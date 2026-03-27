「そんなことがあり得るとは想像もできなかった」：モハメド・サラーのリヴァプール退団を受け、ユルゲン・クロップが沈黙を破る

「「彼がどこから来て、何を乗り越えてきたか、そして私たちに何をもたらしてくれたか――信じられない。彼と仕事をすると、その全体像はただただ驚異的で、比類のない数字ばかりだ」とクロップ監督は語り、プレミアリーグにおけるLFCの歴代最多得点者など、サラーが樹立した数々の記録に言及した。「10年後、私たちがここに座っている時、エキティケが彼の記録を更新しているかもしれないが、それは難しいだろう」

クロップ監督の就任から2年後の2017年、サラーがASローマから4200万ユーロでアンフィールドに移籍した際、この名将でさえ、彼がリヴァプールクラブ史上3位の得点王に上り詰めることまでは予想していなかった。 「それは喜びであり、挑戦であり、双方によるハードワークであり、信じられないような結果だった」とレッドブルのグローバルサッカー部門責任者は説明し、次のように強調した。「そんなことが可能だとは想像もできなかった。彼が記録した数字、そしてそのパフォーマンスのいくつかは、間違いなく今後も破られることはないだろう。」

サラとともに出場したリーグ優勝やチャンピオンズリーグ制覇などを成し遂げたクロップ監督は、次のように付け加えた。「すでに過去を振り返ってみると、どうしてそんなことが可能だったのか、信じられないほどだ。彼が決めたゴール、彼が示した安定感、そして常にさらなる高みを目指そうとする意志と野心。」