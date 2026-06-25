「それは単純すぎる」。エクアドルに敗れた直後、ユリアン・ナーゲルスマン監督は批判を即座に退けた。

2分、レロイ・サネの得点場面でアレクサンダル・パブロヴィッチがエクアドルのペドロ・ヴィテの頭部に高い位置で足をかけたが、主審トーリ・ペンソはファウルを取らず、VARも介入しなかった。元ブンデスリーガ主審ルッツ・ヴァグナーもこの判定に驚いた。

ナゲルスマン監督は、後半開始早々にVARで取り消されたドイツのPKについて「因果応報だ。選手が2分も倒れ続ける必要はない。明らかな誤審ではなかった」と語った。

ペナルティエリア内でハヴェルツがファウルを受けたとしてペンソ主審は一度PKを宣告したが、VAR確認後、中盤でサネがヴィテをファウルしたことが分かり判定を覆した。エクアドル選手は大げさに倒れていた。