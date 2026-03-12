「それは私が支持する価値観ではない」：ミヒャエル・バラック、元ドイツ代表監督ヨアヒム・レーヴを批判

ローウは当時、公の場で繰り広げられた議論の中で長い間沈黙を守り、2011年7月、つまりワールドカップから約1年後に、バルラックに代表チームでの起用予定がないことを伝えた。 「ヨギ・レーヴ氏には、もっと率直なコミュニケーションを望んでいた。 (...) 少なくとも、私が10年間、代表チームのために成し遂げてきたことを、私の顔を見て言ってほしかった」

DFBが提案したブラジルとの引退試合をバラックはその後拒否し、代わりに2013年3月に自ら企画した引退試合が開催され、そこには意外にもレーヴとラームも招待された。 しかし、バラックによれば、話し合いは一度も行われなかったという。「その時点では、私はただただ失望した。私は話し合いを求めたが、ヨギ・レーヴはそれを回避した。彼は、逃げ道を残しておきたかったのだと思う。つまり、彼は何度もその話し合いを先延ばしにしたのだ。」

バラックはドイツ代表として通算98試合に出場した。2002年にはワールドカップ準優勝、4年後には自国開催のワールドカップでドイツは3位となった。彼の最後の代表戦出場は、重傷を負う前の2010年3月3日のアルゼンチン戦（1-2で敗戦）だった。