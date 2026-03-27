「それをやるのはジオしかいない」――フレディ・アドゥは、2026年ワールドカップで米国代表が成功を収めるには、レイナの類まれな能力が不可欠だと考えている

クリスチャン・プリシッチやウェストン・マッケニーといった、欧州で実績を積んだ選手を招集できる立場にあるとはいえ、米国代表は数人の選手に過度に依存するわけにはいかない。創造性と得点への脅威を生み出す責任は、複数の選手で分担されなければならない。

そこで登場するのが、アメリカサッカー史上最も技術に恵まれた選手の一人であるレイナだ。期待に応えるプレッシャーを熟知しているアドゥは、次のように語っている。「攻撃的ミッドフィールダーがすべてをつなぐことができると、私は強く信じている。だからこそ、私はいつも、ジオがその役割を担うべきだと言ってきたのだ。」

こうして課題は提示された。現在ボルシア・メンヒェングラートバッハでプレーするレイナは、米国代表にとって試合の流れを変える新たな選択肢となり得ることを証明しなければならない。