スカイの専門家は、レッドブルとマクラーレンの間で大々的なドライバー交換が実現すると語る。オスカー・ピアストリがランド・ノリスと組むマクラーレンシートを明け渡し、その代償としてフェルスタッペンがパパイヤオレンジのチームに移籍する可能性があると指摘した。
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「それはあり得る話だ」：ラルフ・シューマッハが、マックス・フェルスタッペンを巡るF1での劇的なドライバー交代について言及
シューマッハは「フェルスタッペンがランビアセが去るなら自分も去ると言っていた。だから、ピアストリがレッドブルに入り、フェルスタッペンがレースを続けるならマクラーレンに移る可能性は十分ある」と語った。
先週、フェルスタッペンのレースエンジニアで側近のランビアセが、2028年の契約満了後にレッドブルを離れマクラーレンへ移籍することが発表された。
このイタリア系イギリス人の退団で、フェルスタッペンは短期間で3人目の主要パートナーを失う。すでに空力責任者ニューイはアストンマーティンへ、モータースポーツ顧問マルコ博士はF1から去っている。2人は2016年から共に働いてきた。
さらに、レッドブルは現在競技面で苦境に立たされており、メルセデス、フェラーリ、マクラーレンに次ぐ4番手にとどまる。フェルスタッペンの今季最高位はオーストラリア・メルボルン開幕戦の6位で、ドライバーズランキングは9位だ。
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マックス・フェルスタッペンはレッドブルを去るのか、あるいはF1そのものを離れるのか？
F1-Insiderによると、フェルスタッペンはRBに将来性を見いだせず、近いうちにチームを去る可能性が高いという。 契約には業績連動条項があり、夏休みの時点で選手権3位以内に入らなければ年末に退団できるという。
28歳の彼がレッドブルを去り、他チームへ移籍またはF1を引退するという噂は数か月前から絶えない。新天地としてはメルセデスが有力で、同チームのジョージ・ラッセルの座は安泰ではないとされる。
一方、昨年3位のピアストリはマクラーレンと2028年まで契約があるものの、チーム内での不遇を理由に退団が報じられている。
マックス・フェルスタッペン：キャリア統計
世界選手権タイトル
出場回数
優勝
ポールポジション
表彰台
最速ラップ
世界選手権ポイント
4
236
71
48
127
37
3456.5