スカイ放送の番組「Meine Geschichte（私の物語）」で、バラックは当時が彼にとって非常に困難な時期だったことを明かした。現在49歳の彼は、2010年南アフリカワールドカップ開幕の約1か月前、FAカップ決勝でケビン・プリンス・ボアテングの激しいタックルを受け、内側側副靭帯を損傷し、負傷のため大会出場を逃していた。
「それは私が支持する価値観ではない」：ミヒャエル・バラック、元ドイツ代表監督ヨアヒム・レーヴを批判
特に「その後の数ヶ月」は困難だったと、ローウ監督を厳しく批判したバラックは述べている。「なぜなら、私はそれを、はっきり言って、不公平だと感じたからです！ ドイツ代表監督が私に対して取った対応、あるいは私に対して取らなかった対応、つまりコミュニケーションを取らなかったことを、私は不公平だと感じたのです。」
バラックは、負傷のためにワールドカップ出場を逃しただけでなく、キャプテンの腕章もフィリップ・ラームに奪われました。ラームは、大会後に、新たに獲得した責任をもう手放すつもりはないと明言しました。ローウ監督がこれについて何もしなかったことを、バラックは不公平だと感じました。「それはフィリップ・ラームの単独行動ではなかった。それが私が不公平だと言った意味だ。それは私が支持しない価値観だ。 何も起こらなかったことが、とても残念でした。(…) 私が復帰する機会はまったく与えられなかったのです。」
- Getty Images Sport
ローウ監督、重傷を負ったバラックを代表に招集しないことを決定
ローウは当時、公の場で繰り広げられた議論の中で長い間沈黙を守り、2011年7月、つまりワールドカップから約1年後に、バルラックに代表チームでの起用予定がないことを伝えた。 「ヨギ・レーヴ氏には、もっと率直なコミュニケーションを望んでいた。 (...) 少なくとも、私が10年間、代表チームのために成し遂げてきたことを、私の顔を見て言ってほしかった」
DFBが提案したブラジルとの引退試合をバラックはその後拒否し、代わりに2013年3月に自ら企画した引退試合が開催され、そこには意外にもレーヴとラームも招待された。 しかし、バラックによれば、話し合いは一度も行われなかったという。「その時点では、私はただただ失望した。私は話し合いを求めたが、ヨギ・レーヴはそれを回避した。彼は、逃げ道を残しておきたかったのだと思う。つまり、彼は何度もその話し合いを先延ばしにしたのだ。」
バラックはドイツ代表として通算98試合に出場した。2002年にはワールドカップ準優勝、4年後には自国開催のワールドカップでドイツは3位となった。彼の最後の代表戦出場は、重傷を負う前の2010年3月3日のアルゼンチン戦（1-2で敗戦）だった。