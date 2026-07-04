クロアチアは終盤にミラン新加入ゴンサロ・ラモスのゴールで1－2とリードを許したが、アディショナルタイムにヨスコ・グヴァルディオルがクロスから混戦を突いて同点弾を決めた。
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「それは奇妙だ！」ヨシップ・スタニシッチはクロアチア代表のW杯での波乱に不満を漏らし、FCバイエルンにとっては不利益にはならないと見ている
しかしVARの介入により、審判団は得点を無効とした。クロスボールにマタノヴィッチの髪が触れており、オフサイドの位置にいたためだ。
テレビ映像ではマタノヴィッチがボールに触れた瞬間は確認できなかったが、ボール内蔵のチップがクロアチア人選手を通過した瞬間に反応した。エスペン・エスカス主審はオフサイドを宣告し、ゴールを無効とした。
スタニシッチは『キッカー』の取材に「主審は『ボールに内蔵されたセンサーがイゴールに触れたことを検出した』と説明した」と語った。 「でも、それならなぜ主審がわざわざピッチに出て、確認したのか分からない。ボールが反応しているなら、すぐ分かるはずだ。奇妙だ。とはいえ、どうすることもできない」
この判定で動揺したクロアチアは反撃できず、2018年W杯準優勝国は32強で大会を去った。
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FCバイエルンのドイツ代表選手も早期帰宅となる。
スタニシッチは「圧倒的な力」を持つ相手に敗れ、「空虚な気持ち」で帰路につくと語った。「2－2になってから流れは我々に来ていた。 スタジアム全員も同じ思いだったはずだ。ピッチでは延長でポルトガルに勝てる感覚があった。だが「もし」は無意味だ。残念ながら敗退した。」
ただ、この失望が来季バイエルンでプレーする際に影響するとは考えていない。「初めての敗戦ではない。受け止め、改善し、水に流す必要がある。来季に持ち越すことはない。もちろん、もっと良い結果も狙えたが」
さらに、このW杯ではバイエルンに所属するドイツ代表選手たちにも厳しい結果が待っていた。ノイアー、ター、キミッヒ、パブロヴィッチ、ムシアラもパラグアイ戦で敗れ、早期帰国を余儀なくされた。
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