ゴードンは、マドリーのSBが国際舞台でこれほど特別な才能とされる理由を、すぐさま的確に語った。試合後、『BBC』に対し、ゴードンは次のように説明した。「僕はあのランを何度も繰り返している。でも、あのパスを狙ってミスを恐れずに出そうとする能力、技術、勇気を持った選手は限られている。だから彼はあれほど優れているし、まさにその理由でずっと一緒にプレーしたいと思っていた。

「彼自身もイングランドでの歩みがあった。本人としては、これまで以上にもっとプレーしたかったはずだ。それでも、このキャンプでは素晴らしい存在だった。彼と一緒に過ごせて本当に楽しかった」