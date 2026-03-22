リヴァプールFCはプレミアリーグでまたも敗北を喫し、来シーズンのチャンピオンズリーグ出場権争いにおいてさらなる打撃を受けた。数週間後に控えたチャンピオンズリーグ準々決勝での王者PSGとの対戦を前に、リヴァプールの元ディフェンダーは強い懸念を抱いている。
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「それならPSGが10対0で勝つだろう」：リヴァプールがプレミアリーグで惨敗
元左サイドバックのスティーブン・ワーノックは、土曜日のブライトン・アンド・ホーヴ・アルビオン戦での1-2の敗戦を受け、かつて所属していたチームのパフォーマンスについて厳しい評価を下した。彼はBBCの『5 Live』で次のように語った。「もし彼らがパリに行って、あのようなプレーをすれば、PSGは10-0で勝つだろう。 今日のリヴァプールはそれほど酷かった。ブライトンは決定力に欠けていたし、時間稼ぎをしようとしていた。だがPSGは決定力がある。リヴァプールにとって、これは非常に、非常に憂慮すべき事態だ」
リヴァプールにとって、シーガルズ（ブライトン）に喫したこの敗戦は、今シーズンのリーグ戦における10敗目となった。イングランド・プレミアリーグにおいて、前年度王者がこれほど頻繁に敗北を喫したのは、史上7度目である。
この悲惨な成績は順位表にも如実に表れている。リヴァプールは現在5位で、CL出場権がかかる4位とは2ポイント差だ。4位はアストン・ヴィラが占めており、まだ1試合の消化試合を残している。さらに後方からは、射程圏内にあるチェルシー、エヴァートン、ブレントフォードが迫っている。
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リヴァプールは次戦、マンチェスター・シティとPSGと対戦する
アーネ・スロット監督は、この敗戦について再び責任を負った。確かに、主力選手のアリソンとモハメド・サラーが負傷で出場できず、ヒューゴ・エキティケも序盤で交代を余儀なくされたことを指摘はした。しかし、ドイツ代表のフロリアン・ヴィルツを擁するリヴァプールのスター軍団のパフォーマンスは、期待外れなものだった。
「リーグ優勝を果たし、夏には新戦力獲得に4億5000万ポンドを投じた以上、期待が高まるのは理解できる」とスロット監督は述べた。 「専門家やメディア、私、そしてファンからの期待は高かった。しかし、クラブ内部では、今シーズン克服すべき状況や課題に目を向けている。それによって我々はより現実的になり、なぜシーズンがこのような展開になっているのかを評価できるのだ。」
オランダ人監督はさらにこう続けた。「それでも、現状は十分ではない。どんなに言い訳を並べようとも、我々が置かれている状況は十分とは言えない。」彼の仕事は言い訳を探すことではなく、「解決策を見つけることだ。今日もまた、それを試みた。」
代表戦中断期間を経て、スロット監督のチームには過酷なスケジュールが待ち受けている。まずはFAカップ準々決勝でアウェイのマンチェスター・シティ戦、その4日後には、ワーノック監督が恐れるPSGとのパルク・デ・プランスでの一戦が控えている。
リヴァプールFCの史上最高額移籍
選手 ポジション 所属元 年 移籍金 アレクサンダー・イサク フォワード ニューカッスル・ユナイテッド 2025年 1億4500万ユーロ フロリアン・ヴィルツ MF バイエル・レバークーゼン 2025 1億2500万ユーロ ヒューゴ・エキティケ FW アイントラハト・フランクフルト 2025 9500万ユーロ ダーウィン・ヌニェス フォワード ベンフィカ 2022 8500万ユーロ ヴィルジル・ファン・ダイク ディフェンス サウサンプトンFC 2018 8,465万ユーロ アリソン・ベッカー GK ASローマ 2018 7,250万ユーロ ドミニク・ソボスライ MF RBライプツィヒ 2023 7000万ユーロ ナビー・ケイタ MF RBライプツィヒ 2018 6000万ユーロ ルイス・ディアス フォワード FCポルト 2022 4900万ユーロ ミロス・ケルケズ ディフェンス AFCボーンマス 2025 4,690万ユーロ