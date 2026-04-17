「それはあり得る話だ」：ラルフ・シューマッハが、マックス・フェルスタッペンを巡るF1での劇的なドライバー交代について言及

シューマッハは「フェルスタッペンがランビアセが去るなら自分も去ると言っていた。だから、ピアストリがレッドブルに入り、フェルスタッペンがレースを続けるならマクラーレンに移る可能性は十分ある」と語った。

先週、フェルスタッペンのレースエンジニアで側近のランビアセが、2028年の契約満了後にレッドブルを離れマクラーレンへ移籍することが発表された。

このイタリア系イギリス人の退団で、フェルスタッペンは短期間で3人目の主要パートナーを失う。すでに空力責任者ニューイはアストンマーティンへ、モータースポーツ顧問マルコ博士はF1から去っている。2人は2016年から共に働いてきた。

さらに、レッドブルは現在競技面で苦境に立たされており、メルセデス、フェラーリ、マクラーレンに次ぐ4番手にとどまる。フェルスタッペンの今季最高位はオーストラリア・メルボルン開幕戦の6位で、ドライバーズランキングは9位だ。