ゴードンは、アルゼンチン戦で露呈した戦術面の問題は、より広い文化的な課題の一部だと主張し、イングランドの選手たちはラ・リーガで見られるようなボール保持の優位性を再現できないと訴えた。

「文化的に考えても、試合をコントロールできなかったのはあの大会やあの試合だけの話ではないと思う」とゴードンは語った。「イングランドという国には、スペインのように試合をコントロールする強みがない。僕たちにはそれが備わっていないし、教えて身につくものなのかも分からない。スペインでプレーしているからこそ、ある程度の見識を持って話せるけど、彼らのボールの持ち方は違う。僕たちがあのレベルに到達できるかは分からない」

このウインガーは、イングランドの選手たちはポゼッションの基本は理解しているものの、スペインの選手たちが持つ生来の視野には欠けていると指摘した。「僕たちはボールを保持する方法は分かっている。でも、スペインのある選手たちの判断力は、自然に備わっているものでしかない」と付け加えた。「彼らが時々ボールを持った時に下す判断を見て、『どうやってそれが見えているんだろう』と思うことさえある。彼らは間違いなく違う形でできている」



