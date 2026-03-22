「それならPSGが10対0で勝つだろう」：リヴァプールがプレミアリーグで惨敗

元左サイドバックのスティーブン・ワーノックは、土曜日のブライトン・アンド・ホーヴ・アルビオン戦での1-2の敗戦を受け、かつて所属していたチームのパフォーマンスについて厳しい評価を下した。彼はBBCの『5 Live』で次のように語った。「もし彼らがパリに行って、あのようなプレーをすれば、PSGは10-0で勝つだろう。 今日のリヴァプールはそれほど酷かった。ブライトンは決定力に欠けていたし、時間稼ぎをしようとしていた。だがPSGは決定力がある。リヴァプールにとって、これは非常に、非常に憂慮すべき事態だ」

リヴァプールにとって、シーガルズ（ブライトン）に喫したこの敗戦は、今シーズンのリーグ戦における10敗目となった。イングランド・プレミアリーグにおいて、前年度王者がこれほど頻繁に敗北を喫したのは、史上7度目である。

この悲惨な成績は順位表にも如実に表れている。リヴァプールは現在5位で、CL出場権がかかる4位とは2ポイント差だ。4位はアストン・ヴィラが占めており、まだ1試合の消化試合を残している。さらに後方からは、射程圏内にあるチェルシー、エヴァートン、ブレントフォードが迫っている。