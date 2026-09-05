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「ただただ居心地がいい」 リバプール退団後、インテルでの衝撃的なスタートについてカーティス・ジョーンズが胸中を明かす
イタリアでの即効性あるインパクト
ジョーンズは土曜日、ハーフタイムから途中出場し、インテルがサン・シーロでナポリ相手に2点差をひっくり返して3-2の劇的勝利を収めるのに貢献した。ジョーンズはこの夏にリヴァプールを離れて以降、イタリアサッカーへの適応を大いに楽しんでいる。ジョン・ストーンズのような選手たちとともに、いかに早くロッカールームになじんだかを説明した。
「仲間たちと一緒にいると、ただただ居心地がいい。初日からみんな本当に素晴らしくて、自分らしくいられる。もちろん、自分が証明しなければならないことはあるけど、自分らしくさえいれば、仲間たちも、スタッフも、ファンも自分を気に入ってくれると分かっている」とジョーンズは語った。
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リーグの評判を守ること
劇的な勝利の後、ジョーンズはイタリアサッカーはプレミアリーグに比べて面白みに欠けるという固定観念をきっぱりと否定した。そして、このリーグが持つ戦術的な奥深さと絶え間なさをすぐに強調した。FCInterNewsを通じて試合後の記者会見で「セリエAは退屈で、プレミアリーグはそうではないと言う人もいるが、今日の試合を見ればそんなことはない」とジョーンズは語った。
「ここには優れた監督たちがいて、戦術も非常に多い。今日はチャンスの多い美しい試合だったし、監督はいくつもの戦術的修正を施して、それが勝利につながった。イタリアのチームは決して諦めない。本当に見応えのある試合だった」。インテルは確かに、クリスティアン・キヴ監督の下でその闘争心を示している。
キヴへの高い評価
ジョーンズとキヴの関係は、ミランでの見事なスタートを支える大きな要因のようだ。DAZNの取材に応じたジョーンズは、指揮官の存在がクラブ加入を決断するうえでいかに重要だったかを具体的に明かした。「僕がここに来たのには理由がある。彼と交わした電話、そのチームのプレーぶり、戦術的なアイデア、そして毎日の仕事ぶりだ」とジョーンズは説明した。
「彼が口にするのは細かなことばかりだ。一見すると些細に思えることでも、最終的には非常に大きな影響を及ぼす。それに、彼は膨大な経験を持ち、自身も最高レベルでプレーしてきた。チームのマネジメントも見事だ。彼は『自分たちの一員』であり、僕にとってそれは決定的に重要なことなんだ」
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インテルの今後は？
インテルは国内での優勝を祝う時間もほとんどないまま、すぐさま欧州の戦いへと意識を切り替えることになる。クラブは火曜日にレアル・マドリーとの大一番となるチャンピオンズリーグを控えており、ジョーンズはナポリ戦で見せた印象的な途中出場のパフォーマンスによって先発メンバー入りを勝ち取れることを願っているはずだ。
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