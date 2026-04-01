ボルシア・ドルトムントの元テクニカルディレクター、スヴェン・ミスリントアット氏（53）は、セリエAで複数回得点王に輝いたチーロ・インモービレ（36）が、BVBでは高額な移籍失敗作となってしまったことに、今なお驚いている。現在、2部リーグのフォルトゥナ・デュッセルドルフでスポーツディレクターを務める同氏は、transfermarkt.deに対し、それは「本来ならあり得ないこと」だと語った。
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「そんなことはあり得ない」：BVBの移籍失敗にスヴェン・ミスリンタットは呆然とする
インモービレは2014年、移籍金1850万ユーロでトリノからドルトムントに移籍し、そこで大きな期待を背負うことになった。当時、ドルトムントのチーフスカウトを務めていたミスリンタットは次のように振り返っている。 「2014年にロベルト・レヴァンドフスキを放出した際、その後継者探しにおいて我々は初めて従来の補強方針を転換し、セリエAの得点王であるチロ・インモービレを獲得して、無難な選択をしようと試みました。イタリアではその前も後も彼は驚異的な活躍を見せていましたが、我々のチームでは全く機能しませんでした。彼がゴールを決める姿を見れば、それは本来あり得ないことなのです。」
当時、BVBはユルゲン・クロップが指揮を執っており、その1年前にチャンピオンズリーグの決勝に進出していた。当時のドルトムントは、新戦力の獲得において、概して若く、成長の余地のある選手を重視していた。しかし、得点王のレヴァンドフスキが移籍金なしでバイエルンに移籍したことで、前述のパラダイムシフトが起こったのである。
ミスリントアットが認めた：BVBはサディオ・マネも候補に挙げていた
「レヴィを失った時、私たちは『それなら、誰にも文句を言わせないような選手を獲得するしかない』と考えた」とミスリンタットは説明した。「その同じ年、サディオ・マネがザルツブルクからサウサンプトンに移籍した。彼も候補の一人だったが、我々はオーストリアのややレベルが低いリーグではなく、トップ5リーグの得点王を獲得することにしたのだ」
マネはサウサンプトンで見事な成長を遂げ、2016年にリヴァプールへ移籍。その後、同クラブで指揮を執るようになったクロップの下で、欧州屈指の攻撃的選手へと成長した。ミスリントートはこう語った。「定評のある戦略に従えば、サディオを獲得すべきだった。その後、ピエール＝エメリック・オーバメヤンやウスマン・デンベレといった選手たちに対しても、我々は再び同じことを実行した。」
ミスリントアットの結論はこうだ。「多くの人がそう信じているかもしれないが、確実性は金で買えないのだ。」
チロ・インモービレは1年でBVBを去った
イモビレはボルシアにわずか1年しか在籍しなかった。彼はドルトムントのプレースタイルやブンデスリーガのペースに馴染めず、得点能力も発揮できず、チームメイトとも打ち解けることができなかった。そのことは、ドルトムントでの最初の8ヶ月間、「チームメイトの誰一人として、自宅に夕食に招待してくれなかった」という彼の有名な発言にも表れている。 そして何より、「ドイツ人は冷たい。どうしようもないよ」と語った。
こうしてこのストライカーは2015年にセビージャへレンタル移籍し、1年後、同クラブは1100万ユーロで彼を完全移籍させた。 セリエAで通算4度の得点王に輝き、2020年には欧州最優秀得点者に贈られるゴールデンシューを獲得したインモービレは、その後トリノ、ラツィオ、ベシクタシュなどでプレーした。2021年の欧州選手権優勝メンバーである彼は、2026年1月からパリ・サンジェルマンでプレーしている。
数字で見るチーロ・インモーレのBVBでのキャリア
出場 34 90分以上の出場 10 得点 10 アシスト 2 イエローカード 1