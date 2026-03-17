「そんなこと、どうやって思いついたんだ？！」――ミッキー・ファン・デ・ヴェン、トッテナムのスター選手たちがプレミアリーグの降格危機を気にしていないという主張に反論

トッテナムが順位表でウェストハムやノッティンガム・フォレストに危険なほど接近している中、このディフェンダーは、でっち上げのニュースによって忠実なファン層が離反してしまうことを恐れている。彼はサポーターに向けて心からの訴えを投げかけ、残留こそが唯一の目標であると断言した。彼は次のように強調した。「人々はただでたらめを言いふらすだけで、それがさらなるトラブルを招くため、我々にとっては苛立たしい限りだ。そうするとファンはそれを信じ始めたり、『ああ、選手たちはもうどうでもよくなったんだ。 『クラブはどうなってしまうんだ？』と。しかし、信じてほしい。ピッチに関わる全員、スタッフも選手も、誰もが今の状況を深く憂慮しており、ただ状況を好転させたいと願っている。それが全員の最大の関心事だ。もし『選手たちはもう気にしていない』といった報道があるなら、それは選手たちにとってただただ苛立たしいだけだ。」