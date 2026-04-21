オリバー・カーンの物議を醸した発言は、ジャマル・ムシアラにとって必要なモチベーションになったかもしれない。腓骨骨折からの長期離脱、復帰後の不安定なパフォーマンス、3月の代表戦欠場を経て、彼にはそれが必要だったのだ。
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「それはフェアではない」：完璧なタイミングにもかかわらず、ヴィンセント・コンパニーがFCバイエルンに警告
「彼はW杯への出場を見送るべきだ」とFCバイエルンの元会長は11日前にスカイの番組で語った。「プレーに違和感を覚えたら、再び準備を整えるために自分と向き合わなければならない」。この発言を受け、ムシアラには広範な支持が寄せられ、23歳の攻撃的選手は印象的なプレーで応えた。
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FCバイエルン：ジャマル・ムシアラが3試合連続で好パフォーマンスを披露した
FCザンクト・パウリ戦（5-0）で1ヶ月ぶり先発したムシアラは、軽快な動きでブンデスリーガ通算101ゴールと1アシストを記録。
チャンピオンズリーグ準々決勝第2戦のレアル・マドリード戦（4-3）では、ドリブルでカマヴィンガに最初のイエローカードを出させ、さらにルイス・ディアスの同点弾をヒールパスでアシストした。 ―これらの活躍は、ムシアラが不在だった期間に彼の定位置である中央の攻撃的MFで定着していたセルジュ・グナブリーの代役として出場してからのことだった。
その3日後、グナブリーは右内転筋を断裂。シーズン終盤とW杯出場は絶望的で、ムシアラとのポジション争いはさらに拍車がかかる。
優勝決定戦のVfBシュトゥットガルト戦では、ムシアラが先発し、ドリブルで何度も守備を突破。その一つがラファエル・ゲレイロの同点弾につながり、3試合で4つ目の関与点となった。 後半開始時にコンパニー監督はムシアラを交代させ、過度な負担を回避した。ムシアラは「予定通りの交代」と語った。
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FCバイエルン：ラファエル・ゲレイロとレナート・カールも期待大
グナブリの離脱を考えれば、バイエルンにとってムシアラの好調は最高のタイミングだ。 「セルジュの負傷は偶然だ。ジャマルももうすぐ戻る」とコンパニーはシュトゥットガルト戦前に語った。そして信じられない様子で続けた。「私たちはジャマル抜きでもシーズンを戦ってきた。だがセルジュが抜けた今、調子の良いジャマルが戻ってくる」
3月の代表戦期間中、ミュンヘンで個人調整を行っていたムシアラについて、コンパニーは「彼が少し自由を取り戻しつつある」と感じていた。同時に監督は冷静だ。「今、ジャマルにすべてのプレッシャーをかけるのは難しい。 彼にすべてを期待するのはフェアではない」と語った。グナブリーは今季21得点をマークし、ケイン、ディアス、オリゼに次ぐチーム4位の得点力。大一番でも安定したパフォーマンスを誇った。
なお、コンパニーはシュトゥットガルト戦でムシアラのプレーだけでなく、 ラファエル・ゲレイロもゴールを含む活躍で、DFBポカール準決勝のレバークーゼン戦やチャンピオンズリーグのパリ・サンジェルマン戦での起用をアピールした。また、レナート・カールも筋断裂から練習に復帰し、まもなく出場できる見込みだ。
ジャマル・ムシアラ：今シーズンの成績
ゲーム 16 分 633ゴール ゴール 4 アシスト 5