「それはフェアではない」：完璧なタイミングにもかかわらず、ヴィンセント・コンパニーがFCバイエルンに警告

FCザンクト・パウリ戦（5-0）で1ヶ月ぶり先発したムシアラは、軽快な動きでブンデスリーガ通算101ゴールと1アシストを記録。

チャンピオンズリーグ準々決勝第2戦のレアル・マドリード戦（4-3）では、ドリブルでカマヴィンガに最初のイエローカードを出させ、さらにルイス・ディアスの同点弾をヒールパスでアシストした。 ―これらの活躍は、ムシアラが不在だった期間に彼の定位置である中央の攻撃的MFで定着していたセルジュ・グナブリーの代役として出場してからのことだった。

その3日後、グナブリーは右内転筋を断裂。シーズン終盤とW杯出場は絶望的で、ムシアラとのポジション争いはさらに拍車がかかる。

優勝決定戦のVfBシュトゥットガルト戦では、ムシアラが先発し、ドリブルで何度も守備を突破。その一つがラファエル・ゲレイロの同点弾につながり、3試合で4つ目の関与点となった。 後半開始時にコンパニー監督はムシアラを交代させ、過度な負担を回避した。ムシアラは「予定通りの交代」と語った。