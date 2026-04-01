「そんなことはあり得ない」：BVBの移籍失敗にスヴェン・ミスリンタットは呆然とする

インモービレは2014年、移籍金1850万ユーロでトリノからドルトムントに移籍し、そこで大きな期待を背負うことになった。当時、ドルトムントのチーフスカウトを務めていたミスリンタットは次のように振り返っている。 「2014年にロベルト・レヴァンドフスキを放出した際、その後継者探しにおいて我々は初めて従来の補強方針を転換し、セリエAの得点王であるチロ・インモービレを獲得して、無難な選択をしようと試みました。イタリアではその前も後も彼は驚異的な活躍を見せていましたが、我々のチームでは全く機能しませんでした。彼がゴールを決める姿を見れば、それは本来あり得ないことなのです。」

当時、BVBはユルゲン・クロップが指揮を執っており、その1年前にチャンピオンズリーグの決勝に進出していた。当時のドルトムントは、新戦力の獲得において、概して若く、成長の余地のある選手を重視していた。しかし、得点王のレヴァンドフスキが移籍金なしでバイエルンに移籍したことで、前述のパラダイムシフトが起こったのである。