「そんなことはするもんじゃない」：ロタール・マテウスがバイエルン・ミュンヘン戦を控えたレアル・マドリードを厳しく批判

『Sky 90』の番組で、彼はレアル・マドリードのスーパースター、ヴィニシウス・ジュニオールとそのピッチ上での振る舞いについて厳しい言葉を浴びせただけでなく、近年のクラブの態度についても言及した。 「ヴィニシウスはもちろん素晴らしい選手だが、挑発ばかりしている」とマテウスは切り出し、さらに具体的にこう続けた。「ピッチ上で彼をきっちりマークすると、文句ばかり言い、泣いてしまう。そんな感じの、典型的なタイプだ」

レアルが2024年のバロンドール授賞式をボイコットしたことについて、65歳のマテウスは「許せない」と語った。「ロドリが世界最優秀選手に選ばれた時、彼らは『不公平だ、我々の誰かが選ばれるべきだった』と言った。だからボイコットする、と。そんなことはすべきではない。対戦相手や他のチーム、選手たちへの敬意からして、それはやってはいけないことだ。 マスコミもこれを否定的に捉えていたし、そうやって、偉大な功績を成し遂げ、輝かしい歴史を持つクラブが、どういうわけか威信を失ってしまうのだ。」

マテウスの結論はこうだ。「つまり、ここ数年のレアル・マドリードの振る舞いも、私は良くないと思う。」