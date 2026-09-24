ZUMA Press Wire
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「そんなものがあるなんて知らなかった！」。ジュード・ベリンガム、大会終了から2カ月後にサプライズでワールドカップの賞を受け取り驚き
大会での英雄的活躍に対する遅すぎた評価
ベリンガムはこの夏の大会で8試合に出場し7ゴールを記録し、イングランドの選手による単一のワールドカップでの最多得点記録を更新した。このMFはメキシコ戦とノルウェー戦でそれぞれ2得点を挙げ、さらにフランスとの3位決定戦に勝利した一戦でもゴールを決めた。
最終的な得点数により、ベリンガムは大会得点ランキングで3位タイに入った。上回ったのはキリアン・エムバペとリオネル・メッシのみだった。しかし、レアル・マドリーのベリンガムは、今大会で1アシストを記録したことで、アシストなしだったノルウェー代表FWアーリング・ハーランドを上回り、単独でブロンズブーツを獲得した。
- AFP
「そんなものがあるとは知らなかった」
ベリンガムは自身のJB5アプリで、届いたばかりの賞品がケースに収められた写真を公開した。23歳のベリンガムはこの受賞に戸惑いを示し、この賞の存在をまったく知らなかったことを率直に認めた。
「ワールドカップのブロンズブーツ……。こんなものがあるとは知らなかったけど、とにかくありがとう」と、ベリンガムは画像に添えて書き込んだ。
FIFAブロンズブーツは1982年のスペイン大会から授与されており、過去の受賞者にはジーコ、ゲーリー・リネカー、ロナウド、ネイマールといったサッカー界のアイコンたちが名を連ねている。ベリンガムの7ゴールは、3位の賞の受賞者としては史上最多の得点数でもある。JB5 App
イングランド代表と過ごす忘れられない夏
この夏の大会は、ベリンガムにとって4度目の主要国際大会となった。そこでの圧巻のパフォーマンスが評価され、その後、大会ベストイレブンに選出された。北米で見せた得点力は、代表通算のゴール数を大きく押し上げ、現在は56試合13得点となっている。
その貢献は、トーマス・トゥヘル率いるチームの準決勝進出に不可欠だった。チームはそこで最終的にアルゼンチンに敗れたものの、その後フランスを破って3位を確保した。レアル・マドリーのMFは、その勢いを国内シーズンにもそのまま持ち込み、ラ・リーガ最初の7試合で3得点3アシストを記録している。
- AFP
トゥヘル監督の再編成されたチームが再び始動する
ベリンガムは今回の代表ウィークでUEFAネーションズリーグに戻るイングランド代表の一員として、国際Aマッチでの得点数上積みを目指すことになる。イングランドは土曜日にウェンブリー・スタジアムで世界王者スペインを迎える予定で、これは7月中旬のワールドカップ・プレーオフ以来初の試合となる。
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