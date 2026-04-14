ロベンはオリゼを後継者と断定はしなかったが、彼がチームに大きな貢献をしていると認めた。5年契約で加入したオリゼは、ブンデスリーガとドイツ・スーパーカップで優勝し、97試合で90回近く得点に関与している。

また、両者のプレースタイルの類似性とオリゼの成長に触れ、ロッベンはこう語った。「共通点は多いが、彼は私とは異なる選手だ。ただ素晴らしい仕事をしている。とても嬉しく、心から楽しんでいる」。