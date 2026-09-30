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ライブ
Czechia v England - UEFA Nations League 2026/27 Group A3 MD2Getty Images Sport
Yosua Arya
翻訳者：

「そんなことができる選手はほとんどいない！」。アンソニー・ゴードンが、イングランドのネーションズリーグ勝利後にトレント・アレクサンダー＝アーノルドの「勇気」を称賛

トレント・アレクサンダー＝アーノルド
アンソニー・ゴードン
イングランド
チェコ 対 イングランド
UEFAネーションズリーグ リーグA

アンソニー・ゴードンは、イングランドがUEFAネーションズリーグでチェコ共和国に快勝した後、トレント・アレクサンダー＝アーノルドの勇敢さと技術を称賛した。バルセロナのウインガーであるゴードンは、レアル・マドリーのDFが送った正確無比なクロスを頭で押し込み、イングランドに貴重な勝ち点3をもたらす流れを作った。

  • イングランド代表にとって勝利をもたらす組み合わせ

    ゴードンは、アレクサンダー＝アーノルドについて、イングランドがチェコに2-0で勝利した後に称賛を惜しまなかった。2人はUEFAネーションズリーグ第2節で効果的な連係を見せ、イングランドにとって重要な勝利獲得に貢献した。バルセロナのウインガーは、代表のチームメートによる見事なクロスを決め切り、この一戦の先制点を挙げた。ゴードンは後半序盤、絶妙なヘディングシュートをチェコのGKの脇を抜く形で決め、イングランドにリードをもたらした。

  • FBL-EUR-NATIONS-CZE-ENGAFP

    アレクサンダー＝アーノルドの技術と勇気

    ゴードンは、マドリーのSBが国際舞台でこれほど特別な才能とされる理由を、すぐさま的確に語った。試合後、『BBC』に対し、ゴードンは次のように説明した。「僕はあのランを何度も繰り返している。でも、あのパスを狙ってミスを恐れずに出そうとする能力、技術、勇気を持った選手は限られている。だから彼はあれほど優れているし、まさにその理由でずっと一緒にプレーしたいと思っていた。

    「彼自身もイングランドでの歩みがあった。本人としては、これまで以上にもっとプレーしたかったはずだ。それでも、このキャンプでは素晴らしい存在だった。彼と一緒に過ごせて本当に楽しかった」

  • ピッチ上でさらなる主導権を求めて

    好結果ではあったが、ゴードンはイングランドがネーションズリーグを戦い進める中で、なお改善の余地があると考えている。

    同選手は『ITV』に対し、次のように語った。「試合は良かったと思うし、僕たちが明確に主導権を握っていた。最後のところでもっと多くのゴールを決められたはずだし、おそらく攻撃の最終局面で十分な質があった。改善しなければならない点はいくつかある。試合の流れをコントロールし、強くプレスをかけ、試合を決定的に終わらせる必要がある」

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  • Czechia v England - UEFA Nations League 2026/27 Group A3 MD2Getty Images Sport

    クロアチアとのネーションズリーグ重要戦

    イングランドは今週末の決定的な一戦へ、速やかに意識を切り替えなければならない。イングランドは土曜日、次のUEFAネーションズリーグでクロアチアと対戦する。両国は現在、グループ順位で勝ち点3で並んでいる。イングランドはノックアウトステージ進出の望みをつなぐためには、勝ち点3を獲得しなければならないことを理解している。

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