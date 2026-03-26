「いや、ゼロだ」と36歳の彼はきっぱりと答えた。その後、彼は少しユーモアを交えてこう続けた。「もし彼（ドイツ代表監督のユリアン・ナーゲルスマン、編集部注）が俺に電話してきたら、頭がおかしいよ。本当に問題があるってことさ。あいつに俺に電話なんてできるわけないだろ。何人くらい欠ける必要があるんだ？攻撃陣だけで15人くらいか？」

ミュラーは、2024年に自国で開催された欧州選手権でスペインに敗れ、準々決勝で敗退したことを受け、ドイツ代表でのキャリアに幕を閉じた。 ドイツ代表では通算131試合に出場（出場記録ランキング3位）し、45ゴール、41アシストを記録した。最大の功績は、2014年ブラジルW杯での優勝である。

クラブレベルでは、ミュラーは2000年から2025年までの25年間、FCバイエルン・ミュンヘンでプレーしたが、昨夏、ドイツの最多優勝クラブとの契約が更新されず、MLSのバンクーバー・ホワイトキャップスに移籍した。移籍初年度、彼は優勝をわずかに逃した。