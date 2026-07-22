「それは『ひとつの世界』だった」――不完全ながらも、ワールドカップが世界中のファンを一つにした経緯

ボストンのコーヒーショップにいたファンたちは、どの点から見てもかなりイギリス人らしく見えた。紛れもないアクセントや「スリー・ライオンズ」のタトゥーが、その証拠だった。それだけでは物足りないかのように、そのうちの1人はイングランド代表のトラックスーツを着ていた。

その日午後、ボストン・スタジアムでイングランド対ガーナの試合がある。試合前に朝コーヒーを飲み、ビールを飲む準備万端といった様子だ。

そこへ散歩中の犬を連れた気さくな女性が近づいてきた。彼女は礼儀正しく、かつ紛れもなくボストンらしい口調で二人に言った。

「この2週間、ボストンにスコットランドの皆さんがいて、とても楽しかったわ！」

イングランド人たちはそれを笑い飛ばし、女性に礼を言ってしばらく会話したあと、ボストンのサウス・ステーションに向かって歩き出した。気さくな人違いなどどうでもいい。心配すべきは試合のことだ。これは愉快な場面だったが、この夏の雰囲気を象徴するものでもあった。イングランド人がスコットランド人と間違えられたのだ。通常なら、これは大問題であり、議論の種となり、事態がエスカレートするきっかけとなる。

だが北米では、そんな誤解は小さな笑い話でしかなかった。二人がイースト・ロンドンのフィッシュ＆チップス店から出てきたように聞こえても、また女性が彼らをスコットランド人だと思っても、大した問題ではなかった。誰かが間違え、皆が笑ったその一瞬は、この夏、世界が一つになった瞬間を象徴していた。

米国サッカー協会元会長アラン・ローゼンバーグ氏はGOALにこう語った。「大会全体があらゆる面で素晴らしいものでした。熱狂的な盛り上がりがあり、素晴らしい試合がたくさんありました。大会前には、新たに参戦する国々が大会を茶化してしまうのではないかという懸念もありました。しかし、1、2の例外を除けば、彼らはしっかりと健闘し、それが大会をエキサイティングなものにしました」