Getty
翻訳者：
「それをやるのはジオしかいない」――フレディ・アドゥは、2026年ワールドカップで米国代表が成功を収めるには、レイナの類まれな能力が不可欠だと考えている
レイナはプリシッチやマッケニーと指導の重責を分かち合わなければならない
クリスチャン・プリシッチやウェストン・マッケニーといった、欧州で実績を積んだ選手を招集できる立場にあるとはいえ、米国代表は数人の選手に過度に依存するわけにはいかない。創造性と得点への脅威を生み出す責任は、複数の選手で分担されなければならない。
そこで登場するのが、アメリカサッカー史上最も技術に恵まれた選手の一人であるレイナだ。期待に応えるプレッシャーを熟知しているアドゥは、次のように語っている。「攻撃的ミッドフィールダーがすべてをつなぐことができると、私は強く信じている。だからこそ、私はいつも、ジオがその役割を担うべきだと言ってきたのだ。」
こうして課題は提示された。現在ボルシア・メンヒェングラートバッハでプレーするレイナは、米国代表にとって試合の流れを変える新たな選択肢となり得ることを証明しなければならない。
- GOAL
レイナが米国代表で重要な役割を果たす可能性がある理由
今夏の米国代表が成功を収めるために活躍が求められる選手を挙げよと問われたアドゥは、ワールドカップの賭け専門サイトを通じてGOALに独占インタビューに応じ、次のように語った。「プリシッチだと思う。 彼が本当に良いプレーをしている時、チーム全体がその勢いに乗っているように感じるんだ。彼はチームで最高の選手だ。最高の選手、つまりチームの要となる選手が絶好調で、ピークの状態にあり、素晴らしいプレーを見せている時、その勢いはチーム全体に広がり、全員がレベルアップして良いプレーをするようになる。彼はまさにそんな選手だと思う。
「攻撃的ミッドフィールダーがすべてをつなぐことができると、僕は強く信じている。だからこそ、いつもジオがその役割を担うべきだと言ってきたんだ。彼こそが、それをすべてこなすスキルセットを持っている。だが、彼は今プレーしていない。それが大きな問題だ。
「ワールドカップに臨むには、好調な状態である必要がある。何と言ってもこれはワールドカップだ。だから厳しい状況になるだろう。なぜなら、彼こそが攻撃の鍵を握る存在であり、プリシッチやマッケニー、そして[フォラリン]・バログンの能力を引き出せる選手だからだ。」
クラブでの出場機会が限られている中、レイナには出場時間が必要だ
レイナは今シーズン、ボルシア・メンヒェングラートバッハで16試合に出場しているが、直近の出場は1月17日であり、スタメン入りを果たすのは難しい状況が続いている。それでも、ポチェッティーノ監督は彼の疑いようのない潜在能力を信頼し、ベルギーやポルトガルとの親善試合には彼を招集している。
ワールドカップ開幕前のすべての調整試合でレイナが出場する必要があるかとの問いに、アドゥは次のように付け加えた。「そう思うよ。彼には出場時間が必要だからね。試合でのコンディションと調子を取り戻す必要があるんだ。
「プレーしていない状態では事情が異なる。常にトレーニングを積み、その内容も良好だとしても、実際に試合に出場し、試合でのコンディションを整えることは別問題だ。それは全く異なる次元のことだ。だから彼にはそれが必要なのだ。もしそれが得られなければ、ワールドカップでスタメン入りを果たすのは彼にとって厳しいことになるだろう。」
- Getty/GOAL
ポチェッティーノ監督は今後もレイナを起用し続けるだろうか？
レイナは、2022年ワールドカップ期間中および直後、元米国代表監督グレッグ・バーハルターとの仕事上の関係が厳しく検証される中、厳しい時期を過ごした。しかし、ポチェッティーノとはより良好な関係を築いているようだ。
契約期間が米国のワールドカップ出場が終了するまでとされているアルゼンチン人指揮官が、今後もレイナへの信頼を示し続けるかどうか問われると、アドゥは次のように語った。「ポチェッティーノ監督はジオに対してオープンな姿勢を示すだろうと思う。最近の招集メンバーに彼を加えたのだから、まだ可能性はある。ジオは出場機会を得られていないが、それでも招集されたということは、彼にとって良い兆候だ。
「ポチェは確かにジョイのことを念頭に置いていると思う。そして、ジョイがチームにもたらすものを理解しているはずだ。だから今は、ジョイ自身が最高のコンディションを整え、チームに食い込んで出場時間を勝ち取る努力をする番だ。とにかく、できるだけ多くの出場時間を確保することだ。」
米国代表は土曜日にアトランタのメルセデス・ベンツ・スタジアムでベルギーと対戦する。その後も同会場に残り、クリスティアーノ・ロナウド不在のポルトガルと対戦する予定だ。さらにセネガルとドイツとの2つの注目度の高い親善試合を経て、ポチェッティーノ監督率いるチームはワールドカップ本大会へと向かうことになる。その頃には、レイナがプレーに再び輝きを取り戻しているかもしれない。