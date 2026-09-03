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「それを彼に保証することはできなかった」 ルイス・エンリケがブラッドリー・バルコラのリヴァプールへの1億2300万ポンドでの移籍について明かす
バルコラ退団の理由
エンリケ監督は、バルコラが出来高を含め総額1億2300万ポンドの移籍でパルク・デ・プランスからアンフィールドへ活躍の場を移すことを決めた理由について、明確な説明を示した。スペイン人指揮官は、昨季公式戦49試合に出場して13得点7アシストを記録したこの若きウインガーが、リヨンからPSGに加入して以降大きく評価を高めたことを受け、先発メンバーの中でより中心的な役割を望んでいたと説明した。
この移籍について、ルイス・エンリケ監督は次のように語っている。「彼のケースは、私にとって少し異なるものだ。というのも、彼はリヨンから加入して以降、パリで非常に大きな成長を遂げたからだ。さらに、そのパフォーマンスによってチームを大いに向上させてくれた。彼の望みは、チーム内でもっと重要な役割を担うことだったが、私はそれを保証できなかった。最終的には、この状況は誰にとっても利益になると考えている。私はそれを受け入れ、彼の今後の幸運を祈っている。このメンバーでシーズンをスタートできることを、我々はとても嬉しく思っている」
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実力主義が問われる時
PSGのルイス・エンリケ監督は、バルコラがロッカールーム内で人気の高い存在だったとしつつも、メンバー選考はあくまで日々のパフォーマンスによって決まると改めて強調した。23歳のフランス人ウインガーは今季、パリで事実上戦力外となっており、ここまで一度も試合当日のメンバーに入れず、プレシーズンでも出場時間はゼロだった。そんな中、本人はプレミアリーグでの船出が鈍かったリヴァプールへ向かうことになる。リヴァプールはニューカッスル、ノッティンガム・フォレストと開幕から2試合連続で引き分けており、勢いを求めている。
エンリケ監督は移籍前の選手の心境について、さらにこう説明した。『彼はより多くの出場時間と、チーム内でより大きな役割を求めていたから去ることを望んだ。だが、それをどの選手にも保証することはできない。なぜなら、それはトレーニングと試合で勝ち取らなければならないものだからだ。彼はとても重要な存在だったし、チームメートたちから非常に愛されている選手でもある。ブラッドリーは信じられないほど素晴らしい人間なので、みんなにとって難しいことだ。私は彼について良いことしか言ってこなかった。将来的には、チームにとって非常に重要だった選手たちが去っていくのは普通のことになるだろう。だが、それが人生であり、受け入れなければならない』
移籍市場への満足感
この有望な才能を欧州のライバルに奪われたにもかかわらず、エンリケは夏の数カ月間にクラブが行った補強に非常に満足していると語った。パリ・サンジェルマンは、バルセロナからフェラン・トーレス、アストン・ヴィラからリュカ・ディーニュ、アヤックスからミカ・ゴッツ、モナコからマグネス・アクリウシュを加え、戦力を強化した。指揮官は、大幅な人員の入れ替わりがあったものの、刷新されたスカッドは来るシーズンにあらゆるタイトルを争う準備が整っていると考えている。
今夏の移籍市場を終えたクラブ全体の動きを振り返り、元バルセロナ指揮官は補強担当チームの仕事ぶりを強く評価した。クラブで152試合39得点を記録したバルコラの退団後、新加入選手とチームのバランスをどう見ているかと問われると、指揮官はこうコメントした。「私の意見では、我々は並外れた移籍市場を過ごした。間違いない」
- AFP
個人賞とチームの成功
移籍の話題に加え、PSGの指揮官はバロンドールのような個人賞についても自身の考えを語った。従来から個人の賞よりもチームとしての成果を重視している一方で、世界的な舞台で評価されるに値すると考える自軍の選手たちにも言及した。フランスの首都に残るクオリティーの高さを示すものとして、自身の選手たちの国際舞台での成功を挙げている。
所属選手が主要な個人賞を獲得する可能性について、エンリケ監督は次のように語った。「我々にはあらゆるものが少しずつそろっている。何人かはチャンピオンズリーグで優勝しているし、ファビアン（ルイス）もワールドカップで優勝している。そしてデンベレもいる。私の予想は間違っているかもしれない。だが、これはチームスポーツなのだから、個人賞には興味がない」
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