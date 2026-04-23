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「それは間違っている！」――クリスティアーノ・ロナウドが牛乳を避ける理由と、アル・ナスルでの食事の秘密を元専属シェフが明かす
牛乳禁止の理由
バローネ氏によると、ロナウドは成人が牛乳を飲むことを根本的に間違っていると考え、牛乳は一切飲まず、代替品を選ぶという。
その理由をCovers.comの取材に答えたバローネ氏はこう説明した。「牛乳は飲まない。他の動物の乳を飲むのは人間だけだ。生後3か月を過ぎても乳を飲む動物はいない。子牛でさえ3か月過ぎれば飲まない。 他の動物が他の種の乳を飲むことはなく、自然界では見られない光景だ。人間だけが30歳、40歳、50歳、60歳になっても乳を飲み続けるが、私はそれが間違っていると思う。犬やオオカミ、牛、ロバと同じように、私たちも母親の母乳だけを飲むべきだ。乳児期を過ぎればそれは正常ではなく、自然に反する。」
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ロナウドの毎日の食事習慣
元マンチェスター・ユナイテッドとレアル・マドリードのフォワードは、精製糖を完全に避け、低脂肪タンパク質と健康的な脂質を重視する厳しい食事を守っている。どの食事も過度な加工を避け、エネルギーを最大限に供給できるよう設計されている。
バローネ氏はこう説明する。「彼の食事はバランスが大切。あらゆるものを少しずつ、でも常に健康的なものを選ぶ。朝食はコーヒー、卵、砂糖なしのアボカド。砂糖は厳禁だ。 昼食は鶏肉や魚、野菜中心で、炭水化物は野菜から摂取するため小麦粉製品は食べません。夕食は魚や肉のフィレに野菜を添えた軽めのメニューです。」
ロナウド対ハーランド：内臓肉論争
牛乳については、ロナウドとマンチェスター・シティのスター、アーリング・ハーランドの見解は異なる。ハーランドは生乳の効能を公言している。しかし、内臓肉のような「スーパーフード」については両者に共通点がある。鉄分などの必須栄養素が豊富なレバーをロナウドが好んでいるとバローネは明かした。
バローネは2人のストライカーについてこう語る。「内臓を食べるという点は賛成だ。レバーや心臓、脳はすべて健康的な『スーパーフード』だ。クリスティアーノもレバーが好きだった。私も大好きだ。鉄分が豊富で、食事面で非常に重要だから、内臓は賛成だが、牛乳は賛成できない。」
- AFP
回復と規律で長寿を
食事管理は、この伝説的ストライカーのトレーニングの一要素に過ぎない。アル・ナセルやポルトガル代表で最高のパフォーマンスを維持するため、ロナウドはクライオセラピー（低温療法）チャンバーや高気圧酸素療法など最先端技術で試合間の回復を早めている。
健康へのこだわりは有名で、ユーロ2020でコカ・コーラのボトルを退けた場面が象徴的だ。2026年米・墨・加W杯を見据え、この厳格な習慣が40代でも母国を率いる原動力となっている。