しかし、審判にとってはそれだけでは不十分だった。ピッチに戻る際、このイラン人審判はニュージャージー州のメットライフ・スタジアムに混乱をもたらした。ファガニはPKが認められた際のお決まりの動作でPKスポットを指さした。 フランスサポーターは歓声を上げ、バルセロナの右サイドバック、ジュール・クンデも拍手を送った。だが、スタジアムでもテレビでもほとんど聞こえなかったファガニのアナウンスは、ゴールキックでセネガルがボールを保持すると告げていた。

しかしその判定に賛同したのは彼だけ。ムバッペが激しく抗議する中、MagentaTVの解説者もほとんどが異議を唱えた。バイエル・レバークーゼンの主将ロベルト・アンドリッチは「それだけでは不十分」と語った。解説のヴォルフ・フスもスロー映像を見てからムバッペの主張に同意した。

ミュラーも「これは明らかなファウルだ。試合中も、その後のVARでもなぜ見落とされるのか理解できない。PKにならないなんて、スキャンダラスだ」と語った。