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「そろそろ懸念すべき時だ！」 ジョー・コール氏とスティーブン・ジェラード氏が警鐘、トッテナムはプレミアリーグ史上最悪のスタートを受けて再び残留争いに直面する可能性があると指摘
デ・ゼルビ率いるチームにとって史上最悪のスタート
トッテナム・ホットスパーの新シーズンの苦しい船出は土曜日、本拠地でアストン・ヴィラに2-3で敗れたことでさらに深刻さを増した。この結果、ロンドン北部のクラブはプレミアリーグ開幕から5試合で勝ち点2にとどまり、同リーグでのシーズン史上最悪のスタートを記録した。
この低調な戦いぶりは、2シーズン連続で17位に終わった後、チームを下位から引き離すことを目指して多額の資金を投じた夏を経た末のものだ。しかし、その大規模な投資はまだピッチ上の結果に結びついておらず、デ・ゼルビは早くもプレッシャーにさらされている。このイタリア人指揮官には、自信を欠き、トップリーグの相手に対して戦術的な脆さをさらしているチームを立て直す役目が課されている。
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コールが今夏の補強に疑問を呈する
TNTスポーツの取材に応じた元チェルシー、ウェストハムのMFジョー・コールは、トッテナム・ホットスパー・スタジアムを巡る現在の状況について厳しく評価した。クラブの補強戦略には欠陥があったとし、今夏にサンドロ・トナーリ、マテウス・フェルナンデス、ヤン・パウル・ファン・ヘッケ、オマル・マルムシュら注目度の高い新戦力に3億ポンド超を投じたにもかかわらず、トップリーグの常連としての地位は決して安泰ではないとの見方を示した。
しかし、トッテナムはその大型投資をピッチ上の結果へと結びつけるのに苦しんでいる。コナー・ギャラガーとファン・ヘッケの終盤弾はチームにとって今季リーグ戦初得点となったが、昨季17位からの巻き返しを目指して編成されたチームにとって、さらなるつまずきを避けるには不十分だった。コールは「今夏に獲得したすべての選手に払いすぎている。残留争いに加わる、あるいはその周辺にいる可能性を否定できない。得点できていないし、守備もあまりに脆く見える」と述べた。
コールは特にアストン・ヴィラ戦での守備の綻びを指摘し、ファン・ヘッケがニコラス・ジャクソンを抑え込むのに苦しんでいた点に言及した。さらに、「ファン・ヘッケはゴールを決めたが、自身のパフォーマンスには失望しなければならない。あの戦い方ではセンターバックが脆弱になるのは分かっている。だが、だからこそ1対1の局面に対応できるセンターバックを獲得するんだ。ジャクソンが手を焼かせる相手なのは分かっているが、あの失点場面は十分ではない。彼らには本当の問題があると思う。得点力はひとまず脇に置いても、チームはやはり脆い。その2つを合わせれば、結論は1つしかない。トッテナムにとって今季は長いシーズンになるだろう」と付け加えた。
ジェラード、組織的な失敗を指摘
元リヴァプール主将のスティーヴン・ジェラードも同様の見解を示し、トッテナムの今季リーグにおける将来に自身も不安を抱いていると語った。北ロンドンのクラブは今季ここまで悲惨なスタートを強いられており、ここまでの唯一の勝利はカラバオカップ2回戦のチャールトン・アスレティック戦での5-1の勝利のみだった。その後は3回戦でリヴァプールに敗れ、この大会から敗退している。ジェラードは、チームにはいくつか改善が見られると認めつつも、ピッチの両端における根本的な問題は依然として未解決だと主張した。
スカッドの厚みを分析したジェラードは、次のようにコメントしている。「いくつかの部分は修正された。中盤のエンジンルームはサンドロ・トナーリ、マテウス・フェルナンデス、ロドリゴ・ベンタンクールによってより強くなっている。強力な中盤だ。コナー・ギャラガーが先発してもおかしくなかった。中盤が大きな問題だとは思わない。だが、守備は脆く不安定で、失点が多すぎる。単純なロングボールに対してもそうだ。2人のセンターバックがそれに対処できないなら、問題を抱えることになる。そこは修正が必要だ」
- AFP
得点者を探している
守備のもろさに加え、安定して得点を取れる存在を欠いていることも大きな論点となっている。アタッキングサードには創造性のあるタレントを擁しているものの、トッテナムには試合を自分たちの流れに引き寄せることのできる、昔ながらの点取り屋がいない。
リヴァプールのレジェンドは分析の締めくくりとして、スパーズのサポーターに厳しい警鐘を鳴らし、現在の流れは持続不可能だと強調した。ジェラードは「彼らには点取り屋がいない。ゴールスコアラーがいない。前線には良い選手、ワクワクさせる選手がいるから、敬意を持って言っている。でも、誰が20ゴールを決めるんだ？ それがなくて、後ろで失点しているようでは、スパーズのファンは心配し始める時かもしれない」と語った。
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