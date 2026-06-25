「笛を吹くこともできた」とナゲルスマン監督はグループリーグ最終戦後、ARDのインタビューでドイツ代表の物議を醸した先制ゴールについて認めた。
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「それは単純すぎる」。エクアドルに敗れた直後、ユリアン・ナーゲルスマン監督は批判を即座に退けた。
2分、レロイ・サネの得点場面でアレクサンダル・パブロヴィッチがエクアドルのペドロ・ヴィテの頭部に高い位置で足をかけたが、主審トーリ・ペンソはファウルを取らず、VARも介入しなかった。元ブンデスリーガ主審ルッツ・ヴァグナーもこの判定に驚いた。
ナゲルスマン監督は、後半開始早々にVARで取り消されたドイツのPKについて「因果応報だ。選手が2分も倒れ続ける必要はない。明らかな誤審ではなかった」と語った。
ペナルティエリア内でハヴェルツがファウルを受けたとしてペンソ主審は一度PKを宣告したが、VAR確認後、中盤でサネがヴィテをファウルしたことが分かり判定を覆した。エクアドル選手は大げさに倒れていた。
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ドイツはエクアドル戦で好スタートを切ったが、その後勢いを失った。
ドイツの早期リードは長く続かず、9分にニルソン・アングロが同点ゴール。ナゲルスマン監督はMagentaTVで「素晴らしいスタートを切れた。だが得点を挙げた直後からポジショニングで自滅的なミスを犯し、厳しい展開になった」と分析した。
ドイツは試合前にグループ首位と決勝トーナメント進出を決めていたが、ナゲルスマン監督は「選手全員が全力を尽くした。モチベーション不足とは考えられない」と語った。
後半はエクアドルがドイツの勢いを削ぎ、78分にはゴンサロ・プラタが2-1の決勝点を奪った。この勝利でエクアドルはグループ3位のうち上位8チームに入り、辛うじて決勝トーナメントに進んだ。
敗戦にもめげず、キミッヒは楽観的：「…そうすれば、どんな相手にも勝てる」
「ボールロストを繰り返して相手にチャンスを与え、結果的に相手を強くしてしまった。後半の敗北は当然だ」とドイツ代表キャプテン、ヨシュア・キミッヒはARDのインタビューで語った。ただ、バイエルンのスターは「ボールロストを減らせば、どんな相手にも勝てる」と今後を見据えた。
16強戦ではドイツ代表が来週月曜、グループ3位と対戦する。相手は未決定だが、現時点で最も可能性が高いのはパラグアイだ。勝ち進めば、フランスとの大一番が待っている。
- AFP
ドイツがグループEを首位で突破：最終順位表
順位
国
試合
得点
勝ち点
1
ドイツ
3
10:4
6
2
コートジボワール
3
4:2
6
3
エクアドル
3
2:2
4
4
キュラソー
3
1:9
1