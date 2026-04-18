コンテ監督は、繰り返される噂に苛立ちを表明。自身の名前がメディアに利用されていると指摘し、契約やイタリア代表への移籍ではなく、ピッチ上のプレーに注目すべきだと強調した。

「自分の名前が報道の材料になるのは理解できるが、事実無根の話をでっち上げられることもある」と付け加えた。「舞台裏では多くのことが起こっているかもしれないが、今は沈黙し、チームに集中することが、支えてくれる人々への敬意だ」