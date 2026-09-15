『Movistar+』の取材に応じたヤマルは、バルセロナのような格のクラブにとって頂点を目指すことは譲れないものだと明言した。「チャンピオンズリーグに執着するのはいいことだ。今季それを狙いにいくと信じないのは、僕たちにとってとても臆病なことだ」と、この10代の選手は説明した。

このウインガーはチーム内の自信に満ちた雰囲気を歓迎し、こう付け加えた。「僕はそれをいいことだと思っている。みんなが優勝できると考えてロッカールームに入ってくるのはうれしい。問題になるのは、誰かが外に出て『何があっても優勝する』と言うことだと思う。なぜなら、それは絶対に分からないことだからだ」

クラブの系譜について振り返り、ヤマルはこう述べた。「結局のところ、僕たちはバルサだ。そしてバルサには、歴史上最高のチームだった時期があり、チャンピオンズリーグでも優勝してきた。僕たちにはそれを達成できる戦力がある」



