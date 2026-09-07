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「それは目標だ」 ラウタロ・マルティネス、インテルのチャンピオンズリーグ制覇は可能と強調 フリアン・アルバレスの苦戦にも言及
インテルがヨーロッパ制覇を狙う
インテルは火曜日、2026-27シーズンのチャンピオンズリーグ初戦で、スペインの首都でレアル・マドリーと対戦する厳しいアウェーゲームに臨む。欧州制覇3度を誇るインテルがこのトロフィーを最後に掲げたのは、現在マドリーを率いるジョゼ・モウリーニョ監督の下で成し遂げた2010年。その後は2023年と2025年の決勝で敗れている。相手の格の高さにもかかわらず、マルティネスはサン・シーロを本拠とするチームに頂点まで勝ち進む力があると考えており、タイトル獲得は単なる幻想にすぎないとの見方を退けた。
ラウタロは試合前日の記者会見で「それは目標だ」と強調。「誰にでも夢はあるが、これは単なる執着以上のものだ。僕たちは冷静でいなければならないし、強いチームがたくさんあることも分かっている。それでも、間違いなく僕たちの目標だ。僕が最初にここへ来た時からずっと、インテルのためにできるだけ多くのタイトルをもたらすために努力しなければならないと繰り返してきた」と語った。
- AFP
レアル・マドリーとムバッペへの敬意
ベルナベウで行われるこの一戦では、マルティネスがキリアン・エムバペと直接対峙する。自身をミランファンだと公言しているフランスのスーパースターは、それでも相手に高い賛辞を送り、インテルは最大限の敬意に値すると述べるとともに、マルティネスを世界屈指のセンターフォワードの一人と称えた。一方、レアル・マドリー陣内の個の質を認めつつ、マルティネスはクリスティアン・キヴのチームには、スペインの強豪と敵地で渡り合うために必要な戦術的柔軟性と武器があると強調した。
エムバペのコメントに反応し、マルティネスは次のように語った。「彼の発言は聞いている。多くのチャンピオンを擁するチームと対戦することになるが、僕たちにも自分たちの武器があり、毎年トップレベルにあることを証明している選手たちがいる。準備はしっかりできたし、エネルギーも回復した。相手が誰なのかは分かっているし、エムバペが間違いなく世界最高のストライカーの一人であることも分かっている」
フリアン・アルバレスとアルゼンチンを支える
クラブでの務めから離れた場で、マルティネスはアトレティコ・マドリーで不安定な時期を過ごしている代表のチームメート、フリアン・アルバレスについて問われた。アルバレスは今夏の退団を明確に望み、バルセロナ加入への強い関心を示していたが、アトレティコの首脳陣が国内のライバルクラブへの移籍を断固として阻止。その結果、FWは引き続きディエゴ・シメオネ監督の下でプレーすることになった。インテルのスターであるマルティネスは同胞への全面的な支持を示し、アルバレスがこの状況を乗り越え、トップレベルの才能を発揮し続けることを願った。
マルティネスは「アルバレスは私の友人だ。彼にとって簡単な時期ではないが、決断は彼のクラブの会長によって下されたものだ。彼がこれまで常に見せてきたレベルを、これからも示し続けてくれることを願っている」と語った。欧州の舞台では国内のライバル関係にあっても、マルティネスが代表チーム内の絆を明確に大切にしていることがうかがえる。
- Getty Images
リオネル・メッシ後の時代
話題はまた、リオネル・メッシが最近アルゼンチン代表から引退したことを受け、同代表にとって一つの時代の終わりにも及んだ。マルティネスは、伝説的な背番号10とともに2022年ワールドカップを掲げ、その後は2026年ワールドカップ決勝にもともに進出したが、チームとしてはこの象徴的存在が身を引くことに精神的な備えはできていたと認めた。一方で、その不在がリーダーシップとインスピレーションの面で大きな空白を残すことも認めている。
このニュースについて問われたエル・トロは、次のように語った。「その時が来ることはみんな分かっていた。レオがチーム、そして僕たち全員にとってどれほど大きな存在かを考えれば、とても大きなニュースだった。彼が僕たちに教えてくれたすべてを、これからも胸に刻んでいく」
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