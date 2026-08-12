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「そんなことは知らなかった」 アーセナル移籍のうわさが浮上する中、1億ユーロの値札にバイエル・レバークーゼンのクリスティアン・コファネが反応
コファネ、アーセナルの関心を知らされずか
バイ・アレーナで見事なデビューシーズンを送ったことを受け、アーセナルがコファネ獲得レースをリードしているとの報道が強まっている。ミケル・アルテタ監督がダイナミックな攻撃陣の補強を求めていることは知られており、コファネのプロフィールは北ロンドンのクラブによる近年の補強戦略に完璧に合致している。
ドイツとイングランドの両国で見出しが過熱する中でも、この若きFWは自身の焦点があくまでピッチに向けられていると強調した。Kölner Stadt-Anzeigerに対し、エミレーツ・スタジアムからの関心疑惑についてコファネは次のように明かした。「いや、その話は私のところには届いていない。どうやら代理人が1人か2人と話したようだ。私は誰とも接触していない」
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驚愕の1億ユーロ評価額が若手を驚かせる
アーセナルとのつながりについては初耳だった一方で、コファネは代理人が口にしている移籍金の額にさらに驚いていた。今年初めには、同選手の代理人であるエリック・デポロが、このストライカーを「1億ユーロの選手」と表現して話題となったが、Transfermarktでの現在の評価額は、より控えめな4000万ユーロとなっている。この具体的な評価額をぶつけられた際、コファネは心から信じられないという反応を見せた。
「うわあ。いや、それは知らなかった。あなたは明らかに僕のことを分かっていない。僕はSNSやそういうことは気にしないんだ」と説明した。「いや、代理人は好きなことを言えばいいし、メディアもそれについて好きなことを言えばいい。僕はここでサッカーをするためにいる」
キャリア設計よりもサッカーへの集中が続く
まだ20歳のコファネは、多くの若いアスリートが進路判断に苦しむ岐路に立っている。アーセナルのような世界的ビッグクラブへの移籍の誘惑は、しばしば綿密なキャリア設計へとつながるものだが、レバークーゼンのこの選手は、自身のパフォーマンスにすべてを語らせることに満足しているようだ。彼の優先事項はあくまでバイ・アレーナでの成長にあり、そこで安定した環境の中で技術を磨いてきた。現在は2029年までドイツのクラブと契約を結んでおり、今後のいかなる交渉においてもレバークーゼンが優位な立場にある。
今後のキャリアについて、コファネは次のように語った。「先ほども言ったように、今はサッカーをプレーすることに集中している。でも、こうしてその話が出た以上、そろそろ考え始めないといけないのだと思う」
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先発の座を巡る争い
新たなブンデスリーガシーズンを前に、コファネはカルレス・マルティネス・ノベル監督の戦術の中で先発の座をつかむため、厳しい競争に直面している。パトリク・シックもセンターフォワードのポジションを争っている中、コファネは彼を単なるライバルとして見るのではなく、チームメートから学ぶことに集中している。「パトリクは素晴らしい選手であり、卓越したプロフェッショナルだ。彼のメンタリティーが好きだ。手本にできる選手だと思う。彼からいろいろなことを学び、それによって選手としてもメンタル面でも成長しようとしている」とコファネは語った。
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