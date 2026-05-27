イタリアのスポーツ紙『トゥットスポルト』によると、クロアチア代表の現主将には、古巣で新時代を迎える可能性がすでに「間接的に伝えられている」という。
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それは大きな驚きだ！ルカ・モドリッチがレアル・マドリードに復帰する可能性がある。
現在、モドリッチがスペインのトップクラブで「指導的立場、あるいはジョゼ・モウリーニョ率いるスポーツ部門と密接に関わる役割」に就くという噂がある。
モドリッチがキャリア初期を過ごしたベルナベウで、まもなく彼の上司またはパートナーとなる可能性がある。
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クロースはレアルのオファーを断った
チャンピオンズリーグ最多優勝を誇るこのクラブが、この案を検討するのは初めてではない。モドリッチの長期にわたるMFパートナー、トニ・クロースも最近同様のオファーを断っている。
モドリッチは6月末でミランとの契約が切れる。1年間の自動延長オプションがあるが、放棄する見込みだ（トゥットスポルト）。
日曜のホームでのカリアリ戦敗北でCL出場権を逃し、その後アッレグリ監督やタレSD、モンカダTD、フルラーニGMが解任されたことも、彼の決断を後押しした。
モドリッチにとってふさわしい現役引退となるか？
代表戦196試合に出場した彼は、次のワールドカップを最後に現役を引退すると見られている。
金銭を理由に他へ移籍しないという姿勢は、2018年バロンドール受賞者としての気概を示す。噂されるメジャーリーグサッカーやサウジアラビア・プロリーグのオファーも、彼にとっては選択肢ではないようだ。