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「それはPSGにとどまるだろう！」。ウスマン・デンベレが、2026年のバロンドールを懸けてキリアン・エムバペと争う中で大胆なメッセージを送った。
デンベレがバロンドール候補入りを振り返る
デンベレが、30人の候補者リスト発表後、2026年のバロンドールに向けた自身の野望について率直に語った。候補者が発表されてから1週間後、現受賞者は権威あるこの賞を巡る争いが始まる中、『フランス・フットボール』のインタビューで胸の内を明かした。
PSGのアタッカーは、全コンペティションで33ゴール15アシストを記録した見事なシーズンを経て、2025年9月22日にこの賞を受賞した。今は、10月26日にロンドンで行われる式典でタイトル防衛を果たすことを夢見ている。
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超エリートなサッカー一家での生活
1年前の歴史的な戴冠を振り返り、フランス代表のデンベレは、そのトロフィーを掲げたことで日常生活が完全に変わったと認めた。デンベレは、行く先々で人々に気づかれるようになったことで、自身の世界サッカー界における立ち位置を新たな視点で捉えるようになったと明かした。
「信じられないような選手たちがいる、極めて特別な仲間入りを果たした」とデンベレは語った。「通りに出たり、レストランに行ったりすると、すぐにバロンドール受賞者として気づかれる。人々はそのトロフィーについて話してくる。変わるのはそういうところだ」
知名度がさらに高まったにもかかわらず、デンベレは地に足をつけ続けるために懸命に取り組んでいると強調した。さらに、「何が起きようとも、同じ人間でいたい。自分がどこから来たのかを忘れたくないし、これほど良いパフォーマンスを見せるうえで、チームメート全員が間違いなく助けてくれたことも忘れたくない」と付け加えた。
PSGのFW、トロフィーはパリに残ると自信
デンベレのコメントは、キリアン・エンバペを含む他の候補者たちも、投票を前にそれぞれの正当性を主張する中で飛び出したものだ。しかし、PSGのスターは、黄金のボールがフランスの首都を離れることはないと依然として確信している。
「それはPSGの選手の手に残ることになる」とデンベレは断言した。「自分は競争心の強い人間だから、再びそれを勝ち取ることが目標だ。でも、言ったように、それを執着の対象にしているわけでもない。今年は難しくなる、バロンドールはまだ決まっていない、と自分たちに言い聞かせている。でも、どうなるか見てみよう」
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ロンドンで開催される授賞式へのカウントダウンが始まる
受賞者決定まで残り6週間となる中、デンベレはクラブと代表の両方で好調を維持することに集中している。このFWにとって連続受賞は依然として重要な目標だが、それが執着になることは拒んでいる。
デンベレがその栄冠を守れるかどうかは、10月26日にロンドンで行われる式典で明らかになる。それまでは、誰が2026年のバロンドールを手にするのかを巡る議論がさらに熱を帯びていくことになりそうだ。
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