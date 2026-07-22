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Thomas Hindle

翻訳者：

「それは『ひとつの世界』だった」――不完全ながらも、ワールドカップが世界中のファンを一つにした経緯

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2026年のワールドカップには課題もあったが、その遺産は街角やバー、スタジアムで文化が交差し、思いがけないつながりが生まれたことかもしれない。

ボストンのコーヒーショップにいたファンたちは、どの点から見てもかなりイギリス人らしく見えた。紛れもないアクセントや「スリー・ライオンズ」のタトゥーが、その証拠だった。それだけでは物足りないかのように、そのうちの1人はイングランド代表のトラックスーツを着ていた。

その日午後、ボストン・スタジアムでイングランド対ガーナの試合がある。試合前に朝コーヒーを飲み、ビールを飲む準備万端といった様子だ。

そこへ散歩中の犬を連れた気さくな女性が近づいてきた。彼女は礼儀正しく、かつ紛れもなくボストンらしい口調で二人に言った。

「この2週間、ボストンにスコットランドの皆さんがいて、とても楽しかったわ！」

イングランド人たちはそれを笑い飛ばし、女性に礼を言ってしばらく会話したあと、ボストンのサウス・ステーションに向かって歩き出した。気さくな人違いなどどうでもいい。心配すべきは試合のことだ。これは愉快な場面だったが、この夏の雰囲気を象徴するものでもあった。イングランド人がスコットランド人と間違えられたのだ。通常なら、これは大問題であり、議論の種となり、事態がエスカレートするきっかけとなる。

だが北米では、そんな誤解は小さな笑い話でしかなかった。二人がイースト・ロンドンのフィッシュ＆チップス店から出てきたように聞こえても、また女性が彼らをスコットランド人だと思っても、大した問題ではなかった。誰かが間違え、皆が笑ったその一瞬は、この夏、世界が一つになった瞬間を象徴していた。

米国サッカー協会元会長アラン・ローゼンバーグ氏はGOALにこう語った。「大会全体があらゆる面で素晴らしいものでした。熱狂的な盛り上がりがあり、素晴らしい試合がたくさんありました。大会前には、新たに参戦する国々が大会を茶化してしまうのではないかという懸念もありました。しかし、1、2の例外を除けば、彼らはしっかりと健闘し、それが大会をエキサイティングなものにしました」

  • Colombia fans Times SquareGetty

    「街角の人々だ」

    ワールドカップは、開催国や地域の社会を映し出す鏡だ。それは、その国や地域の善し悪しを深く洞察する機会を与える。今回は48チームが参加した大会だった。

    同時に、北米を評価する「レンズ」ともなった。この夏、世界は欠点を探し求めるようにその「顕微鏡」をのぞき込んだ。しかし、6週間にわたりサッカーで一つになった地域の姿が際立った。

    数字も好調だ。テレビ視聴者数は過去最高を記録し、来場者数は700万人に迫った。スタジアムの平均収容率は99.7％に達した。しかし、それ以上に重要だったのは、すべてに漂う調和だった。

    「街角やバー、レストラン、ファンフェスティバルで集まった人々が世界中の人と交流する姿が印象的でした。まさに『一つの国』であり『一つの世界』でした」とローゼンバーグ氏は語った。

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  • Gianni InfantinoGetty Images

    「人生で最高の時」

    大会の全貌は、北米各地のスナップショットがよく表している。大会前の期待は高かった。3つの開催国の一つである米国は、試合の大半を開催し、大規模イベント好きだ。FIFAのジャンニ・インファンティーノ会長は、大会を「104回のスーパーボウルが繰り広げられる夏」と表現し、その点を強調した。少々大げさだが、アメリカらしい。

    だが、すべての試合がスーパーボウル並みの華やかさだったわけではない。代わりに、彼は思わぬ事実を見た。少なくとも一時的に、米国人は互いを再び好きになり始めたのだ。世界もそれを楽しんだ。

    「多くの海外からの訪問者は正直、不安を抱いていました。でも、誰もが最高の時間を過ごして帰ったと思います」とローゼンバーグ氏は語った。「スポーツがコミュニティを結びつける力を、この大会は示してくれました。」

    象徴的な場面は多々あったが、きっかけはSNSだった。X（旧Twitter）で「freddyLA7」というハンドルネームを使う匿名のドイツ人サッカーファンが、仲間2人とアメリカ旅行の模様を投稿し始めた。

    彼は大会直前に米国入りし、ワッフルハウスやBuc-ee'sでの体験を投稿して話題になった。他のファンもランチドレッシングや食べ放題のトルティーヤチップスに夢中だった。

    「すべてが大好きでした。世界中のファンがアメリカを訪れ、アメリカに恋をし、ランチドレッシングを持ち帰っているのを、私たち皆が目の当たりにしている気がします。そうしたミームはどれも見たことがあるでしょうが、それは本当に素晴らしいことです」とフォックス・スポーツのアナリスト、ジェニー・タフト氏は語った。

  • imago-sport-1079221643.jpgUwe Kraft

    「エルリング・ハーランドの写真を送ってくる」

    サポーターの存在も大きかった。ワールドカップは、その国の「おかしな気まぐれ」を最も純粋に表現する場であり、少しやりすぎても許される「事実上の許可」だ。普段は見られない場所で、その国の文化の最も純粋な形を披露する絶好の口実にもなる。

    そこで浮かぶのがエルリング・ハーランドだ。6フィート4インチのノルウェー人ストライカーは歩くゴールマシンであり、ディフェンダーにとって生きた悪夢だ。同時に、お茶目な少年でもあり、楽しむことが大好きだ。この夏、ノルウェーが予想外にベスト8に進んだ際、彼は得点と精神面でチームを牽引した。

    ベスト16でブラジルに2得点を挙げて勝利した後、ニューヨーク／ニュージャージー・スタジアムで「バイキング・ロウ」を先導。タイムズスクエアでは燻製魚を宣伝し、さらに7得点を記録した。アメリカ中が彼に魅了された。

    「サッカーを見たこともない友人たちが、ハーランドの写真を送ってくれた。すべてが最高だった」とタフトは語った。

    スコットランドの「タータン・アーミー」も同様だ。彼らは随所で輝かしい瞬間を作り出し、ボストンの酒を底をつかせたことでも有名だ――これは、同市に多く住むアイルランド系住民でさえ成し遂げられなかったことだ。また、フェンウェイ・パークにサッカーの応援歌を持ち込み、あの有名なスタジアムの反響するコンコースでジョン・マクギンに歌を捧げた。

    もちろん、イングランドのファンも「スリー・ライオンズ」のカウボーイハットでロデオのチケットを完売し、オランダの「試合へ向かう行進」は至る所で目撃された。アルゼンチンのチャントはスタジアムを文字通り揺らすほどだった。

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  • Haiti fansGetty

    「今日は君たちを応援してるよ」

    フィラデルフィアの街角で、ジェラルド・ジャンがハイチの国旗を配っていた。60代前半の気さくな彼は、通り過ぎる人々にワールドカップへの応援を呼びかける。その日、ハイチはブラジルと対戦する。48チームが出場する大会でも屈指の格差マッチだ。

    だが、この試合を宣伝する彼はただのファンではなかった。控えめな性格のジーンは、1974～1978年にハイチ代表として活躍した実力派だった。カルロス・アルベルト、ペレ、リヴェリーノらと同じピッチに立った彼は、自国のサッカー史に名を刻んでいる。

    その日、ハイチの帽子をかぶり街角に立っていた。

    フィラデルフィアのハイチ人コミュニティは1万9000枚の国旗を印刷し、元代表選手たちを街角に配置した。ブロックパーティーやララ・パレードも開催された。ハイチはブラジルに大敗したが、ファンたちのチャントは止まらなかった。

    この大会では、米国の至る所で同じ光景が繰り返された。 アメリカには世界中の人が集まり、小さなコミュニティが各地にある。そのため、普段は注目されない国々にもスポットライトが当たる。出場国で2番目に小さなカーボベルデも、マサチューセッツ、ニューヨーク、フロリダ中部に大きなコミュニティを持ち、大会を通じて最も熱狂的なサポーターだった。

    ニューヨーク在住のマーヴィン・レゼンデはGOALに「パレードで他国のファンに『今日は君たちを応援してる』と言われた瞬間は狂気だった」と語った。

    チケットが高額でスタジアムに行けなくても、全米のパブリックビューイングやバーの熱気は十分だった。

    「それだけでパーティー気分になれた」とローゼンバーグは語った。

  • Scotland fans FenwayGetty

    「野球の醍醐味を体験しよう」

    他のスポーツにも見どころはあった。野球はアメリカ以外でも行われているが、華やかさ、熱気、ホットドッグ、7回裏のストレッチなど、やはりアメリカらしい雰囲気がある。このスポーツには確かな魅力がある。

    夏の間、ファンは試合に詰めかけた。

    マイアミ・マーリンズの最高ブランド責任者アレックス・パーカー氏は「私たちはここで『タータン・アーミー』を迎え入れました。それは私のキャリアで最も素晴らしい経験の一つです。現地へ行き、球場に押し寄せる人々の波を目の当たりにし、皆が野球体験に興奮している様子を見ました――その多くは、試合中に何が起きているのか全く分かっていませんでした」と語った。

    遠方から来た人にとっては、本場のアメリカ文化に触れることも大きな魅力だった。

    「家族連れもいれば、グループで来る人たちもいますし、仕事帰りに集まって観戦しに来る友人グループもいます。試合が少し盛り上がるまでは、素敵な雰囲気で、どこか気楽なムードが漂っています。でも、スポーツとしては最高ですよ」と、この夏に数試合の野球観戦を楽しんだイングランドのファン、ポール・ゴッドフリー氏はGOALに語った。

  • Fans on trainTom Hindle

    「このスポーツの世界的な中心地」

    この夏は、世界が少しつながりを感じた季節だった。とはいえ、悪いことも多かった。 チケットは高すぎた。フォラリン・バログンのレッドカード取消しにトランプ大統領が介入し、米国代表の勢いをそいだ。イランは米との武力紛争を避け、合宿地をメキシコに移した。

    これらの問題は忘れられない。それでも、ラミン・ヤマルがウォルマートで買い物する姿や、剥製のアライグマを抱えたハーランドがノルウェーの空港に降り立つ姿もまた、記憶に残る。サッカーへの熱気は確実に高まっていた。

    FOXのジョン・ストロングは「これほど多くのアメリカ人が大会を観戦し、関心を寄せたのは驚くべきことだ。信じられない。これは、何十年にもわたりサッカー発展に努めてきた人々を称える素晴らしいお祭りとなった」と語った。

    開催都市は収益を得て新しい人々を迎え入れ、場所によっては長期的な好影響も生まれた。

    トロント大会組織委の広報担当者は「大会は観光客を呼び、地元企業が恩恵を受け、市の知名度も向上した。モビリティ計画も成功し、徒歩や自転車利用が増え、交通量は大会前とほぼ同じ水準だった」と述べた。

    混沌と興奮に満ちた1ヶ月を経て、一つ確かなことが示された。

    「米国は多くの面でこのスポーツの世界的中心地になった」とストロング氏は語った。

    まさに「使命達成」だ。