AFP
翻訳者：
「それを手に入れるための決まった方法はないし、金で買うこともできない！」クリスティアン・キヴがチャンピオンズリーグについて大胆な見解
キヴ、サン・シーロでのデビューを前に欧州での基準を示す
インテルのクリスティアン・キヴ監督が、クラブ・ブルッヘとのUEFAチャンピオンズリーグ・リーグフェーズ第2節を翌日に控え、インテル・トレーニングセンターで報道陣の取材に応じた。レアル・マドリーとのアウェーでの初戦に敗れたインテルにとって、この試合はリーグフェーズ初のホームゲームとなる。
キヴ監督は、インテルほどのクラブには、すべての大会で最大限の力を尽くすことが求められると強調した。
45歳の同監督は、欧州での成功に必要なのは資金投下ではなく、日々の懸命な取り組みだと主張した。
- Getty Images Sport
監督、憶測よりも責任ある対応を求める
試合前の記者会見で、キヴは欧州の最高レベルで戦うために必要な心構えを語った。「チームとこのクラブの立場を考えれば、今季はすべての目標の達成を目指さなければならない」とキヴは述べた。
「夢は必ずしも実現するものではない。夢を責任に変え、良い仕事をして、個人としてもチームとしても成長しなければならない」
「このようなトロフィーを手にするための決まった方法も、それを買える金もない。夢を見る勇気は必要だが、どう取り組むかが最も重要だ」
チャルハノールは出場可能と判断、キヴはバストーニを擁護
キヴ監督はチーム状況について明るい知らせを伝え、MFハカン・チャルハノールが万全の状態で出場可能だと確認するとともに、DFアレッサンドロ・バストーニを強く擁護した。「チャルハノールは大丈夫だ。これまで何の問題もなく、出場できる」とキヴ監督は明言した。
「アレッサンドロはインテルとイタリアにとって財産だ。我々は彼の価値を知っているし、その人柄も我々の力になっている」
元GKヤン・ゾマーがブルッヘとともに戻ってくることについては、「ヤンがインテルで過ごした3年間にしてくれたことには、感謝しかない」と付け加えた。
- Buzzi
積極的に仕掛けるクラブ・ブルッヘとの対戦には、最大限の集中が必要
キヴ監督は、国内と欧州で厳しい日程が続くなかでも、先の試合に目を向けないよう選手たちに警告し、クラブ・ブルッヘの積極的なプレースタイルを称えた。
「こうした試合では気を散らしている余裕はない。最も重要なのは明日の試合だ」とキヴ監督は締めくくった。
「ブルッヘは攻守両面で野心的かつ積極的だ。高い位置からボールを奪いに来て、多くの選手を攻撃に投入する。チャンピオンズリーグに簡単な試合はない」
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