「ザ・アンフィールド・ラップ」とのインタビューで、元リヴァプール監督は、とりわけこのエジプト人選手の経歴に驚嘆した。
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「そんなことがあり得るとは想像もできなかった」：モハメド・サラーのリヴァプール退団を受け、ユルゲン・クロップが沈黙を破る
「「彼がどこから来て、何を乗り越えてきたか、そして私たちに何をもたらしてくれたか――信じられない。彼と仕事をすると、その全体像はただただ驚異的で、比類のない数字ばかりだ」とクロップ監督は語り、プレミアリーグにおけるLFCの歴代最多得点者など、サラーが樹立した数々の記録に言及した。「10年後、私たちがここに座っている時、エキティケが彼の記録を更新しているかもしれないが、それは難しいだろう」
クロップ監督の就任から2年後の2017年、サラーがASローマから4200万ユーロでアンフィールドに移籍した際、この名将でさえ、彼がリヴァプールクラブ史上3位の得点王に上り詰めることまでは予想していなかった。 「それは喜びであり、挑戦であり、双方によるハードワークであり、信じられないような結果だった」とレッドブルのグローバルサッカー部門責任者は説明し、次のように強調した。「そんなことが可能だとは想像もできなかった。彼が記録した数字、そしてそのパフォーマンスのいくつかは、間違いなく今後も破られることはないだろう。」
サラとともに出場したリーグ優勝やチャンピオンズリーグ制覇などを成し遂げたクロップ監督は、次のように付け加えた。「すでに過去を振り返ってみると、どうしてそんなことが可能だったのか、信じられないほどだ。彼が決めたゴール、彼が示した安定感、そして常にさらなる高みを目指そうとする意志と野心。」
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モハメド・サラーがリヴァプールの歴代得点ランキングで3位に
サラーはこれまでリヴァプールのユニフォームを着て435試合に出場し、通算255ゴール、112アシストを記録している。クラブ歴代得点ランキングで2位（ロジャー・ハント、280ゴール）や1位（イアン・ラッシュ、339ゴール）に追いつくことはもはや不可能だ。特に最近は、すべてが計画通りに進んではいなかったからだ。 昨年4月、熾烈な交渉の末、彼は契約を2027年まで2年間延長したばかりだった。
一方、今シーズン、サラーは本来の力を発揮できずに苦戦しており、リーグ戦での得点関与は比較的少ない11にとどまっている。カップ戦ではさらに8得点を記録した。しかし、リヴァプールもディフェンディングチャンピオンとしての期待に応えられず、現在リーグ5位と、チャンピオンズリーグ出場権を逃す恐れさえある。
サラー：「夏には、クラブの偉大な選手の一人が去ることになる」
「彼が今シーズンの残りを成功裏に戦えることを願っている――もちろん、モがそれを実現できるのは、チームが試合に勝ち、彼がゴールを決める時だけだということは分かっているが」とクロップ監督は語り、さらにこう付け加えた。「真の偉大な選手の一人がこの夏、クラブを去ることになる――彼が次にどこへ行くのか、楽しみだ」
サラーは5月24日のプレミアリーグ最終節でアンフィールドでの引退試合を行う。33歳のサラー自身が火曜日にそのことを発表した。一方、彼の今後の去就はまだ未定だ。特にサウジアラビアやMLSからの関心が寄せられているという。
モハメド・サラー：今シーズンのパフォーマンスデータと統計
ゲーム 34 出場時間 2685 得点 10 アシスト 9