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「それは起こらなかった」 負傷者が相次いだスタート後のスティーブン・ジェラードのアストン・ヴィラでの苦戦をゲーリー・マカリスターが説明
ビラ・パークでの苦闘
マクアリスターがついに、アストン・ビラ時代に自身とジェラードが耐えた苦しい時期について口を開いた。スコットランドでセルティックの支配に終止符を打ち、高い評価を受けてミッドランズにやって来たものの、このコンビはプレミアリーグでその成功を再現できずに苦しんだ。
ジェラードは指揮した40試合でわずか13勝にとどまり解任。その成績は、後任のウナイ・エメリがすぐに示したインパクトとは対照的なものだった。
『Daily Star Sport』に独占的に語り、ミッドランズで直面した困難について触れたマクアリスターは、チームは到着後ほぼすぐにコンディション面の問題に苦しめられていたと述べた。「彼ら（アストン・ビラ）が行った3人か4人の補強は、全員が加入から1カ月以内に負傷した。だが、それを理由として持ち出せば何でも言い訳のように聞こえてしまう。だから、私たちはその点にはあまり触れないようにしてきた」とマクアリスターは説明した。
また、残っていたスカッドの質についても認め、こう付け加えた。「ただ、うまくいかなかった。それに、新しい監督が起用した選手たちの中核は、ほとんどがスティーブンの選手、スティーブンが一緒に仕事をしてきた選手たちだった」
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サウジアラビア後の人生
アストン・ビラ退団後、ジェラードはサウジ・プロ・リーグのアル・イテفاقで再出発を図った。これは、イングランド1部の厳しい注目から離れた場所で、指導者としての評価を立て直すことを意図した高額条件の移籍だった。
しかし残念ながら、この挑戦は計画通りには進まず、2025年1月に双方合意の下でクラブを去った。契約満了までは、なお18カ月を残していた。その後、中東から戻った46歳には、レンジャーズ復帰の可能性や、さらには 短期的な形でリヴァプールの指揮を執る可能性
など、いくつもの注目度の高い空席ポストとの関連が報じられてきた。
現場復帰の可能性は依然として残されている一方で、ジェラードは最近、指導者業以外で重要な新たな役割を引き受けた。元イングランド代表主将が今季、TNT Sportsでプレミアリーグとチャンピオンズリーグの中継を率いることが確認され、同局の放送チーム内でこれまで以上に大きな役割を担うことになった。
マカリスターは、この動きによってジェラードが、指導者として激動の数年間を経て英気を養えると考えている。「プロジェクトが持ち上がり、それが彼にとって適切な種類の仕事なら、彼は必ずそこにいるはずだ」とマカリスターは語った。
ジェラードのアンフィールド復帰の夢
ジェラードとリヴァプールの絆はいまも揺るがず、元主将はいつの日か再びクラブに尽くしたいという思いを隠してこなかった。昨季、リヴァプールが困難な移行期を迎えていた際、ジェラードはクラブのために必要とされるどんな役割でも力になりたいと、利他的な姿勢を示していた。
マージーサイドの名門との関係を振り返り、ジェラードは以前こう語っている。「クラブとは素晴らしいつながりがある。ずっとそうだったし、離れてからはおそらくさらに強くなった。クラブはいつだって信じられないほど素晴らしかった。自分にクラブを助けられる分野があるなら、できる限り常にそうしたいと思っている。ただ、みんなが知りたいのは、人生のどこかの時点でリヴァプールを率いたいと思っているのか、ということだろう。もちろん、それは夢だ。今すぐその仕事を引き継ぎ、一定期間にわたって担う準備ができているかと言われれば、おそらく違う」
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適切なプロジェクトを待っているところだ
現時点でジェラードは、ひとまず外から状況を見守り、専門的な分析を提供する立場に満足しているようだ。バーンリーの仕事やアイブロックス復帰失敗との関連が取り沙汰される中でも、マカリスターは、かつての同僚が最初に舞い込んできた契約に飛びつくつもりはないと強調している。
焦点となっているのは、単に職を得るために再び現場へ飛び込むことではなく、成功に向けた適切な土台を備えたプロジェクトを見つけることだ。
ジェラード本人も現在、タッチラインを離れた生活に充実感を見いだしていることを認めている。昨季のチャンピオンズリーグ決勝前にTNT Sportsに対して、こう語っていた。「誰にも分からないよね？ 扉を閉ざすことは決してない。今は仕事と生活のバランスを楽しんでいるし、指導は厳しくてチャレンジングだ。本当に大きなチャンスにも恵まれたし、その多くを楽しんできた。今は家族との時間、TNT、いろいろな仕事、それに旅をしながら楽しんでいるよ」
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