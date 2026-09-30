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「そんなことができる選手はほとんどいない！」。アンソニー・ゴードンが、イングランドのネーションズリーグ勝利後にトレント・アレクサンダー＝アーノルドの「勇気」を称賛
イングランド代表にとって勝利をもたらす組み合わせ
ゴードンは、アレクサンダー＝アーノルドについて、イングランドがチェコに2-0で勝利した後に称賛を惜しまなかった。2人はUEFAネーションズリーグ第2節で効果的な連係を見せ、イングランドにとって重要な勝利獲得に貢献した。バルセロナのウインガーは、代表のチームメートによる見事なクロスを決め切り、この一戦の先制点を挙げた。ゴードンは後半序盤、絶妙なヘディングシュートをチェコのGKの脇を抜く形で決め、イングランドにリードをもたらした。
- AFP
アレクサンダー＝アーノルドの技術と勇気
ゴードンは、マドリーのSBが国際舞台でこれほど特別な才能とされる理由を、すぐさま的確に語った。試合後、『BBC』に対し、ゴードンは次のように説明した。「僕はあのランを何度も繰り返している。でも、あのパスを狙ってミスを恐れずに出そうとする能力、技術、勇気を持った選手は限られている。だから彼はあれほど優れているし、まさにその理由でずっと一緒にプレーしたいと思っていた。
「彼自身もイングランドでの歩みがあった。本人としては、これまで以上にもっとプレーしたかったはずだ。それでも、このキャンプでは素晴らしい存在だった。彼と一緒に過ごせて本当に楽しかった」
ピッチ上でさらなる主導権を求めて
好結果ではあったが、ゴードンはイングランドがネーションズリーグを戦い進める中で、なお改善の余地があると考えている。
同選手は『ITV』に対し、次のように語った。「試合は良かったと思うし、僕たちが明確に主導権を握っていた。最後のところでもっと多くのゴールを決められたはずだし、おそらく攻撃の最終局面で十分な質があった。改善しなければならない点はいくつかある。試合の流れをコントロールし、強くプレスをかけ、試合を決定的に終わらせる必要がある」
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クロアチアとのネーションズリーグ重要戦
イングランドは今週末の決定的な一戦へ、速やかに意識を切り替えなければならない。イングランドは土曜日、次のUEFAネーションズリーグでクロアチアと対戦する。両国は現在、グループ順位で勝ち点3で並んでいる。イングランドはノックアウトステージ進出の望みをつなぐためには、勝ち点3を獲得しなければならないことを理解している。
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