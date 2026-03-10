FCバイエルン・ミュンヘンは、アタランタ・ベルガモを大差で下した試合で、わずか数分の間に2人の選手を第2戦に向けて失った。ヨシュア・キミッヒとマイケル・オリゼは、明らかに意図的に今大会3枚目のイエローカードを受けた。この2人は、1試合以上の長期出場停止処分を受けることになるのだろうか？
翻訳者：
それは本当に賢明だったのでしょうか？なぜFCバイエルンは、ジョシュア・キミッヒとマイケル・オリゼに対してより長い出場停止処分を科す可能性があるのでしょうか？
何が起こったのか？77分、6対0でドイツ記録的な優勝チームをリードしていたオリゼは、コーナーキックに非常に長い時間をかけました。83分にフリーキックの実行が遅すぎたことでイエローカードを受けたキミッヒと同じ理由で、明らかに時間を稼いでいたのです。
「本来なら不必要なことでした。私は適切なパス先を探していました。プレスをかけられたくなかったのです。相手はトム（ビショフ）を少しフリーにしていました。彼をフリーにしたのは、プレスをかけるためだと感じました」と、キミッヒはPrime Videoでこの状況について語った。 「相手選手が私に突進してこなければ、イエローカードは出なかったかもしれない。私はちょうどボールを蹴ろうとしていたところだった。それが遅すぎて、悔しい」
両選手ともイエローカードを2枚受け、来週行われる、スポーツ的には意味のない第2戦に出場停止となる。一見賢明に見えるこの処分には、しかし、この2人にさらに大きな災難をもたらすかもしれない前歴がある。
- Getty
UEFAはセルヒオ・ラモスに追加の出場停止処分を下した
2019年2月、レアル・マドリードの当時のディフェンダー、セルヒオ・ラモスにとって、アヤックス・アムステルダムでのチャンピオンズリーグの試合は予想外の余波をもたらしました。UEFAが彼に追加の出場停止処分を科したため、このスペイン人選手は当初の予想よりも長くチームを離れることになったのです。
そのきっかけとなったのは、レアルがアムステルダムで2対1で勝利した決勝トーナメント1回戦の第1試合での出来事でした。試合終了間際、ラモスはアヤックスのフォワード、カスパー・ドルバーグにファウルを犯し、今大会3枚目のイエローカードを受けました。これにより、彼は自動的に第2戦に出場停止となることが決定しました。
しかし、その後、スペイン人選手は、次のラウンドでカードの影響を受けずにプレーできるように、意図的に警告を受けた可能性を示唆した。「結果を踏まえると、それを意図的にやったと言わないのは嘘になる。それは私が考えたことだ」と、ラモスはマルカ紙で述べている。
後の怒りはラモスにとって何の助けにもならなかった
UEFAはこの行為を規則違反とみなした。規律規定第15条によると、選手が「明らかに意図的に」イエローカードまたはレッドカードを受けた場合、追加の罰則が科せられる。
そのため、倫理・懲戒委員会は、合計 2 試合の出場停止処分を決定しました。すでに決定していた第 2 戦への出場停止に加え、ラモスは、その次のチャンピオンズリーグの試合も出場停止となりました。
その後、ディフェンダーのリーダーが自身の発言を相対化しようとしたものの、決定は覆らなかった。アムステルダムでの試合の翌日、ラモスはクラブのウェブサイトを通じて、イエローカードによる出場停止で第2戦に出場できないことに「腹を立てている」と述べた。 しかし、UEFAは、2017年12月に彼のチームメイトであるダニ・カルバハルに対して同様の処分を下したときと同様、その方針を堅持した。