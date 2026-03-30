ドイツ代表のユリアン・ナーゲルスマン監督は、ガーナとの国際親善試合を前に、デニズ・ウンダフの「切り札」としての役割について言及し、批判を浴びているニック・ヴォルテマデを擁護した。
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「それなら、私の信頼性は台無しだ！」 デニズ・ウンダフをめぐる議論で、ユリアン・ナーゲルスマンが明言
「デニズは、特に相手が疲れてきた時に多くの素晴らしいプレーを見せてくれる。ただ、試合中に多くの仕事をこなさなければならないと、彼の良さが少し失われてしまう。スイス戦で勝利するために最初の60分から70分間、我々がどれだけの働きをしたかを見れば、W杯でも同じことが起こるだろう。これが一つの理由だ」とナゲルスマン監督はARDで説明した。
2つ目の理由として、彼は「我々は役割を明確に定義した。そして、次の2試合でもそれに従わなければならない。そうでなければ、私の信頼性は失われる。もしそこで全てを別の方向に変えてしまえば、そもそも役割について話し合う必要すらないなくなる」と述べた。
2024年欧州選手権の直前においても、ナゲルスマン監督は、どの選手が代表チーム内のどの役割に最も適しているかを判断することが自身の決定の決め手であると見なしており、例えばレオン・ゴレツカの招集を見送った理由もそこにあった。もっとも、ゴレツカは現在では再び代表チームの主力となっている。 また、スイスおよびガーナとの国際親善試合を前にアンジェロ・スティラーを招集しなかったことについても、ナゲルスマンは当初、彼の役割を理由としていたが、アレクサンダル・パブロヴィッチの負傷を受けて追加招集し、両試合で先発起用した。
ナゲルスマンの判断は、数字上でも裏付けられており、ウンダフは実際に試合終盤においてより効果的なプレーを見せている。VfBシュトゥットガルトでの今シーズンの23得点のうち、前半で7得点、後半で16得点を挙げているが、そのほとんどは先発出場時のものだった。
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ナゲルスマン、ヴォルテマデについて：「彼とは何の関係もない」
ドイツ代表監督は、ガーナ戦からニック・ウォルテマデを起用した。彼はここ数週間、ニューカッスル・ユナイテッドでほとんど出場機会を得られず、チームの不振の象徴となっていた。ナゲルスマン監督は、この元シュトゥットガルト選手の所属クラブの監督についても、その苦境を指摘した。彼は次のように説明した。「彼を落ち着かせようとした。彼個人の問題ではない。ニューカッスルを見れば、どの選手も同じ状況だ。 チャンピオンズリーグの重要な2試合でさえ、得点王であるゴードンはベンチに置かれていた。頻繁に選手を入れ替えるのは、エディ・ハウの哲学だと思う」
また、ワールドカップではウォルテマデがカイ・ハヴェルツのバックアップとして起用される可能性を示唆した。「彼は非常に優れた選手であり、我々が似たタイプの選手を必要とする場合、カイの負担を軽減することもできる。」
一方、ウンダフは「よりフィニッシャー寄りの」異なるタイプの選手だという。全体として、ドイツ代表監督は攻撃陣に「すでに十分なポテンシャル」を見出している。
ウンダフはシュトゥットガルトで観衆の歓声に包まれて祝福された
スイス戦での4-3の勝利直後から、ナゲルスマン監督は、ウンダフではなくヴォルテマデを投入した自身の判断を強く擁護していた。その際、彼は「非常に激しい試合」において、ウンダフは「特に自身がボールを保持している時こそ発揮される、彼の数多くの長所」を必ずしも活かせなかったと説明した。 さらに、クラブでの厳しい状況を踏まえ、ウォルテマデに自信を与えることが代表監督の役割である一方、好調なウンダフにはその必要がないとも述べた。
VfBシュトゥットガルトに所属する29歳のこのFWは、代表招集に先立ち、冬休み以降ナゲルスマン監督と連絡を取っていないと発言して物議を醸していたが、これに対し監督は公の場で釈明していた。
シュトゥットガルトでの代表戦では、ベンチスタートだったにもかかわらず、彼は再び注目を集めた。前半だけで3回も、観客からチャントで称えられたのだ。ウンダフはそれに笑顔で応え、明らかに嬉しそうに観客席に向かって手を振った。 ウンダフはそれに笑顔で応え、明らかに嬉しそうに観客に向かって手を振った。テレビ解説者のバスティアン・シュヴァインシュタイガーは、「彼が自ら途中出場しなかったことに少しがっかりした」と冗談を言った。
後半、アンダフは再びチャントに迎えられ、セルジュ・ニャブリに代わってピッチに立った。
デニズ・ウンダヴとニック・ウォルテマデ：2025/26シーズンの成績
デニズ・ウンダヴ
ニック・ウォルテメイド
試合
38
48
得点
23
11
アシスト
13
5