バンクーバー・ホワイトキャップスの攻撃的ミッドフィールダーであるミュラーは、Magenta TVのメディアイベントの合間を縫って、米国、カナダ、メキシコで開催される今大会を解説者として担当することになっているが、その場でドイツ代表への復帰の可能性について問われた。
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「それなら彼は頭がおかしいな」：トーマス・ミュラー、ドイツ代表監督ユリアン・ナーゲルスマンからの電話の可能性について冗談を飛ばす
「いや、ゼロだ」と36歳の彼はきっぱりと答えた。その後、彼は少しユーモアを交えてこう続けた。「もし彼（ドイツ代表監督のユリアン・ナーゲルスマン、編集部注）が俺に電話してきたら、頭がおかしいよ。本当に問題があるってことさ。あいつに俺に電話なんてできるわけないだろ。何人くらい欠ける必要があるんだ？攻撃陣だけで15人くらいか？」
ミュラーは、2024年に自国で開催された欧州選手権でスペインに敗れ、準々決勝で敗退したことを受け、ドイツ代表でのキャリアに幕を閉じた。 ドイツ代表では通算131試合に出場（出場記録ランキング3位）し、45ゴール、41アシストを記録した。最大の功績は、2014年ブラジルW杯での優勝である。
クラブレベルでは、ミュラーは2000年から2025年までの25年間、FCバイエルン・ミュンヘンでプレーしたが、昨夏、ドイツの最多優勝クラブとの契約が更新されず、MLSのバンクーバー・ホワイトキャップスに移籍した。移籍初年度、彼は優勝をわずかに逃した。
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トーマス・ミュラー、FCバイエルン復帰について：「もし扉がほんの少し開いていれば……」
ミュラーにとって代表チームへの復帰はもはや選択肢にないものの、将来的にザーベナー通り（バイエルン・ミュンヘンの本拠地）に戻り、役員職に就く可能性はありそうだ。
この件について尋ねられると、彼は次のように答えた。「私は何事も否定しないタイプだ。ただ、流れに身を任せるだけだ。人生でドアがほんの少し開いていて、そこに入りたいと思ったなら、私はいつも何とかして入ってきた。もし私がそれを望み、ドアを押し開ける能力があるなら、ドアはそれほど大きく開いていなくても、それでも私は通り抜けられるかもしれない。」
ミュラーは、ユルゲン・クロップやマッツ・フンメルスと共にMagenta TVの解説者として2026年ワールドカップを盛り上げる予定だが、グループステージではドイツ代表はキュラソー、エクアドル、コートジボワールと対戦する。
ドイツ代表の試合日程：
3月27日 20時45分
スイス対ドイツ
3月30日 20時45分
ドイツ対ガーナ
5月31日 20:45
ドイツ対フィンランド
6月6日 20:30
アメリカ - ドイツ