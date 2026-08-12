アーセナルとのつながりについては初耳だった一方で、コファネは代理人が口にしている移籍金の額にさらに驚いていた。今年初めには、同選手の代理人であるエリック・デポロが、このストライカーを「1億ユーロの選手」と表現して話題となったが、Transfermarktでの現在の評価額は、より控えめな4000万ユーロとなっている。この具体的な評価額をぶつけられた際、コファネは心から信じられないという反応を見せた。

「うわあ。いや、それは知らなかった。あなたは明らかに僕のことを分かっていない。僕はSNSやそういうことは気にしないんだ」と説明した。「いや、代理人は好きなことを言えばいいし、メディアもそれについて好きなことを言えばいい。僕はここでサッカーをするためにいる」