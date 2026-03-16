「それは彼のお金だ」――ノッティンガム・フォレストのオーナー、エヴァンゲロス・マリナキスが、プレミアリーグの1シーズンで4人の監督を雇ったり解任したりする完全な権利を持っている理由

今夏、ベンチ周辺でさらなる動きがあるかもしれない。シティ・グラウンドのアカデミー出身であるハレウッドは、https://uudetkasino.com/との共同インタビューでGOALに対し、マリナキス氏が選手起用を頻繁に変更し続けるのは当然の権利であると語った。「ええ、100％そう思います。 誰にでも当てはまることだよ。もし君がクラブのオーナーで、野心家であり、試合に勝ちたい、成功したいと思っているなら、そしてフォレストがそれを実現してきたのを目の当たりにしてきたなら――例えば前シーズンのように、3位、2位、そして首位に立ったようにね。彼はそれを見て、『ああ、これこそが俺が求めているものだ』と思ったんだ。 そして、その流れを続けたいと思う。もしそれが実現していないなら、彼はそれを実現させるためにできる限りのことをするだろう。そして、彼はまさにそれを実行してきた。

「彼がそれを望むのは、実際にそれが実現するのを目の当たりにしてきたからであり、彼自身にもそれができる能力があるからだ。だから、彼はそれを実現できる監督候補の中から、最適な組み合わせを見つけようとしているのだと思う。そう言うのは悪いことだが、新しく就任する監督たちにとっては酷な話だ。 本当に優秀な監督もいれば、おそらく素晴らしい人間性を持った人たちもいるだろう。だが、昨今は誰に対しても何も言えなかったり、物事について意見を述べたりできないため、報復を恐れて話すのは難しい。しかし、それが現在のフォレストが置かれている状況の現実なのだ。

「監督やクラブのオーナーにとって、それが達成すべき目標なのだ。もし達成できていないなら、それが彼の哲学だ。結局のところ、それが彼の望むことなのだ。それについて文句は言えない。彼次第だ。

「明らかに彼の選択だ。彼のお金だからね。彼が何を選ぼうと構わない。当然、彼はフォレストを高い地位に置きたいと思っているが、現時点では結果が出ていない。結果が出ていないなら、彼はなぜそうなのかを考えなければならない。そして、そういう状況では、通常、その矛先は監督に向くものだ。」