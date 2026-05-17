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「そんなのはナイトクラブでやればいい！」――ニューカッスル対ウェストハム戦で、マイケル・ジャクソンのゴールセレブレーションを披露したウィリアム・オスラをロイ・キーンが痛烈に批判
キーンがオスラのゴールパフォーマンスを批判
セント・ジェームズ・パークでのウェストハム戦（3-1勝利）で、22歳のオスラがニューカッスルのリードを2点に広げた。しかしキーンは彼に全く感心していなかった。 ラムジーのアシストで得点を挙げた直後、彼はピッチサイドから白い手袋を受け取り、チームメイトが散開するとマイケル・ジャクソンの代表的なレッグキックを真似たパフォーマンスを披露した。ホームサポーターは盛り上がりを見せたが、キーンはハーフタイムに辛辣なコメントを残し、この若手フォワードのプロ意識を疑問視した。
「時と場所！」
司会のマーク・チャップマンや解説者のマイカ・リチャーズとリプレイを見たキーンは、選手の柔軟性を認めつつもパフォーマンスを即座に批判した。元マンチェスター・ユナイテッドのキャプテンは「悪い動きじゃない。誤解しないでほしいけど」と語った。 無表情な語り口に周囲は爆笑したが、キーンは続けてこう語った。「動きは悪くないが、時と場所がある。今夜ニューカッスルのクラブでやれ」。
ニューカッスルが勝利し、ウェストハムは降格の危機に直面
批判をものともしないオスラは再び得点を挙げ、今季9ゴール目とした。3-1で勝ったニューカッスルは勝ち点49で11位。最終節を前に欧州カップ戦出場はほぼ絶望的だ。 ブレントフォードは52ポイントで8位、カンファレンスリーグ出場権を確保。51ポイントのサンダーランドが続き、チェルシー、エバートン、フラムは49ポイントで並んでいる。一方、36ポイントの18位ウェストハムは降格圏に。残留にはホームでリーズに勝ち、36試合で38ポイントのトッテナムがチェルシーとエバートンに敗れる必要がある。
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次は何があるのでしょうか？
最終節、ヨーロッパの舞台へ望みを繋ぐニューカッスルは、アウェイでフルハムと激突する。残留を目指すウェストハムは、トッテナムの失速を期待する。オスラは決定力を維持し、サポーターを沸かせるプレーでチームを鼓舞するだろう。