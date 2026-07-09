敗退の経緯とキャプテンの振る舞いは一部から厳しい批判を招いた。テレビ解説のロタール・マテウスはネイマールを容赦なく批判した。 「ブラジルが負けてほっとした。泣き言や大げさなパフォーマンスは見飽きた」とドイツ代表最多出場記録保持者は有料テレビ局「スカイ」のコラムで明言した。

特に終盤のPK獲得後、ネイマールはノルウェーGKナイランドと長時間口論し、貴重な時間を無駄にした。

PKを決めた後も34歳のネイマールはGKに歩み寄り、目の前で挑発的に喜んだ。追加点が必要な状況で数秒が無駄に過ぎた。

マテウスは「PKを素早く蹴る代わりに、ネイマールはシュートの前後にGKと口論していた。チームの結果より自分のエゴを優先している」と語った。