セント・ジェームズ・パークでのウェストハム戦（3-1勝利）で、22歳のオスラがニューカッスルのリードを2点に広げた。しかしキーンは彼に全く感心していなかった。 ラムジーのアシストで得点を挙げた直後、彼はピッチサイドから白い手袋を受け取り、チームメイトが散開するとマイケル・ジャクソンの代表的なレッグキックを真似たパフォーマンスを披露した。ホームサポーターは盛り上がりを見せたが、キーンはハーフタイムに辛辣なコメントを残し、この若手フォワードのプロ意識を疑問視した。