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「それは彼のお金だ」――ノッティンガム・フォレストのオーナー、エヴァンゲロス・マリナキスが、プレミアリーグの1シーズンで4人の監督を雇ったり解任したりする完全な権利を持っている理由
2025-26シーズンのフォレストの4人の監督
マリナキス氏は2017年にシティ・グラウンドに赴任し、フォレストを国内および欧州サッカーのトップレベルへと復帰させるという壮大な計画を掲げた。彼はその使命を果たし、2022年のチャンピオンシップからの昇格により、23年ぶりにプレミアリーグへの復帰を果たした。
ヌノ・エスピリト・サント監督の下、レッズは2024-25シーズンに7位でフィニッシュし、30年ぶりにトレントサイドに欧州カップ戦の舞台が戻る中、ヨーロッパリーグ出場権を獲得した。
しかし、その成功はフォレストが期待していたような礎にはならず、2025-26シーズンにはヌノ、アンジェ・ポステコグルー、ショーン・ダイチが相次いで指揮を執った。現在はヴィトール・ペレイラが指揮を執っているが、開幕戦での1勝にとどまり、7試合を終えた時点で勝ち星はわずか1つである。
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マリナキスが今後も改革を続ける理由
今夏、ベンチ周辺でさらなる動きがあるかもしれない。シティ・グラウンドのアカデミー出身であるハレウッドは、https://uudetkasino.com/との共同インタビューでGOALに対し、マリナキス氏が選手起用を頻繁に変更し続けるのは当然の権利であると語った。「ええ、100％そう思います。 誰にでも当てはまることだよ。もし君がクラブのオーナーで、野心家であり、試合に勝ちたい、成功したいと思っているなら、そしてフォレストがそれを実現してきたのを目の当たりにしてきたなら――例えば前シーズンのように、3位、2位、そして首位に立ったようにね。彼はそれを見て、『ああ、これこそが俺が求めているものだ』と思ったんだ。 そして、その流れを続けたいと思う。もしそれが実現していないなら、彼はそれを実現させるためにできる限りのことをするだろう。そして、彼はまさにそれを実行してきた。
「彼がそれを望むのは、実際にそれが実現するのを目の当たりにしてきたからであり、彼自身にもそれができる能力があるからだ。だから、彼はそれを実現できる監督候補の中から、最適な組み合わせを見つけようとしているのだと思う。そう言うのは悪いことだが、新しく就任する監督たちにとっては酷な話だ。 本当に優秀な監督もいれば、おそらく素晴らしい人間性を持った人たちもいるだろう。だが、昨今は誰に対しても何も言えなかったり、物事について意見を述べたりできないため、報復を恐れて話すのは難しい。しかし、それが現在のフォレストが置かれている状況の現実なのだ。
「監督やクラブのオーナーにとって、それが達成すべき目標なのだ。もし達成できていないなら、それが彼の哲学だ。結局のところ、それが彼の望むことなのだ。それについて文句は言えない。彼次第だ。
「明らかに彼の選択だ。彼のお金だからね。彼が何を選ぼうと構わない。当然、彼はフォレストを高い地位に置きたいと思っているが、現時点では結果が出ていない。結果が出ていないなら、彼はなぜそうなのかを考えなければならない。そして、そういう状況では、通常、その矛先は監督に向くものだ。」
謎めいたギリシャの億万長者は、非常に個性的な人物だ
リヴァプールの元ストライカーであるロブ・アーンショウは先日、GOALの取材に対し、自身がオーナーを務めるクラブのあらゆる面にマリナキス氏が関与することについて、何の問題も感じていない理由を次のように語った。「マリナキス氏がピッチに現れ、トンネルで選手たちに挨拶をするのは、私にとっては全く何の問題もないことだ。 また、ギリシャではオーナーであれば、ロッカールームに入ったりピッチに出たりする権利がある。それはゲームの一部であり、現場に足を運び、その一部となることだ――選手たちと話し、現場の中心に立つのだ。オーナーとして、サッカークラブの内部で何が起きているかをより深く把握できる。
「私はそれに何の問題も感じておらず、マリナキス氏は素晴らしい仕事をしたと思う。彼はもちろん非常に冷酷で、非常に決断力があり、物事の進め方も極めてストレートだが、この5、6年の間に、このサッカークラブを本来あるべき場所、つまりプレミアリーグに導き、ヨーロッパの舞台でプレーし、ヨーロッパのビッグマッチを経験させ、プレミアリーグで戦い、チャンピオンズリーグ進出のチャンスを掴ませた。そうした瞬間こそが、すべてのフォレストのファンが望んでいることだ。
「僕はそれを楽しんでいる。彼が関与していることを喜んでいる。信じられないほどの成果だと思うし、彼は大いに称賛に値する。なぜなら、単にサッカークラブに投資しただけでなく、クラブを成功に導くために自分自身を全身全霊で捧げてきたからだ。それはとてつもない道のりであり、とてつもない数年間だったが、もし退屈で個性のないものだったら、それはフォレストではないだろう。
「サッカーは個性こそがすべてだ。だから、私はそれが大好きだ。オーナーたちはただ座っているだけで、ボックス席から声も聞こえないような存在であってはならない。彼らはサッカークラブの一員であり、その個性が表れるべきだ。私はそれを全面的に支持する。」
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フォレスト、プレミアリーグの残留争いに巻き込まれる
欧州カップ戦出場権を懸けた戦いの高揚感を味わったフォレストだが、今や再び降格争いの渦中にいる。今シーズンのプレミアリーグは残り8試合となったが、得失点差だけで降格圏を免れている状況だ。その最初の試合となる日曜日の北ロンドンでのトッテナム戦は、同じく降格圏を脱出しようとしている相手との、まさに命運を分ける一戦となるだろう。
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