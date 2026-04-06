チャンピオンズリーグで古巣のバイエルン・ミュンヘンがレアル・マドリードと対戦する前、元世界最優秀選手であるロタール・マテウスが、このスペインの名門クラブを批判した。
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「そんなことはするもんじゃない」：ロタール・マテウスがバイエルン・ミュンヘン戦を控えたレアル・マドリードを厳しく批判
『Sky 90』の番組で、彼はレアル・マドリードのスーパースター、ヴィニシウス・ジュニオールとそのピッチ上での振る舞いについて厳しい言葉を浴びせただけでなく、近年のクラブの態度についても言及した。 「ヴィニシウスはもちろん素晴らしい選手だが、挑発ばかりしている」とマテウスは切り出し、さらに具体的にこう続けた。「ピッチ上で彼をきっちりマークすると、文句ばかり言い、泣いてしまう。そんな感じの、典型的なタイプだ」
レアルが2024年のバロンドール授賞式をボイコットしたことについて、65歳のマテウスは「許せない」と語った。「ロドリが世界最優秀選手に選ばれた時、彼らは『不公平だ、我々の誰かが選ばれるべきだった』と言った。だからボイコットする、と。そんなことはすべきではない。対戦相手や他のチーム、選手たちへの敬意からして、それはやってはいけないことだ。 マスコミもこれを否定的に捉えていたし、そうやって、偉大な功績を成し遂げ、輝かしい歴史を持つクラブが、どういうわけか威信を失ってしまうのだ。」
マテウスの結論はこうだ。「つまり、ここ数年のレアル・マドリードの振る舞いも、私は良くないと思う。」
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マルクス・バベル、レアル・マドリードについて：「ヨーロッパで最も好感の持てないクラブだ」
1990年のワールドカップ優勝者と同様に、日曜日に彼の元バイエルン時代のチームメイトであるマルクス・バベルも同様の発言をした。Sport 1の番組『Doppelpass』で、彼は次のように語った。「レアルはヨーロッパで最も好感の持てないクラブの一つであり、バイエルンが勝ち進むことができれば素晴らしいと思う」 この発言には、観客から大きな拍手が送られた。このトーク番組では、2024年のバロンドール騒動についても話題に上った。
バイエルンとレアルは火曜日の夜、ベルナベウで行われる準々決勝第1戦で初めて激突する。第2戦は8日後にアリアンツ・アレーナで行われる。マテウスは、好調なバイエルンがこの対戦の優勝候補だと見ている。「レアルには、かつての偉大だったレアル・マドリードには見られなかった、ある種の弱さが見て取れる。それは監督の交代にも表れている。それが影響を残しているのだ。」
さらに彼はこう続けた。「ムバッペは長い間怪我に悩まされており、ヴィニシウスについては、その競技面でのパフォーマンスだけでなく、多くの議論が交わされている。レアルには他にも多くの課題があり、それらはバイエルンにとって大きなアドバンテージになると見ている。」
FCバイエルンでは、これらの契約は2026年に満了する
選手 ポジション 年齢 マヌエル・ノイアー ゴールキーパー 40歳 スヴェン・ウルライヒ ゴールキーパー 37歳 ラファエル・ゲレイロ ディフェンダー 32歳 レオン・ゴレツカ MF 31歳