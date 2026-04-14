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「それは気に入らない」――バイエルン・ミュンヘンのレジェンド、アリエン・ロッベンがマイケル・オリゼとの比較に「注意が必要だ」と警告。
オリセがスポットライトを浴びて輝いている
ブンデスリーガやチャンピオンズリーグで輝きを放つオリゼは、右サイドから中央へ切り込むプレーが多く、ロッベンに例えられるようになってきた。 24歳の彼は2シーズン目で公式戦17得点29アシストを記録。加入2年目で攻撃の要となり、チームはブンデスリーガで12ポイント差の首位、DFBポカールとCLでも決勝トーナメントに進出した。
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ロッベン、プレースタイルのレッテル貼りを警戒
バイエルンの歴史上で最も称賛される選手の一人、ロッベンは公式メディアのインタビューでチームの成長を語った。fcbayern.comの取材ではオリゼの近況と自身のプレースタイルとの比較について問われ、次のように語った。「彼には非常に感銘を受けた。 彼も私も同じポジションだからね。彼はとても良かった。積極的に創造的にプレーし、ボールタッチも抜群だった。いくつか共通点はあるが、比較は慎重にすべきだ。どの選手にも独自のスタイルがある。だから、私は比較をするのはあまり好きではないんだ。」
星の進化を楽しみながら
ロベンはオリゼを後継者と断定はしなかったが、彼がチームに大きな貢献をしていると認めた。5年契約で加入したオリゼは、ブンデスリーガとドイツ・スーパーカップで優勝し、97試合で90回近く得点に関与している。
また、両者のプレースタイルの類似性とオリゼの成長に触れ、ロッベンはこう語った。「共通点は多いが、彼は私とは異なる選手だ。ただ素晴らしい仕事をしている。とても嬉しく、心から楽しんでいる」。
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欧州と国内での栄光を追い求めて
残り5試合のブンデスリーガで連覇へ王手をかけたバイエルン。次はレアル・マドリードとのチャンピオンズリーグ準々決勝第2戦に集中する。第1戦で2－1の勝利に貢献したオリゼが、ホームでも活躍すればベスト4進出だ。