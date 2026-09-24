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ライブ
imago-sport-1080227126.jpgZUMA Press Wire
Muhammad Zaki
翻訳者：

「そんなものがあるなんて知らなかった！」。ジュード・ベリンガム、大会終了から2カ月後にサプライズでワールドカップの賞を受け取り驚き

ジュード・ベリンガム
イングランド
ワールドカップ
レアル・マドリー
イングランド 対 スペイン
スペイン
UEFAネーションズリーグ リーグA
ラ・リーガ

ジュード・ベリンガムがついにワールドカップのブロンズブーツを手にした。ただ、レアル・マドリーのスーパースターは、そのトロフィーが存在すること自体をまったく知らなかったと認めている。23歳のベリンガムは北米で際立った活躍を見せた一人で、イングランドを力強くけん引。チームはこの大会で60年ぶりの最高成績を収めた。

  • 大会での英雄的活躍に対する遅すぎた評価

    ベリンガムはこの夏の大会で8試合に出場し7ゴールを記録し、イングランドの選手による単一のワールドカップでの最多得点記録を更新した。このMFはメキシコ戦とノルウェー戦でそれぞれ2得点を挙げ、さらにフランスとの3位決定戦に勝利した一戦でもゴールを決めた。

    最終的な得点数により、ベリンガムは大会得点ランキングで3位タイに入った。上回ったのはキリアン・エムバペとリオネル・メッシのみだった。しかし、レアル・マドリーのベリンガムは、今大会で1アシストを記録したことで、アシストなしだったノルウェー代表FWアーリング・ハーランドを上回り、単独でブロンズブーツを獲得した。


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    「そんなものがあるとは知らなかった」

    ベリンガムは自身のJB5アプリで、届いたばかりの賞品がケースに収められた写真を公開した。23歳のベリンガムはこの受賞に戸惑いを示し、この賞の存在をまったく知らなかったことを率直に認めた。

    「ワールドカップのブロンズブーツ……。こんなものがあるとは知らなかったけど、とにかくありがとう」と、ベリンガムは画像に添えて書き込んだ。

    FIFAブロンズブーツは1982年のスペイン大会から授与されており、過去の受賞者にはジーコ、ゲーリー・リネカー、ロナウド、ネイマールといったサッカー界のアイコンたちが名を連ねている。ベリンガムの7ゴールは、3位の賞の受賞者としては史上最多の得点数でもある。

    Jude Bellingham World Cup Bronze BootJB5 App



  • イングランド代表と過ごす忘れられない夏

    この夏の大会は、ベリンガムにとって4度目の主要国際大会となった。そこでの圧巻のパフォーマンスが評価され、その後、大会ベストイレブンに選出された。北米で見せた得点力は、代表通算のゴール数を大きく押し上げ、現在は56試合13得点となっている。

    その貢献は、トーマス・トゥヘル率いるチームの準決勝進出に不可欠だった。チームはそこで最終的にアルゼンチンに敗れたものの、その後フランスを破って3位を確保した。レアル・マドリーのMFは、その勢いを国内シーズンにもそのまま持ち込み、ラ・リーガ最初の7試合で3得点3アシストを記録している。


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    トゥヘル監督の再編成されたチームが再び始動する

    ベリンガムは今回の代表ウィークでUEFAネーションズリーグに戻るイングランド代表の一員として、国際Aマッチでの得点数上積みを目指すことになる。イングランドは土曜日にウェンブリー・スタジアムで世界王者スペインを迎える予定で、これは7月中旬のワールドカップ・プレーオフ以来初の試合となる。

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