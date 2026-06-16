レアル・マドリードのFWは58分、ペナルティエリア内でセネガルのサディオ・マネに倒された。イランのアリレザ・ファガニ主審はピッチサイドのモニターで確認したものの、接触を見落とし、コーナーキックを宣告した。
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「そんな言葉、普段は絶対に使わない」。キリアン・ムバッペに対する判定にトーマス・ミュラーが呆然。審判の判断が混乱を招いた。
しかし、審判にとってはそれだけでは不十分だった。ピッチに戻る際、このイラン人審判はニュージャージー州のメットライフ・スタジアムに混乱をもたらした。ファガニはPKが認められた際のお決まりの動作でPKスポットを指さした。 フランスサポーターは歓声を上げ、バルセロナの右サイドバック、ジュール・クンデも拍手を送った。だが、スタジアムでもテレビでもほとんど聞こえなかったファガニのアナウンスは、ゴールキックでセネガルがボールを保持すると告げていた。
しかしその判定に賛同したのは彼だけ。ムバッペが激しく抗議する中、MagentaTVの解説者もほとんどが異議を唱えた。バイエル・レバークーゼンの主将ロベルト・アンドリッチは「それだけでは不十分」と語った。解説のヴォルフ・フスもスロー映像を見てからムバッペの主張に同意した。
ミュラーも「これは明らかなファウルだ。試合中も、その後のVARでもなぜ見落とされるのか理解できない。PKにならないなんて、スキャンダラスだ」と語った。
誤審直後、ムバッペがフランスを救い、記録も更新した。
審判専門家パトリック・イットリッヒ氏は、この判定を誤審と指摘した。「高速で突進するムバッペに対し、相手選手がスライディングで足を裏返し、膝下を蹴った。 あのようなスピードで突っ込んでくる選手には、明らかなPKだ。判定は不適切だった」と述べた。 ミュラーは「ファウルを判断する際に接触の有無が議論されるが、たとえ接触がなくても進路を遮断している。ムバッペは怪我を避けようとしただけだ」と説明した。 マッツ・フンメルスも「あの場面は明らかなPKだ。スライディングで進路を塞ぎ、接触もある」と同意した。
とはいえ、フランスにとっては大した問題ではなかった。8分後、オリゼのパスを受けたムバッペが先制。試合終了間際には2点目を決め、3－1で勝利し、自国の最多得点記録を更新した。ワールドカップ通算記録保持者ミロスラフ・クローゼの記録まであと2ゴールに迫っている。