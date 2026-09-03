エンリケ監督は、バルコラが出来高を含め総額1億2300万ポンドの移籍でパルク・デ・プランスからアンフィールドへ活躍の場を移すことを決めた理由について、明確な説明を示した。スペイン人指揮官は、昨季公式戦49試合に出場して13得点7アシストを記録したこの若きウインガーが、リヨンからPSGに加入して以降大きく評価を高めたことを受け、先発メンバーの中でより中心的な役割を望んでいたと説明した。

この移籍について、ルイス・エンリケ監督は次のように語っている。「彼のケースは、私にとって少し異なるものだ。というのも、彼はリヨンから加入して以降、パリで非常に大きな成長を遂げたからだ。さらに、そのパフォーマンスによってチームを大いに向上させてくれた。彼の望みは、チーム内でもっと重要な役割を担うことだったが、私はそれを保証できなかった。最終的には、この状況は誰にとっても利益になると考えている。私はそれを受け入れ、彼の今後の幸運を祈っている。このメンバーでシーズンをスタートできることを、我々はとても嬉しく思っている」