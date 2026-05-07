「私たちは今、とても良いスタートを切れたと感じています。とても心地いいです」とドイツの最多優勝クラブのスポーツディレクターは、パリ・サンジェルマンとのチャンピオンズリーグ戦を前にDAZNのインタビューで語った。
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「それなら、私は残る覚悟だ！」マックス・エベルがバイエルンでの苦難と将来を語る
52歳のエベルはザーベナー・シュトラーセで2027年まで契約を残しているが、『キッカー』によると、バイエルンの監督委員会は5月の会議で彼の去就を協議する。彼は「ここで仕事を全うしたい。評価してくれるなら長く残留する用意がある」と語った。
就任以来、クラブに多大な情熱を注いできたが、FCバイエルンのような大クラブでは時に難しい場面もあると語る。「個性的な人間がぶつかり合うので簡単ではない。だが、バイエルン・ミュンヘンのようなクラブでは、意見が衝突し議論することが唯一の解決策だと信じている」
- AFP
マックス・エベルルはFCバイエルンで長い間批判を受けていた。
エベルは2024年3月にミュンヘンで職務を開始。当初は選手層の偏りを批判されたが、マイケル・オリゼやルイス・ディアスを獲得して状況は好転した。
クラブオーナーのウリ・ヘーネスはDAZNのインタビューで「役員契約は満了1年以上前に延長できない」と説明した。そのため正式交渉は早くても2026年7月1日以降となる。
とはいえ、非公式にはすでに数回話題に上がり、直近の取締役会でも議論されたという。最終決定は未だなく、ホーネスは「7月の話し合いを急ぎたくない」と語った。