FCバイエルン・ミュンヘンがアタランタ・ベルガモで戦う決勝トーナメント1回戦の前、3人の元プロ選手たちはAmazon Prime Videoの専門家として、再び負傷したノイアーの代役を務めるヨナス・ウルビッグの大きな負担について言及し、ドイツ記録保持チームと代表チームの長年のナンバーワンであるノイアーについて絶賛を惜しみませんでした。
「それは私にとっては少し評価が低すぎると思います」：世界チャンピオンたちがマヌエル・ノイアーを絶賛し、リオネル・メッシと比較
「失点するたびに、マヌエル・ノイアーなら止められただろうと感じます。マヌエル・ノイアーの遺産は、まさに最も重いものです」と、クラマーはピッチサイドでの会話に加わりました。フンメルスは「それは、世界中のゴールキーパーの中で、あなたが踏むことができる最大の足跡です」と答えました。
クラマーによれば、ノイアーが3月末に40歳になるにもかかわらず、依然として素晴らしいパフォーマンスを見せていることは「少し過小評価されている」という。「私にとっては、彼はゴールキーパー界のメッシだ。20年以上も世界一のゴールキーパーであり続けている」
ノイアーは、その長いキャリアの中で、とりわけボールの扱いのうまさによってゴールキーパーのプレーに革命をもたらした。そのため、ヘーヴェデスも、ノイアーがまだプレーするキーパーとしての実力を証明できていなかった、シャルケ04での彼のキャリアの始まりを思い出していた。 「私がプロになったとき、マヌはまだフランク・ロストに次ぐナンバー2でした。彼は常に右サイドバックとしてピッチでプレーしていました。何か違いがあったと思いますか？技術的には、彼が非常に優れていたことは、私たち皆が知っています」と彼は語った。
フンメルスは、「私がこれまで一緒にプレーした中で、フィールドプレーヤーのように考える唯一のゴールキーパーだった。彼はフィールドプレーヤーのようにスペースを作る。 しかし、誇張はしたくありません。彼はブンデスリーガでフィールドプレーヤーとしてプレーすることはできなかったでしょう」と付け加えました。ノイアー自身も、フランス・フットボール誌の最近のインタビューで、ゴールキーパー以外のプロ選手としてのキャリアも歩むことができたと語っています。「例えば、ボール支配型のサードリーグのチームなら、それは可能だったでしょう」と。
フンメルスが奇妙なノイアーの逸話を明かす：「そうしたら、彼はあなたを撃ち殺すだろう」
フンメルスにとっては、DFBチームやFCバイエルンで長年サポートしてきた彼が「史上最高のゴールキーパー」であることは疑いの余地がない。彼は「彼が引退して初めて、彼がどれほど優秀だったか、そしてここ数年のタイトル獲得に彼がどれほど貢献してきたかが本当にわかるだろう」と強調した。
3人は、ノイアーを称賛する中で、ノイアーとの思い出についても話しました。クラマーが、フンメルスにニヤリと笑いながら、ノイアーをループシュートで越えようとしたことがあるかどうか尋ねると、フンメルスは「残念ながら、何度も試みました。 その後、私はキャリアの中で最速のスプリントをしたと思います。なぜなら、彼をループシュートで越えようとしたら、ご存じのように、彼はボールを持って追いかけてきて、シュートを打ってくるからです。それは教育的な措置なのです。」
クラマーによれば、ノイアーの存在は、とりわけ相手チームのフォワードに影響を与えているという。「2014年のワールドカップ決勝戦を例に挙げよう。ヒグアインは、他のどのゴールキーパーでも確実にゴールを決めるだろう。しかし、ノイアーが立っているため、彼は20メートルも外した」 アルゼンチン人選手は、前半の半ばに、ノイアーの守るゴール前でフリーの状態で、先制点を決めるチャンスを惨めに逃しました。それを受けて、フンメルスは、BVB でノイアーと対戦したキャリアの中で、2 回ペナルティキックを蹴ったことを思い出しました。
「2回ともDFBカップで、1回は準決勝、もう1回は決勝でした。ゴールは小さいです。決勝でのシュートは入りました。準決勝では入りませんでした。 でも、決勝戦よりも、準決勝の方がシュートは良かったと思う。決勝戦では、すごく運が良かったんだ。彼が目の前に立つと、すごく威圧感があるんだ」と、元センターバックは語った。「彼はすごくオーラがあって、自分がゴールを決められるなんて、まったく信じられないんだ。」
夏のキャリア終了？ノイアーの将来は不透明―ウルビッグが待機
一方、ノイアーの将来は不透明な状況だ。今夏に契約が満了となるが、契約延長を行うかどうかはまだ未定である。バイエルンの主将は、今シーズンも度重なる負傷に悩まされている。グラッドバッハ戦では、3週間前のブレーメン戦と同様に筋肉断裂を負い、ハーフタイムにウルビッグと交代した。そのため、ベルガモでの試合にも出場できなかった。
「彼は3月に40歳になる」とエベルは試合後に語り、「だからこそ、ヨナスとウル（スヴェン・ウルライヒ、編集注）という優れたゴールキーパーが後ろにいて、ハーフタイムに交代しても試合の流れが変わらないことを嬉しく思っている」と付け加えた。
Sport Bild 誌によると、国際試合の休憩期間中、つまりノイアーの40歳の誕生日前後に、クラブと元ドイツ代表ゴールキーパーとの間で、状況を明確にするため話し合いが行われる予定だ。 キャリアを終えた場合、ウルビッグは最終的にノイアーの後継者となる可能性がある。22歳のウルビッグは、2025年初めにFCBが1. FCケルンから獲得し、それ以来、ノイアーの陰で慎重に育成されてきた。ウルビッグはそれ以来、散発的に出場機会を得ており、最近ではノイアーの負傷による強制休養により、何度も連続出場を求められた。
マヌエル・ノイアー：統計とパフォーマンスデータ
チーム 試合 失点 無失点試合 FCバイエルン 590 486 275 シャルケ04 203 194 80 ドイツ 124 118 51