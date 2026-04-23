「それは間違っている！」――クリスティアーノ・ロナウドが牛乳を避ける理由と、アル・ナスルでの食事の秘密を元専属シェフが明かす

元マンチェスター・ユナイテッドとレアル・マドリードのフォワードは、精製糖を完全に避け、低脂肪タンパク質と健康的な脂質を重視する厳しい食事を守っている。どの食事も過度な加工を避け、エネルギーを最大限に供給できるよう設計されている。

バローネ氏はこう説明する。「彼の食事はバランスが大切。あらゆるものを少しずつ、でも常に健康的なものを選ぶ。朝食はコーヒー、卵、砂糖なしのアボカド。砂糖は厳禁だ。 昼食は鶏肉や魚、野菜中心で、炭水化物は野菜から摂取するため小麦粉製品は食べません。夕食は魚や肉のフィレに野菜を添えた軽めのメニューです。」