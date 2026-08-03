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「それはまったく事実ではない」 RBライプツィヒ幹部、ヤン・ディオマンデのレアル・マドリー移籍をめぐる「ヒア・ウィー・ゴー」報道に反論
ライプツィヒ首脳が「here we go」報道を一蹴
ディオマンデ獲得レースは劇的な展開を迎えている。シャーファーが、すでにマドリーとの移籍合意が成立しているとの主張を公の場で否定したためだ。19歳のウインガーを巡っては、この1週間で憶測が加熱。フロレンティーノ・ペレスとマドリー首脳陣が、高く評価されるコートジボワール人の若手スターとの交渉でついに突破口を開いたとする報道が複数出ていた。
『Sky Germany』に対し、ライプツィヒの幹部は現代の移籍報道のあり方を特に問題視し、SNS上のジャーナリストたちが使う決まり文句にも言及した。シャーファーは、レッドブル・アレーナの舞台裏にある実態と、この取引に対する世間の受け止め方は一致していないと強調した。「いわゆる移籍専門家の一部が数日前、この取引は成立済みだと報じたり、『here we go』と表現したりしていたのは明らかだ。しかし、それはまったく事実ではない」とシャーファーはきっぱり述べた。
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交渉は依然として予断を許さない状況にある
この移籍を巡っては、高名なジャーナリストのファブリツィオ・ロマーノが、このオペレーションは合意に達していると1週間以上にわたって主張しており、真っ向から食い違う状況となっている。ロマーノはこの取引に自身で有名な「here we go」のお墨付きまで与えており、総額1億3200万ユーロのパッケージでまとまったことを示唆していた。報道によれば、この金額は1億2200万ユーロの固定額に加え、成績連動の変動額1000万ユーロで構成されているという。
協議がどこまで進展しているのかについて具体的な最新状況を問われると、シャーファーは、事務手続き上のゴールはまだ見えていないと即座に強調した。両欧州の強豪クラブ間で対話が行われている可能性はあるとしつつも、この移籍を承認するために必要な最終的なゴーサインはドイツ側がまだ出していないと指摘。「われわれはまだその段階にはない」とマネージングディレクターは付け加えた。
ディオマンデは引き続きトレーニングを欠席
昨季のブンデスリーガで12得点8アシストを記録し、ブレークを果たした若きFWは、ライプツィヒの最近の活動から目立って姿を消している。体調不良を訴えてSCフェルとのプレシーズン親善試合を欠場したほか、さらに重要な点として、オーストリアで行われる集中的なトレーニングキャンプにもトップチームの他の選手たちとともに帯同しなかった。
両クラブが最終的な評価額と支払い条件を巡って交渉を続ける一方で、ディオマンデはすでにマドリーと個人条件で口頭合意に達しているとみられている。しかし、たとえ移籍金で最終合意に至ったとしても、この移籍にはなお、選手の前任代理人と現代理人の間の法的紛争というさらなる障害がある。
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マドリードの慌ただしい夏は続く
ペレス体制の下で大きな移行期と戦力整備を進める中、マドリーはディオマンデ獲得を追求している。クラブは市場で非常に積極的に動いており、すでにモウリーニョの選択肢を強化する複数の大型補強を実現させた。レアル・マドリーは、ポルトガル代表のゲームメーカーであるベルナルド・シウバを、今夏4人目の新戦力としてラ・リーガへの登録に成功した。シウバはマンチェスター・シティからフリー移籍で加入し、デンゼル・ダンフリース、イブラヒマ・コナテ、マルク・ククレジャに続く加入となった。
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