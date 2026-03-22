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Florian Wirtz Liverpool 2026Getty Images
Falko Blöding

翻訳者：

「それならPSGが10対0で勝つだろう」：リヴァプールがプレミアリーグで惨敗

チャンピオンズリーグのガラタサライ戦から数日後、リヴァプールはリーグ戦で再び醜い姿を見せ、今シーズン10敗目を喫した。

リヴァプールFCはプレミアリーグでまたも敗北を喫し、来シーズンのチャンピオンズリーグ出場権争いにおいてさらなる打撃を受けた。数週間後に控えたチャンピオンズリーグ準々決勝での王者PSGとの対戦を前に、リヴァプールの元ディフェンダーは強い懸念を抱いている。

  • 元左サイドバックのスティーブン・ワーノックは、土曜日のブライトン・アンド・ホーヴ・アルビオン戦での1-2の敗戦を受け、かつて所属していたチームのパフォーマンスについて厳しい評価を下した。彼はBBCの『5 Live』で次のように語った。「もし彼らがパリに行って、あのようなプレーをすれば、PSGは10-0で勝つだろう。 今日のリヴァプールはそれほど酷かった。ブライトンは決定力に欠けていたし、時間稼ぎをしようとしていた。だがPSGは決定力がある。リヴァプールにとって、これは非常に、非常に憂慮すべき事態だ」

    リヴァプールにとって、シーガルズ（ブライトン）に喫したこの敗戦は、今シーズンのリーグ戦における10敗目となった。イングランド・プレミアリーグにおいて、前年度王者がこれほど頻繁に敗北を喫したのは、史上7度目である。

    この悲惨な成績は順位表にも如実に表れている。リヴァプールは現在5位で、CL出場権がかかる4位とは2ポイント差だ。4位はアストン・ヴィラが占めており、まだ1試合の消化試合を残している。さらに後方からは、射程圏内にあるチェルシー、エヴァートン、ブレントフォードが迫っている。

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  • Brighton & Hove Albion v Liverpool - Premier LeagueGetty Images Sport

    リヴァプールは次戦、マンチェスター・シティとPSGと対戦する

    アーネ・スロット監督は、この敗戦について再び責任を負った。確かに、主力選手のアリソンとモハメド・サラーが負傷で出場できず、ヒューゴ・エキティケも序盤で交代を余儀なくされたことを指摘はした。しかし、ドイツ代表のフロリアン・ヴィルツを擁するリヴァプールのスター軍団のパフォーマンスは、期待外れなものだった。

    「リーグ優勝を果たし、夏には新戦力獲得に4億5000万ポンドを投じた以上、期待が高まるのは理解できる」とスロット監督は述べた。 「専門家やメディア、私、そしてファンからの期待は高かった。しかし、クラブ内部では、今シーズン克服すべき状況や課題に目を向けている。それによって我々はより現実的になり、なぜシーズンがこのような展開になっているのかを評価できるのだ。」

    オランダ人監督はさらにこう続けた。「それでも、現状は十分ではない。どんなに言い訳を並べようとも、我々が置かれている状況は十分とは言えない。」彼の仕事は言い訳を探すことではなく、「解決策を見つけることだ。今日もまた、それを試みた。」

    代表戦中断期間を経て、スロット監督のチームには過酷なスケジュールが待ち受けている。まずはFAカップ準々決勝でアウェイのマンチェスター・シティ戦、その4日後には、ワーノック監督が恐れるPSGとのパルク・デ・プランスでの一戦が控えている。

  • リヴァプールFCの史上最高額移籍

    選手ポジション所属元移籍金
    アレクサンダー・イサクフォワードニューカッスル・ユナイテッド2025年1億4500万ユーロ
    フロリアン・ヴィルツMFバイエル・レバークーゼン20251億2500万ユーロ
    ヒューゴ・エキティケFWアイントラハト・フランクフルト20259500万ユーロ
    ダーウィン・ヌニェスフォワードベンフィカ20228500万ユーロ
    ヴィルジル・ファン・ダイクディフェンスサウサンプトンFC20188,465万ユーロ
    アリソン・ベッカーGKASローマ20187,250万ユーロ
    ドミニク・ソボスライMFRBライプツィヒ20237000万ユーロ
    ナビー・ケイタMFRBライプツィヒ20186000万ユーロ
    ルイス・ディアスフォワードFCポルト20224900万ユーロ
    ミロス・ケルケズディフェンスAFCボーンマス20254,690万ユーロ
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