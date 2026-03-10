それは本当に賢明だったのでしょうか？なぜFCバイエルンは、ジョシュア・キミッヒとマイケル・オリゼに対してより長い出場停止処分を科す可能性があるのでしょうか？

何が起こったのか？77分、6対0でドイツ記録的な優勝チームをリードしていたオリゼは、コーナーキックに非常に長い時間をかけました。83分にフリーキックの実行が遅すぎたことでイエローカードを受けたキミッヒと同じ理由で、明らかに時間を稼いでいたのです。

「本来なら不必要なことでした。私は適切なパス先を探していました。プレスをかけられたくなかったのです。相手はトム（ビショフ）を少しフリーにしていました。彼をフリーにしたのは、プレスをかけるためだと感じました」と、キミッヒはPrime Videoでこの状況について語った。 「相手選手が私に突進してこなければ、イエローカードは出なかったかもしれない。私はちょうどボールを蹴ろうとしていたところだった。それが遅すぎて、悔しい」

両選手ともイエローカードを2枚受け、来週行われる、スポーツ的には意味のない第2戦に出場停止となる。一見賢明に見えるこの処分には、しかし、この2人にさらに大きな災難をもたらすかもしれない前歴がある。