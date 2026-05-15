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「そんなことは言っていない」――レアル・マドリードのアルヴァロ・アルベロアが、自身が「第4の選択肢」だったというキリアン・エムバペの主張を否定。一方、エムバペはファンからブーイングを浴びた。
ムバッペ、レアル・マドリードでの役割に懸念を示す
レアル・マドリードがレアル・オビエドに2-0で勝利した後、ムバッペは最近スタメンから外れていることへの不満を明かした。フランス人FWはベンチスタートとなり、試合後には私服でミックスゾーンに現れ、記者団に語った。
監督の構想ではヴィニシウス・ジュニオール、フランコ・マスタンツォーノ、若手のゴンサロ・ガルシアに次ぐ位置付けで、自身の序列低下をにじませた。試合後、アルベロア監督はこの発言について問われ、厳しい反応を示した。
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ムバッペは、自身の攻撃陣での順位が下がったと主張している
ムバッペは「体調は100%整っている」と主張。先発から外れたのは戦術的な判断で、負傷ではないと示唆した。
「体調は100％万全だ。出場しなかったのは、監督からマスタンツォーノ、ヴィニ、ゴンサロに次ぐ4番手のストライカーだと告げられたからだ」とムバッペは『マルカ』紙に語った。「先発する準備はできていた。監督の判断を尊重する。怒ってはいない」
この発言について問われたアルベロアは、その解釈を即座に否定した。
「4人のストライカーがいればいいんだけどね」とアルベロアは説明した。「4人もいないし、ムバッペにそんなことは言っていない。彼はやや誤解しているようだ。正直、何と言えばいいか分からない。彼が4番目のストライカーだなんて、絶対に言わないよ。
私が起用しなければ、彼がプレーできないのは当然だ。 私は監督として誰を出すかを決める。試合前に彼とは話したが、どう受け取ったかは分からない。4日前はベンチにも入っていなかった選手が、今日先発するべきではなかった。これは決勝戦ではなく、生死をかけた状況でもない」
ベルナベウでのブーイングが、高まる緊張に拍車をかけた。
ムバッペはサンティアゴ・ベルナベウで一部観客から敵対的な反応を受けた。ウォームアップ中と69分の途中出場時に口笛やブーイングが浴びせられた。これは厳しい後半戦のパフォーマンスと、膝の負傷中にイタリアへ渡ったことが物議を醸したためだ。
ムバッペは「受け入れるしかない。人々が意見を表明しているだけだ」と冷静に語った。 個人的に受け止めるべきではない。勝てないとき、ファンが特定の選手をブーイングするのはどのクラブでも起こる普通のことだ。何がそんなに特別なのか分からない。勝てないときは、そういうものだ」
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マドリードのロッカールームの和が再び注目を集めている
ムバッペとアルベロアの会話は、レアル・マドリード内部の緊張を露呈した。監督は「起用はパフォーマンスとチームの必要性に基づく」と説明。ムバッペは「マドリードでの生活に満足し、クラブに献身している」と語った。それでもサポーターからは不満の声が上がっており、彼のコンディションと役割は、今後数週間も注目されるだろう。