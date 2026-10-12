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ライブ
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Alvino Hanafi
翻訳者：

「それを手に入れるための決まった方法はないし、金で買うこともできない！」クリスティアン・キヴがチャンピオンズリーグについて大胆な見解

インテル
クリスティアン・キヴ
インテル 対 クラブ・ブルッヘ
クラブ・ブルッヘ
UEFAチャンピオンズリーグ

インテルのクリスティアン・キヴ監督は、クラブ・ブルッヘを迎えるチャンピオンズリーグのホーム初戦を前に、金で欧州制覇は買えないと強調した。ルーマニア人指揮官は選手たちに、サン・シーロで夢を責任に変えるよう促した。

  • キヴ、サン・シーロでのデビューを前に欧州での基準を示す

    インテルのクリスティアン・キヴ監督が、クラブ・ブルッヘとのUEFAチャンピオンズリーグ・リーグフェーズ第2節を翌日に控え、インテル・トレーニングセンターで報道陣の取材に応じた。レアル・マドリーとのアウェーでの初戦に敗れたインテルにとって、この試合はリーグフェーズ初のホームゲームとなる。

    キヴ監督は、インテルほどのクラブには、すべての大会で最大限の力を尽くすことが求められると強調した。

    45歳の同監督は、欧州での成功に必要なのは資金投下ではなく、日々の懸命な取り組みだと主張した。

  • FC Internazionale v Parma Calcio - Serie A 2026/27Getty Images Sport

    監督、憶測よりも責任ある対応を求める

    試合前の記者会見で、キヴは欧州の最高レベルで戦うために必要な心構えを語った。「チームとこのクラブの立場を考えれば、今季はすべての目標の達成を目指さなければならない」とキヴは述べた。

    「夢は必ずしも実現するものではない。夢を責任に変え、良い仕事をして、個人としてもチームとしても成長しなければならない」

    「このようなトロフィーを手にするための決まった方法も、それを買える金もない。夢を見る勇気は必要だが、どう取り組むかが最も重要だ」

  • チャルハノールは出場可能と判断、キヴはバストーニを擁護

    キヴ監督はチーム状況について明るい知らせを伝え、MFハカン・チャルハノールが万全の状態で出場可能だと確認するとともに、DFアレッサンドロ・バストーニを強く擁護した。「チャルハノールは大丈夫だ。これまで何の問題もなく、出場できる」とキヴ監督は明言した。

    「アレッサンドロはインテルとイタリアにとって財産だ。我々は彼の価値を知っているし、その人柄も我々の力になっている」

    元GKヤン・ゾマーがブルッヘとともに戻ってくることについては、「ヤンがインテルで過ごした3年間にしてくれたことには、感謝しかない」と付け加えた。

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    積極的に仕掛けるクラブ・ブルッヘとの対戦には、最大限の集中が必要

    キヴ監督は、国内と欧州で厳しい日程が続くなかでも、先の試合に目を向けないよう選手たちに警告し、クラブ・ブルッヘの積極的なプレースタイルを称えた。

    「こうした試合では気を散らしている余裕はない。最も重要なのは明日の試合だ」とキヴ監督は締めくくった。

    「ブルッヘは攻守両面で野心的かつ積極的だ。高い位置からボールを奪いに来て、多くの選手を攻撃に投入する。チャンピオンズリーグに簡単な試合はない」

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