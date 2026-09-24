ベリンガムはこの夏の大会で8試合に出場し7ゴールを記録し、イングランドの選手による単一のワールドカップでの最多得点記録を更新した。このMFはメキシコ戦とノルウェー戦でそれぞれ2得点を挙げ、さらにフランスとの3位決定戦に勝利した一戦でもゴールを決めた。

最終的な得点数により、ベリンガムは大会得点ランキングで3位タイに入った。上回ったのはキリアン・エムバペとリオネル・メッシのみだった。しかし、レアル・マドリーのベリンガムは、今大会で1アシストを記録したことで、アシストなしだったノルウェー代表FWアーリング・ハーランドを上回り、単独でブロンズブーツを獲得した。



