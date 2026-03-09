「それは事実ではない」―ラ・リーガ会長、シャビの衝撃的主張に対しリオネル・メッシのバルセロナ復帰に「青信号」が灯ったとの報道を否定

TVEの『エストゥディオ・エスタディオ』に出演したテバスは、元監督が『ラ・バンガルディア』紙の衝撃的なインタビューで主張した内容を即座に否定した。リーガ会長は、カタルーニャのクラブが2023年のメッシ復帰を促進するため、いかなる財政的優遇措置も認められていないことを断固として否定した。

「事実無根だ。リーガは一切の承認も許可も行っていない」と彼は主張した。この断固たる反論は、伝説的ミッドフィルダーが展開した主張に直接反論するものだ。同選手は、取引が不可解に破談になる前に官僚的な障害が取り除かれたと主張し、責任をクラブの経営陣に完全に転嫁していた。