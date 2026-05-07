「それなら、私は残る覚悟だ！」マックス・エベルがバイエルンでの苦難と将来を語る

エベルは2024年3月にミュンヘンで職務を開始。当初は選手層の偏りを批判されたが、マイケル・オリゼやルイス・ディアスを獲得して状況は好転した。

クラブオーナーのウリ・ヘーネスはDAZNのインタビューで「役員契約は満了1年以上前に延長できない」と説明した。そのため正式交渉は早くても2026年7月1日以降となる。

とはいえ、非公式にはすでに数回話題に上がり、直近の取締役会でも議論されたという。最終決定は未だなく、ホーネスは「7月の話し合いを急ぎたくない」と語った。