「そんなのデタラメだ！」ヴィンセント・コンパニがFCバイエルンでの不快な非難を一蹴した

同時に彼は、師であるペップ・グアルディオラを擁護することも重視した。マンチェスター・シティを率いるグアルディオラは、大一番で考えすぎて型破りな布陣を試み、失敗するとの批判が絶えない。

バイエルン時代も同様で、2014年のレアル・マドリードとの準決勝第2戦では、主将らの要望を受け、シュヴァインシュタイガーとクロースのダブルボランチという「自滅的な布陣」を強いた。 しかし第1戦の0-1逆転はならず、むしろカウンターを浴び0-4で完敗。彼は「監督として最大の失敗」と自嘲した。

2年後のアトレティコ・マドリード戦でも、彼はトーマス・ミュラーとフランク・リベリーをベンチに残し、フアン・ベルナトを起用。バイエルンは0-1で敗れ、またも敗退した。

「私はペップの下でプレーした。彼が大事な試合で全てを変えるというのは事実ではない。負ければ批判され、勝てば正しいとされるだけだ」とコンパニは語った。