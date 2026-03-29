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「そんなことあり得ない」――USMNTのスター、クリスチャン・プリシッチが、マウリシオ・ポチェッティーノ監督率いるチームを「衝撃」に陥れた「奇妙な」出来事に困惑
米国代表はベルギー戦で後半に崩れ去った
今夏、北米各地で開催されるワールドカップを控え、米国代表チームは欧州の強豪を相手に、新しいホームユニフォームを初披露した。そのユニフォームは、国旗を彷彿とさせる赤と白の波状の横縞柄で、ブルーのショーツと組み合わせられている。
アウェイ戦となるベルギー代表は、アウェイユニフォームを着用することを決定した。そのユニフォームは主に白を基調とし、ピンクと水色がアクセントとして配され、白いショーツと組み合わせられている。試合開始前、両チームのユニフォームは十分に区別がつくため、問題はないと判断されていた。
しかし、ピッチに立った選手たちは、その判断に十分な配慮がなされたとは考えていない。プリシッチも、味方と敵を見分けるのが難しかったと語る一人だ。ACミランのこのフォワードは、前半を1-1の同点で折り返したものの後半に崩れてしまい、その日のUSMNTのパフォーマンスが十分ではなかったことを認めつつも、視覚的な混乱を避けるためにもっと対策を講じるべきだったと考えている。
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プリシッチ、ユニフォームの色が被ったことに驚いた
試合後、プリシッチは記者団にこう語った。「両チームとも同じような状況に直面しているのだから、決して言い訳にはならないが、あれは……あってはならないことだ。ちょっと奇妙だったね」
彼はさらにこう付け加えた。「難しいですね。ボールを受けて顔を上げても、なかなか誰かを特定できないことがよくあります。判断の基準はユニフォームの色だけですから。そういうものなんです。色が非常に似ているときは、本当に難しいですね。」
試合前のウォームアップ用トップスを脱いで初めて、この問題が両チームの選手に明らかになったことについて、プリシッチは次のように語った。「みんな少しショックを受けていたよ。」
試合の審判団が承認したユニフォームの選定
ESPNは、米国サッカー協会の広報担当者から、「試合前にユニフォームの色に衝突がないかを確認するための多段階のプロセスが実施された」との説明を受けた。そのプロセスでは、米国代表がベルギー代表に対し、「対照的でないユニフォームを使用するよう」要請していた。
両チームのユニフォーム画像は「試合の審判団に送付され、その後、ユニフォームを確認するための試合調整会議が開催された」。試合当日にも審判団はユニフォームを再確認したが、「審判団が色衝突があると感じたことを示唆したことは一度もなかった」。
プリシッチはこの見解に異議を唱えているが、ウェストン・マッケニーもまた、試合の審判団が重大な判断ミスを犯したと感じている一人だ。イタリアで契約延長に合意したばかりのユヴェントスのMFは、ベルギー戦において必要以上に厳しい試合運びを強いられた。
ユニフォームの色が似ていることについて、彼は次のように語った。「試合の言い訳にするつもりは全くないが、確かに少し難しかった。
「どちらがどちらかを一瞥して見分けるたびに、ほぼ五分五分だった。だから、判断を下す前にボールを持ったまま少し時間をかけたり、ワンタッチで味方にパスを出したりする必要があったのは間違いない」
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米国代表の試合日程：次はロナウド不在のポルトガルとの対戦
5試合連続無敗の記録が途切れた米国代表は、火曜日にポルトガルと対戦するため、引き続きジョージアに滞在する。怪我の療養中だったクリスティアーノ・ロナウドはこの試合には出場しないが、今夏にアメリカで開催される別の主要大会には参加する予定だ。