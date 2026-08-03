この移籍を巡っては、高名なジャーナリストのファブリツィオ・ロマーノが、このオペレーションは合意に達していると1週間以上にわたって主張しており、真っ向から食い違う状況となっている。ロマーノはこの取引に自身で有名な「here we go」のお墨付きまで与えており、総額1億3200万ユーロのパッケージでまとまったことを示唆していた。報道によれば、この金額は1億2200万ユーロの固定額に加え、成績連動の変動額1000万ユーロで構成されているという。

協議がどこまで進展しているのかについて具体的な最新状況を問われると、シャーファーは、事務手続き上のゴールはまだ見えていないと即座に強調した。両欧州の強豪クラブ間で対話が行われている可能性はあるとしつつも、この移籍を承認するために必要な最終的なゴーサインはドイツ側がまだ出していないと指摘。「われわれはまだその段階にはない」とマネージングディレクターは付け加えた。