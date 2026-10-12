インテルのクリスティアン・キヴ監督が、クラブ・ブルッヘとのUEFAチャンピオンズリーグ・リーグフェーズ第2節を翌日に控え、インテル・トレーニングセンターで報道陣の取材に応じた。レアル・マドリーとのアウェーでの初戦に敗れたインテルにとって、この試合はリーグフェーズ初のホームゲームとなる。

キヴ監督は、インテルほどのクラブには、すべての大会で最大限の力を尽くすことが求められると強調した。

45歳の同監督は、欧州での成功に必要なのは資金投下ではなく、日々の懸命な取り組みだと主張した。