35分、バイエルン・ミュンヘンのスターはペナルティエリアの端で体を反らせ、ムバッペとラビオを経由して転がってきたリバウンドを捉え、信じられないようなサイドキックを放った。 24歳の彼はボールを完璧に捉えたが、右ポストに当ててしまった。跳ね返りをオウスマン・デンベレもわずかに外した。
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「それなら、まさに『今年のゴール』だ！」FCバイエルンのマイケル・オリゼがW杯で決めた信じられないほどの技ありゴールに、周囲は呆然とした。
「もしこれが決まれば、間違いなく『今年のゴール』だ！」とARDラジオ『Sportschau』の解説者は呆然と語った。 「ルーヴル美術館はすでに開館し、展示スペースも空けられ、絵画の絵の具もほぼ乾きかけていた」と、マジェンタ・TVの解説者クリスチャン・シュトラスブルガーは思わず口走った。「なんて素晴らしいプレーだ！ 私たちはここでスウェーデンテレビの放送席の隣に座っているが、彼らがオリゼのシュートを見たとき、まるでフランステレビを見ているかのように思えた。あちらでも大歓声が上がっていた！」
マジェンタTVのヤン・ヘンケルも「これは世界クラス」と絶賛。オリゼは前半「最高」で、W杯後にバイエルンでセンターかウイングかでプレーする姿が楽しみだと語った。
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マイケル・オリゼはフランス代表で10番として活躍し、ムバッペの背後でアシスト数を伸ばしている。
フランス代表のディディエ・デシャン監督は、ワールドカップ初戦のセネガル戦で前半に精彩を欠いたオリゼをウイングから中央へ配置転換した。このポジションはオリゼが「お気に入り」と公言する場所だ。以来、彼は攻撃を牽引し、グループステージだけで3アシストを記録している。
それでもスウェーデン戦では自身初ゴールはならなかった。GKヴィデル・ゼッターストロームの好セーブと、1対1のチャンスを逃したことが要因だ。
それでも後半開始直後にブラッドリー・バルコラへスルーパスを通し、バルコラが2－0とする。 74分には3-0となるムバッペへのスルーパスも同様だった。ムバッペは前半、ショートコーナーから先制点を挙げていた。
オリゼは今大会5アシストを記録し、W杯の単大会アシスト数で1994年のトーマス・ヘスラー以来の最多タイとなった。ムバッペは6得点でリオネル・メッシと並んでゴールデンシュー争いのトップ。2人は85分にスタンディングオベーションを受けながら交代した。
序盤は互角だったが、オリゼとムバッペの攻撃陣が主導権を握り、スウェーデンを圧倒した。3－0というスコアはスウェーデンにとってまだましな結果だった。
フランスは土曜、パラグアイとの決勝トーナメント1回戦に臨む。パラグアイは月曜、PK戦の末にドイツを破り、ドイツサッカーにまたも暗黒の日をもたらした。