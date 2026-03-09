Getty Images Entertainment
「それは事実ではない」―ラ・リーガ会長、シャビの衝撃的主張に対しリオネル・メッシのバルセロナ復帰に「青信号」が灯ったとの報道を否定
リーガ・エスパニョーラ会長、主張を否定
TVEの『エストゥディオ・エスタディオ』に出演したテバスは、元監督が『ラ・バンガルディア』紙の衝撃的なインタビューで主張した内容を即座に否定した。リーガ会長は、カタルーニャのクラブが2023年のメッシ復帰を促進するため、いかなる財政的優遇措置も認められていないことを断固として否定した。
「事実無根だ。リーガは一切の承認も許可も行っていない」と彼は主張した。この断固たる反論は、伝説的ミッドフィルダーが展開した主張に直接反論するものだ。同選手は、取引が不可解に破談になる前に官僚的な障害が取り除かれたと主張し、責任をクラブの経営陣に完全に転嫁していた。
拒否された帰郷
この論争は、元バルセロナ監督が、ワールドカップ制覇後の8度のバロンドール受賞者の復帰に向けた準備が実際にどれほど進んでいたかを詳細に説明したことで火がついた。彼によれば、両者は数か月間話し合いを続け、2023年春までにカタルーニャでの「最後の舞台」に向けたスポーツ面の調整はほぼ完了していたという。
しかし同監督は、リーグの承認を得ていたにもかかわらず、ラポルタ会長がアルゼンチン人スーパースターとの内部抗争を恐れて移籍を意図的に阻止したと非難。破談となったこの移籍により、同FWは最終的にMLSのインター・マイアミへ加入し、元チームメイト同士の個人的な関係は深刻な亀裂を生じることとなった。
大統領は自身の決定を擁護する
ラポルタは批判を看過せず、最近の大統領選挙討論会を利用して自らの経営判断を激しく擁護し、元監督に対する痛烈な評価を下した。彼は発言に「驚きと傷つき」を感じたと認めつつ、後任のハンス・フリックとの鮮明な対比を強調することで物議を醸した解任を正当化した。
「シャビ監督時代は敗北が確実に見えたが、フリック監督時代は勝利が見える」とムンド・デポルティーボ紙に語った。移籍失敗については、決定は純粋に財政的理由によるものであり、選手自身が過大なプレッシャーを恐れたためだと主張し、従来の説を真っ向から否定した。
選挙をめぐる緊張が高まる
激しい言葉の応酬は、根深い組織的亀裂も露呈させた。元主将は、クラブの実質的な運営者だと主張する有力顧問アレハンドロ・エチェバリアに誤った情報を与えられ、最終的に解任されたと訴えた。彼を復帰させた組織に裏切られたことへの深い失望を表明した。
これに対しラポルタは、選挙直前にハビが対立候補陣営に接近したことを踏まえ、彼が大統領選のライバルであるビクトル・フォントの政治的駒として動いていると非難。現職会長は最終弁明で、ロナルド・クーマン監督やアルゼンチン人FW、スペイン人戦術家といった象徴的存在との関係断絶といった厳しい決断も、全てクラブの利益のためだったと主張した。
