水曜日の夜に行われるバイエルン対PSGの準決勝第2戦で、コンパニー監督が大幅な戦術変更や選手起用の再考を行う可能性は低いと語った。ただし、微調整の余地はあるとした。
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「そんなのデタラメだ！」ヴィンセント・コンパニがFCバイエルンでの不快な非難を一蹴した
同時に彼は、師であるペップ・グアルディオラを擁護することも重視した。マンチェスター・シティを率いるグアルディオラは、大一番で考えすぎて型破りな布陣を試み、失敗するとの批判が絶えない。
バイエルン時代も同様で、2014年のレアル・マドリードとの準決勝第2戦では、主将らの要望を受け、シュヴァインシュタイガーとクロースのダブルボランチという「自滅的な布陣」を強いた。 しかし第1戦の0-1逆転はならず、むしろカウンターを浴び0-4で完敗。彼は「監督として最大の失敗」と自嘲した。
2年後のアトレティコ・マドリード戦でも、彼はトーマス・ミュラーとフランク・リベリーをベンチに残し、フアン・ベルナトを起用。バイエルンは0-1で敗れ、またも敗退した。
「私はペップの下でプレーした。彼が大事な試合で全てを変えるというのは事実ではない。負ければ批判され、勝てば正しいとされるだけだ」とコンパニは語った。
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バイエルン戦第1戦でコンパニに漂うグアルディオラの影
水曜日のアリアンツ・アレーナでのPSG戦を前に、コンパニーは選手たちの強みをさらに引き出すと語った。その強みとは、アグレッシブなマンツーマン・プレスと攻撃力だ。
「もし『まったく違うことをしたい』と答えたら、それはとても愚かだ」とコンパニ。さらに「重要なのは、選手たちに常に細かい解決策を示し続けることだ。私はPSGの試合を35試合ほど観てきた。 選手たちは、これまでやってきたことをさらに強化する必要があるんだ！」
それでも第1戦では、パリの王子公園でグアルディオラの影が漂った。コンパニーは定位置のライマーをベンチに置き、負傷明けのデイヴィスを起用した。
前半終了間際にはハンドでPKを献上し、ウスマン・デンベレに決められて3－2となったが、それ以外の場面では及第点のパフォーマンスだった。結果として、プリンス・パークに漂ったグアルディオラの影はすぐに消えた。
FCバイエルン：コンパニーは再び先発を変更するか？
バイエルンの先発メンバーは、サイドバックの起用だけがまだ不透明だ。コンパニーは、ヨシップ・スタニシッチ、ライマー、デイヴィスの3人が2つのポジションを争う状況について「彼らのような選手たちがいてくれて本当に嬉しい」と語った。
コンラッドは豊富な運動量で知られ、 スタニシッチは正確なボール捌きと驚異的なスピードを持つ。ボールを持った判断も常に正しい。デイヴィスはスピードと1対1の強さが武器で、左足のクロスで常にチャンスを作る」とコンパニーは3選手を評価した。
それでもコンパニーは第1戦から再調整する可能性を残している。スタニシッチは第1戦でクヴァラツヘリアに苦戦したためだ。1対1と闘志に優れたライマーを右に起用し、ドゥエのスピードに対応するためデイヴィスを左に戻す公算が大きい。
- 予想スタメン：ノイアー - ライマー、ウパメカノ、ター、デイヴィス - キミッヒ、パブロヴィッチ - オリゼ、ムシアラ、ルイス・ディアス - ケイン