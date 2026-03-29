今夏、北米各地で開催されるワールドカップを控え、米国代表チームは欧州の強豪を相手に、新しいホームユニフォームを初披露した。そのユニフォームは、国旗を彷彿とさせる赤と白の波状の横縞柄で、ブルーのショーツと組み合わせられている。

アウェイ戦となるベルギー代表は、アウェイユニフォームを着用することを決定した。そのユニフォームは主に白を基調とし、ピンクと水色がアクセントとして配され、白いショーツと組み合わせられている。試合開始前、両チームのユニフォームは十分に区別がつくため、問題はないと判断されていた。

しかし、ピッチに立った選手たちは、その判断に十分な配慮がなされたとは考えていない。プリシッチも、味方と敵を見分けるのが難しかったと語る一人だ。ACミランのこのフォワードは、前半を1-1の同点で折り返したものの後半に崩れてしまい、その日のUSMNTのパフォーマンスが十分ではなかったことを認めつつも、視覚的な混乱を避けるためにもっと対策を講じるべきだったと考えている。