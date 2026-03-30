「それなら、私の信頼性は台無しだ！」　デニズ・ウンダフをめぐる議論で、ユリアン・ナーゲルスマンが明言

「デニズは、特に相手が疲れてきた時に多くの素晴らしいプレーを見せてくれる。ただ、試合中に多くの仕事をこなさなければならないと、彼の良さが少し失われてしまう。スイス戦で勝利するために最初の60分から70分間、我々がどれだけの働きをしたかを見れば、W杯でも同じことが起こるだろう。これが一つの理由だ」とナゲルスマン監督はARDで説明した。

2つ目の理由として、彼は「我々は役割を明確に定義した。そして、次の2試合でもそれに従わなければならない。そうでなければ、私の信頼性は失われる。もしそこで全てを別の方向に変えてしまえば、そもそも役割について話し合う必要すらないなくなる」と述べた。

2024年欧州選手権の直前においても、ナゲルスマン監督は、どの選手が代表チーム内のどの役割に最も適しているかを判断することが自身の決定の決め手であると見なしており、例えばレオン・ゴレツカの招集を見送った理由もそこにあった。もっとも、ゴレツカは現在では再び代表チームの主力となっている。 また、スイスおよびガーナとの国際親善試合を前にアンジェロ・スティラーを招集しなかったことについても、ナゲルスマンは当初、彼の役割を理由としていたが、アレクサンダル・パブロヴィッチの負傷を受けて追加招集し、両試合で先発起用した。

ナゲルスマンの判断は、数字上でも裏付けられており、ウンダフは実際に試合終盤においてより効果的なプレーを見せている。VfBシュトゥットガルトでの今シーズンの23得点のうち、前半で7得点、後半で16得点を挙げているが、そのほとんどは先発出場時のものだった。



