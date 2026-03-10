「それは私にとっては少し評価が低すぎると思います」：世界チャンピオンたちがマヌエル・ノイアーを絶賛し、リオネル・メッシと比較

フンメルスにとっては、DFBチームやFCバイエルンで長年サポートしてきた彼が「史上最高のゴールキーパー」であることは疑いの余地がない。彼は「彼が引退して初めて、彼がどれほど優秀だったか、そしてここ数年のタイトル獲得に彼がどれほど貢献してきたかが本当にわかるだろう」と強調した。

3人は、ノイアーを称賛する中で、ノイアーとの思い出についても話しました。クラマーが、フンメルスにニヤリと笑いながら、ノイアーをループシュートで越えようとしたことがあるかどうか尋ねると、フンメルスは「残念ながら、何度も試みました。 その後、私はキャリアの中で最速のスプリントをしたと思います。なぜなら、彼をループシュートで越えようとしたら、ご存じのように、彼はボールを持って追いかけてきて、シュートを打ってくるからです。それは教育的な措置なのです。」

クラマーによれば、ノイアーの存在は、とりわけ相手チームのフォワードに影響を与えているという。「2014年のワールドカップ決勝戦を例に挙げよう。ヒグアインは、他のどのゴールキーパーでも確実にゴールを決めるだろう。しかし、ノイアーが立っているため、彼は20メートルも外した」 アルゼンチン人選手は、前半の半ばに、ノイアーの守るゴール前でフリーの状態で、先制点を決めるチャンスを惨めに逃しました。それを受けて、フンメルスは、BVB でノイアーと対戦したキャリアの中で、2 回ペナルティキックを蹴ったことを思い出しました。

「2回ともDFBカップで、1回は準決勝、もう1回は決勝でした。ゴールは小さいです。決勝でのシュートは入りました。準決勝では入りませんでした。 でも、決勝戦よりも、準決勝の方がシュートは良かったと思う。決勝戦では、すごく運が良かったんだ。彼が目の前に立つと、すごく威圧感があるんだ」と、元センターバックは語った。「彼はすごくオーラがあって、自分がゴールを決められるなんて、まったく信じられないんだ。」