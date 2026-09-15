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「それは臆病なことだ！」 ラミネ・ヤマルがバルセロナにチャンピオンズリーグ制覇を求める。10代のスーパースターは、ハンジ・フリック監督のチームにはすべてを勝ち取るだけのクオリティーがあると主張した。
再び欧州に焦点
バルセロナは今季、ロッカールーム内で高まりつつある決意を原動力に、欧州サッカー最高のタイトル獲得を狙っている。この大会では12年間優勝から遠ざかっているものの、ラ・リーガ連覇中の王者は欧州の強豪の一角としての地位を再確立したい考えだ。10代のスーパースター、ヤマルは高まるこのプレッシャーを受け入れており、チームの野心を不要な雑音ではなく、重要な推進力と捉えている。
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ヤマルが求める偉大さ
『Movistar+』の取材に応じたヤマルは、バルセロナのような格のクラブにとって頂点を目指すことは譲れないものだと明言した。「チャンピオンズリーグに執着するのはいいことだ。今季それを狙いにいくと信じないのは、僕たちにとってとても臆病なことだ」と、この10代の選手は説明した。
このウインガーはチーム内の自信に満ちた雰囲気を歓迎し、こう付け加えた。「僕はそれをいいことだと思っている。みんなが優勝できると考えてロッカールームに入ってくるのはうれしい。問題になるのは、誰かが外に出て『何があっても優勝する』と言うことだと思う。なぜなら、それは絶対に分からないことだからだ」
クラブの系譜について振り返り、ヤマルはこう述べた。「結局のところ、僕たちはバルサだ。そしてバルサには、歴史上最高のチームだった時期があり、チャンピオンズリーグでも優勝してきた。僕たちにはそれを達成できる戦力がある」
ロドリが慎重な対応を呼びかけ
ヤマルが国内二冠と欧州制覇を目標に掲げる一方、ベテランMFのロドリはチームの実力について、より慎重な見方を示した。スペイン代表主将は、バルセロナが欧州の舞台でまだ完成されたチームではないと考えている。
「チャンピオンズリーグ制覇は可能だが、我々が優勝候補だとは思わない」とロドリは語った。「自分たちを確立し、ヨーロッパにどんなチームなのかを示すためには、最後の一歩を踏み出す必要がある。このチームが優勝するには、まだいくつか磨かなければならない部分がある」
過去の成功を踏まえ、ワールドカップ優勝経験者でもあるロドリは、試合運びと守備の堅さの重要性を強調した。「これは一瞬一瞬の局面、そしてその局面を理解する大会だ」と同選手は話し、接戦となるノックアウトラウンドで攻撃の華やかさだけに頼るのではなく、バルセロナは「より安定し、より堅固」にならなければならないとの考えを示した。
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過去のトラウマを乗り越える
バルセロナは今後、欧州での戦いを進める上で、ヤマルの若さゆえの恐れを知らぬ姿勢と、ロドリが苦労の末に身につけた賢明さを融合させなければならない。近年続いてきた混乱した敗退の歴史から抜け出すには、戦術的な規律と極めて高い精神的回復力の両方が求められる。
ヤマル本人も認めたように、バルセロナは欧州の強豪相手に生き残るため、「チームとして振る舞い、あの20分間の悪い時間帯をみんなで耐えなければならない」。そのバランスをものにできるかどうかが、チャンピオンズリーグの王座をついに奪還できるかを左右する。
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