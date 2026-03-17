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「そんなこと、どうやって思いついたんだ？！」――ミッキー・ファン・デ・ヴェン、トッテナムのスター選手たちがプレミアリーグの降格危機を気にしていないという主張に反論
ヴァン・デ・ヴェン、根拠のない噂を強く非難
ヴァン・デ・ヴェンは試合前の記者会見で、クラブを取り巻くメディアの報道に対し、強い不満を露わにした。イゴール・トゥドール監督率いるチームは現在、降格圏からわずか1ポイント上という苦しい状況にあり、8試合勝ちなしが続いていることから、選手たちが「やる気を失っている」という報道が浮上していた。第1戦を2-5で敗れたロンドンのクラブが巻き返しを図る中、こうした主張に直接言及したこのセンターバックは次のように述べた。「もちろん、そういう報道は目にしてきた。 「記者たちは時々、ただ何かを言うだけだ。『一体どうやってそんなことを思いついたんだ？』って感じでね。まるで選手たちがやる気を失ったかのように。それは事実ではない。いずれにせよ選手たちは去っていくだろうとも言う。それは単なるでたらめで、人々はそれを信じ始めてしまうんだ。」
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誤った情報に更衣室で不満が募る
スパーズのチーム内はシーズンを通して緊張した空気が漂っており、トゥドール監督の下での苦戦（就任後4連敗を含む）が続く中、チームの士気は一向に上がらない。最近のリヴァプール戦での1-1の引き分けで連敗は止まったものの、選手たちは「やる気がない」という批判に深く傷ついている。ヴァン・デ・ヴェンは、そうした報道がチーム内に引き起こす混乱について次のように語った。「時々、自分たちや他の選手に関する記事を読むことがあるんだ。 『これは何だ？』と首を傾げるしかない。ある選手が『チームを去るつもりだ』とか『今の状況なんてどうでもいい』とか言っている記事を読んだりすると、それを目にした他の選手が『なんでこんなことが報じられるんだ？』と戸惑うんだ」
トッテナムのサポーターへの切実な訴え
トッテナムが順位表でウェストハムやノッティンガム・フォレストに危険なほど接近している中、このディフェンダーは、でっち上げのニュースによって忠実なファン層が離反してしまうことを恐れている。彼はサポーターに向けて心からの訴えを投げかけ、残留こそが唯一の目標であると断言した。彼は次のように強調した。「人々はただでたらめを言いふらすだけで、それがさらなるトラブルを招くため、我々にとっては苛立たしい限りだ。そうするとファンはそれを信じ始めたり、『ああ、選手たちはもうどうでもよくなったんだ。 『クラブはどうなってしまうんだ？』と。しかし、信じてほしい。ピッチに関わる全員、スタッフも選手も、誰もが今の状況を深く憂慮しており、ただ状況を好転させたいと願っている。それが全員の最大の関心事だ。もし『選手たちはもう気にしていない』といった報道があるなら、それは選手たちにとってただただ苛立たしいだけだ。」
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アトレティコ・マドリードとの苦戦
トッテナムは、国内リーグでの苦境から一転し、アトレティコ・マドリードとの厳しいチャンピオンズリーグ決勝トーナメント1回戦第2戦に臨まなければならない。スペインの首都で行われた第1戦で惨敗を喫したため、トゥドール監督率いるチームは、ディエゴ・シメオネ監督が率いる規律正しい相手と延長戦に持ち込むだけでも、3点差での勝利が必要となっている。
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