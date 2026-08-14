マクアリスターがついに、アストン・ビラ時代に自身とジェラードが耐えた苦しい時期について口を開いた。スコットランドでセルティックの支配に終止符を打ち、高い評価を受けてミッドランズにやって来たものの、このコンビはプレミアリーグでその成功を再現できずに苦しんだ。

ジェラードは指揮した40試合でわずか13勝にとどまり解任。その成績は、後任のウナイ・エメリがすぐに示したインパクトとは対照的なものだった。

『Daily Star Sport』に独占的に語り、ミッドランズで直面した困難について触れたマクアリスターは、チームは到着後ほぼすぐにコンディション面の問題に苦しめられていたと述べた。「彼ら（アストン・ビラ）が行った3人か4人の補強は、全員が加入から1カ月以内に負傷した。だが、それを理由として持ち出せば何でも言い訳のように聞こえてしまう。だから、私たちはその点にはあまり触れないようにしてきた」とマクアリスターは説明した。

また、残っていたスカッドの質についても認め、こう付け加えた。「ただ、うまくいかなかった。それに、新しい監督が起用した選手たちの中核は、ほとんどがスティーブンの選手、スティーブンが一緒に仕事をしてきた選手たちだった」