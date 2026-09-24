AFP
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「それは自分たちにはない！」。アンソニー・ゴードンがトーマス・トゥヘルを擁護し、イングランドの「DNA」ではスペインのティキ・タカのスタイルを決して再現できないと主張
準決勝の悲劇とトゥヘルの戦術
25歳の同選手は、イングランドのワールドカップ準決勝アルゼンチン戦で先制点を挙げた。しかし、トーマス・トゥヘル監督率いるチームは終盤に2失点を喫して大会敗退。イングランドは1966年以来となる初の決勝進出を逃した。
試合後、トゥヘル監督は終盤の消極的な戦術、そしてボール支配をコントロールすることはイングランドの「DNA」に単純に備わっていないとする物議を醸した主張によって、激しい批判にさらされた。
現在は夏にニューカッスルから7000万ポンドで移籍し、バルセロナでプレーするゴードンだが、公の場で代表監督を擁護している。スペインのワールドカップ優勝メンバー8人と同じロッカールームを共有していることで、このウインガーは独自の視点を得ており、トゥヘル監督の評価は完全に正しかったと強く信じている。
- Getty Images Sport
ゴードン、トゥヘルの「DNA」発言を支持
ゴードンは、アルゼンチン戦で露呈した戦術面の問題は、より広い文化的な課題の一部だと主張し、イングランドの選手たちはラ・リーガで見られるようなボール保持の優位性を再現できないと訴えた。
「文化的に考えても、試合をコントロールできなかったのはあの大会やあの試合だけの話ではないと思う」とゴードンは語った。「イングランドという国には、スペインのように試合をコントロールする強みがない。僕たちにはそれが備わっていないし、教えて身につくものなのかも分からない。スペインでプレーしているからこそ、ある程度の見識を持って話せるけど、彼らのボールの持ち方は違う。僕たちがあのレベルに到達できるかは分からない」
このウインガーは、イングランドの選手たちはポゼッションの基本は理解しているものの、スペインの選手たちが持つ生来の視野には欠けていると指摘した。「僕たちはボールを保持する方法は分かっている。でも、スペインのある選手たちの判断力は、自然に備わっているものでしかない」と付け加えた。「彼らが時々ボールを持った時に下す判断を見て、『どうやってそれが見えているんだろう』と思うことさえある。彼らは間違いなく違う形でできている」
スペインの再現を試みるのはやめろ
合わない戦術システムを無理に押し付けるのではなく、ゴードンは、イングランドが世界最高レベルと渡り合うためには、自分たち独自のフィジカル面とアスリート能力という強みを最大限に生かさなければならないと考えている。
「僕たちはスペインを再現しようとしているように感じる。今は僕自身がスペインにいるから分かるけど、僕たちにも同じくらい優れた選手はいる。ただ、彼らには違う特長がある」と説明した。「なぜ選手たちをスペインの選手たちと同じにしようとするんだ？ スペインの選手たちには僕たちが持っているものが欠けているし、その逆もまた同じだ。国として、もうよそに目を向けるのはやめて、自分たちが何者なのかを誇りに思うべきだと思う」
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混沌を受け入れる
トゥヘルとイングランドに求められているのは、ポゼッションではなくダイレクトさを土台とする新たな戦術的アイデンティティーを築くことだ。ゴードンは、無理にティキ・タカを志向する形から離れることで、高いエネルギーを求めるイングランドの人々の支持も取り戻せると感じている。
「超攻撃的なフットボール、ティキ・タカのフットボールをやろうとするプレミアリーグのチームと対戦すると、ファンはいつもそこまで評価していないように感じる」とゴードンは続けた。「イングランドのファンはイングランドらしいフットボールを見たがっていると感じるし、スペインではスペインらしいスタイルが評価されるんだ」
そして最後にこう締めくくった。「イングランドのファンは、ある種のバスケットボールのような試合を好む。フィジカル能力の高い試合、ダイレクトな試合を好むんだ。
チームが負けている時、ファンは最終ラインからつなぐプレーを見たいわけじゃない。大柄なストライカーが競り合いに勝って、少し混沌とした展開になるのを見たいんだ。もしかしたら、そういうものに合わせる時なのかもしれない」
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