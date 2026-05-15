「そんなことは言っていない」――レアル・マドリードのアルヴァロ・アルベロアが、自身が「第4の選択肢」だったというキリアン・エムバペの主張を否定。一方、エムバペはファンからブーイングを浴びた。

ムバッペは「体調は100%整っている」と主張。先発から外れたのは戦術的な判断で、負傷ではないと示唆した。

「体調は100％万全だ。出場しなかったのは、監督からマスタンツォーノ、ヴィニ、ゴンサロに次ぐ4番手のストライカーだと告げられたからだ」とムバッペは『マルカ』紙に語った。「先発する準備はできていた。監督の判断を尊重する。怒ってはいない」

この発言について問われたアルベロアは、その解釈を即座に否定した。

「4人のストライカーがいればいいんだけどね」とアルベロアは説明した。「4人もいないし、ムバッペにそんなことは言っていない。彼はやや誤解しているようだ。正直、何と言えばいいか分からない。彼が4番目のストライカーだなんて、絶対に言わないよ。

私が起用しなければ、彼がプレーできないのは当然だ。 私は監督として誰を出すかを決める。試合前に彼とは話したが、どう受け取ったかは分からない。4日前はベンチにも入っていなかった選手が、今日先発するべきではなかった。これは決勝戦ではなく、生死をかけた状況でもない」