それは大きな驚きだ！ルカ・モドリッチがレアル・マドリードに復帰する可能性がある。

チャンピオンズリーグ最多優勝を誇るこのクラブが、この案を検討するのは初めてではない。モドリッチの長期にわたるMFパートナー、トニ・クロースも最近同様のオファーを断っている。

モドリッチは6月末でミランとの契約が切れる。1年間の自動延長オプションがあるが、放棄する見込みだ（トゥットスポルト）。

日曜のホームでのカリアリ戦敗北でCL出場権を逃し、その後アッレグリ監督やタレSD、モンカダTD、フルラーニGMが解任されたことも、彼の決断を後押しした。