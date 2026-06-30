フランス代表のディディエ・デシャン監督は、ワールドカップ初戦のセネガル戦で前半に精彩を欠いたオリゼをウイングから中央へ配置転換した。このポジションはオリゼが「お気に入り」と公言する場所だ。以来、彼は攻撃を牽引し、グループステージだけで3アシストを記録している。

それでもスウェーデン戦では自身初ゴールはならなかった。GKヴィデル・ゼッターストロームの好セーブと、1対1のチャンスを逃したことが要因だ。

それでも後半開始直後にブラッドリー・バルコラへスルーパスを通し、バルコラが2－0とする。 74分には3-0となるムバッペへのスルーパスも同様だった。ムバッペは前半、ショートコーナーから先制点を挙げていた。

オリゼは今大会5アシストを記録し、W杯の単大会アシスト数で1994年のトーマス・ヘスラー以来の最多タイとなった。ムバッペは6得点でリオネル・メッシと並んでゴールデンシュー争いのトップ。2人は85分にスタンディングオベーションを受けながら交代した。

序盤は互角だったが、オリゼとムバッペの攻撃陣が主導権を握り、スウェーデンを圧倒した。3－0というスコアはスウェーデンにとってまだましな結果だった。

フランスは土曜、パラグアイとの決勝トーナメント1回戦に臨む。パラグアイは月曜、PK戦の末にドイツを破り、ドイツサッカーにまたも暗黒の日をもたらした。