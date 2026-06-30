「それなら、まさに『今年のゴール』だ！」FCバイエルンのマイケル・オリゼが、信じられないほどの天才的なプレーで周囲を呆然とさせた

フランス代表のディディエ・デシャン監督は、ワールドカップ初戦のセネガル戦で前半に精彩を欠いたオリゼをウイングから中央へ配置転換した。このポジションはオリゼが「お気に入り」と公言する場所だ。以来、彼は攻撃を牽引し、グループステージだけで3アシストを記録している。

それでもスウェーデン戦では自身初ゴールはならず。GKヴィデル・ゼッターストロームの好セーブと、1対1の決定機を逃したことが要因だ。

それでも後半開始直後にブラッドリー・バルコラへスルーパスを送り2－0とし、さらに74分にはキリアン・ムバッペへ通算3点目をアシストした。 74分には3-0となるムバッペへのスルーパスも同様だった。ムバッペは前半、ショートコーナーから先制点を挙げていた。

オリゼは5アシストで大会トップ、ムバッペは6ゴールでメッシと並んでいる。2人は85分にスタンディングオベーションで交代した。

序盤は互角だったが、オリゼとムバッペの攻撃陣が主導権を握り、スウェーデンに大きな圧力をかけた。3－0というスコアは、スウェーデンにとってはまだましな結果だった。