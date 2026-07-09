34歳の攻撃的スターは、現役を引退する方向で具体的に検討している。現在、ネイマールは母国クラブのFCサントスと契約中で、契約は年末まで有効。しかし最近の不振を受け、母国では契約を全うできるかは不透明との見方が強い。
翻訳者：
それは驚きだ！ワールドカップでブラジルが敗退した後、ネイマールは大きな騒動を引き起こすことになるのだろうか？
欧州ではバルセロナやパリ・サンジェルマンでの活躍で知られるこの選手は、ノルウェー戦（1-2）直後に代表引退を表明した。 「頑張った、本当に頑張った。これで終わりだ。ここで始めたし、ここで終わりにする」とネイマールはブラジルのテレビで語った。
代表通算130試合で80得点を挙げ、故ペレを超えブラジル代表最多得点記録保持者としてキャリアに幕を閉じた。
- Getty Images
ネイマール：アンチェロッティによる意外な選出
怪我の多いベテラン選手が再びワールドカップに出場できるとは、多くの専門家は予想していなかった。カルロ・アンチェロッティ代表監督は、2023年末以降代表戦に出ていなかったネイマールを、意外にも最終メンバーに選んだ。
大会では2試合に出場。スコットランドとのグループリーグ最終戦と、前述のノルウェー戦でピッチに立った。 ノルウェー戦ではロスタイム10分（90分+10）にPKで1－2の最終スコアを決めるも、流れは変えられず、結果の体裁を整えるだけだった。
ロタール・マテウスがネイマールを激しく批判した
敗退の経緯とキャプテンの振る舞いは一部から厳しい批判を招いた。テレビ解説のロタール・マテウスはネイマールを容赦なく批判した。 「ブラジルが負けてほっとした。泣き言や大げさなパフォーマンスは見飽きた」とドイツ代表最多出場記録保持者は有料テレビ局「スカイ」のコラムで明言した。
特に終盤のPK獲得後、ネイマールはノルウェーGKナイランドと長時間口論し、貴重な時間を無駄にした。
PKを決めた後も34歳のネイマールはGKに歩み寄り、目の前で挑発的に喜んだ。追加点が必要な状況で数秒が無駄に過ぎた。
マテウスは「PKを素早く蹴る代わりに、ネイマールはシュートの前後にGKと口論していた。チームの結果より自分のエゴを優先している」と語った。
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