ジョーンズは土曜日、ハーフタイムから途中出場し、インテルがサン・シーロでナポリ相手に2点差をひっくり返して3-2の劇的勝利を収めるのに貢献した。ジョーンズはこの夏にリヴァプールを離れて以降、イタリアサッカーへの適応を大いに楽しんでいる。ジョン・ストーンズのような選手たちとともに、いかに早くロッカールームになじんだかを説明した。

「仲間たちと一緒にいると、ただただ居心地がいい。初日からみんな本当に素晴らしくて、自分らしくいられる。もちろん、自分が証明しなければならないことはあるけど、自分らしくさえいれば、仲間たちも、スタッフも、ファンも自分を気に入ってくれると分かっている」とジョーンズは語った。