バルセロナはプレシーズン初戦のバーミンガム・シティ戦で2-2と引き分け、その後のPK戦で2-3と敗れたが、試合後のフリックは言葉を濁さなかった。注目はアデイェミに集まっていたものの、新戦力は輝きを放てず、サイドで居場所を見失ったようなプレーが目立ち、さらに相手のゴールに直結する形でボールを失った。

セント・アンドルーズでの試合終了後、フリックは報道陣に対し、同胞のパフォーマンスについて批判的な見解を示した。「カリムは、いくつか良くないプレーがあった」と、このドイツ人指揮官は語った。「彼にはもっと見せられるポテンシャルがあると思う。ただ、まだトレーニングの最初の1週目だから、それは普通のことだ。

「練習では、スピードやフィニッシュの面で、もっと良いカリムを見ている。だが、彼には大きなポテンシャルがあり、我々に多くのものをもたらしてくれる」



