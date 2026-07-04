しかしVARの介入により、審判団は得点を無効とした。クロスボールにマタノヴィッチの髪が触れており、オフサイドの位置にいたためだ。

テレビ映像ではマタノヴィッチがボールに触れた瞬間は確認できなかったが、ボール内蔵のチップがクロアチア人選手を通過した瞬間に反応した。エスペン・エスカス主審はオフサイドを宣告し、ゴールを無効とした。

スタニシッチは『キッカー』の取材に「主審は『ボールに内蔵されたセンサーがイゴールに触れたことを検出した』と説明した」と語った。 「でも、それならなぜ主審がわざわざピッチに出て、確認したのか分からない。ボールが反応しているなら、すぐ分かるはずだ。奇妙だ。とはいえ、どうすることもできない」

この判定で動揺したクロアチアは反撃できず、2018年W杯準優勝国は32強で大会を去った。