「それはPSGにとどまるだろう！」。ウスマン・デンベレが、2026年のバロンドールを懸けてキリアン・エムバペと争う中で大胆なメッセージを送った。

1年前の歴史的な戴冠を振り返り、フランス代表のデンベレは、そのトロフィーを掲げたことで日常生活が完全に変わったと認めた。デンベレは、行く先々で人々に気づかれるようになったことで、自身の世界サッカー界における立ち位置を新たな視点で捉えるようになったと明かした。

「信じられないような選手たちがいる、極めて特別な仲間入りを果たした」とデンベレは語った。「通りに出たり、レストランに行ったりすると、すぐにバロンドール受賞者として気づかれる。人々はそのトロフィーについて話してくる。変わるのはそういうところだ」

知名度がさらに高まったにもかかわらず、デンベレは地に足をつけ続けるために懸命に取り組んでいると強調した。さらに、「何が起きようとも、同じ人間でいたい。自分がどこから来たのかを忘れたくないし、これほど良いパフォーマンスを見せるうえで、チームメート全員が間違いなく助けてくれたことも忘れたくない」と付け加えた。