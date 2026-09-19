TNTスポーツの取材に応じた元チェルシー、ウェストハムのMFジョー・コールは、トッテナム・ホットスパー・スタジアムを巡る現在の状況について厳しく評価した。クラブの補強戦略には欠陥があったとし、今夏にサンドロ・トナーリ、マテウス・フェルナンデス、ヤン・パウル・ファン・ヘッケ、オマル・マルムシュら注目度の高い新戦力に3億ポンド超を投じたにもかかわらず、トップリーグの常連としての地位は決して安泰ではないとの見方を示した。

しかし、トッテナムはその大型投資をピッチ上の結果へと結びつけるのに苦しんでいる。コナー・ギャラガーとファン・ヘッケの終盤弾はチームにとって今季リーグ戦初得点となったが、昨季17位からの巻き返しを目指して編成されたチームにとって、さらなるつまずきを避けるには不十分だった。コールは「今夏に獲得したすべての選手に払いすぎている。残留争いに加わる、あるいはその周辺にいる可能性を否定できない。得点できていないし、守備もあまりに脆く見える」と述べた。

コールは特にアストン・ヴィラ戦での守備の綻びを指摘し、ファン・ヘッケがニコラス・ジャクソンを抑え込むのに苦しんでいた点に言及した。さらに、「ファン・ヘッケはゴールを決めたが、自身のパフォーマンスには失望しなければならない。あの戦い方ではセンターバックが脆弱になるのは分かっている。だが、だからこそ1対1の局面に対応できるセンターバックを獲得するんだ。ジャクソンが手を焼かせる相手なのは分かっているが、あの失点場面は十分ではない。彼らには本当の問題があると思う。得点力はひとまず脇に置いても、チームはやはり脆い。その2つを合わせれば、結論は1つしかない。トッテナムにとって今季は長いシーズンになるだろう」と付け加えた。