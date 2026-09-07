インテルは火曜日、2026-27シーズンのチャンピオンズリーグ初戦で、スペインの首都でレアル・マドリーと対戦する厳しいアウェーゲームに臨む。欧州制覇3度を誇るインテルがこのトロフィーを最後に掲げたのは、現在マドリーを率いるジョゼ・モウリーニョ監督の下で成し遂げた2010年。その後は2023年と2025年の決勝で敗れている。相手の格の高さにもかかわらず、マルティネスはサン・シーロを本拠とするチームに頂点まで勝ち進む力があると考えており、タイトル獲得は単なる幻想にすぎないとの見方を退けた。

ラウタロは試合前日の記者会見で「それは目標だ」と強調。「誰にでも夢はあるが、これは単なる執着以上のものだ。僕たちは冷静でいなければならないし、強いチームがたくさんあることも分かっている。それでも、間違いなく僕たちの目標だ。僕が最初にここへ来た時からずっと、インテルのためにできるだけ多くのタイトルをもたらすために努力しなければならないと繰り返してきた」と語った。