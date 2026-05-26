ブンデスリーガから初めて降格したVfLヴォルフスブルクには、怒りと悔しさが渦巻いていた。ディーター・ヘッキング監督はSat.1のインタビューで「降格は辛い」と語った。「ここ9〜10週間は特に厳しかった。残留为了にできることは全てやったし、選手たちも全力を出した。それでも結果が出ず、とても失望している。」
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「それならもうやめよう！」歴史的降格を受けたVfLヴォルフスブルクが、審判ツヴァイヤー氏に不満を漏らした。
ヘッキング監督は「残留か降格かは、ひとつの局面で決まる。試合は我々が望まぬ方へ進んだ」と語り、14分にヨアキム・メーレが2枚目のイエローカードで退場した場面を暗示した。 2枚目のイエローカードについては「異論の余地はない」と認めつつ、最初の警告では主審フェリックス・ツヴァイヤーに「判断の機微」が欠けていたと批判した。
VfLヴォルフスブルクが降格：ヘッキング監督、暴行があったと主張
ヘッキング監督は「私はこの場面について全く異なる見解を持っている」と語った。メーレは「3度攻撃され、さらに3選手が詰め寄ってきた。これがビルビヤの暴行でなければ議論する意味はない。抗議しても無駄だ」と述べた。 試合はすでに決着がつき、延長戦の末1-2（1-1、1-1）で敗れたパダーボルンの昇格を祝福すべきだと語った。
29年ぶりの2部降格が自身の将来にどう影響するかは明言を避けた。 「目標を達成できずに失望している。1、2日かけて現実を受け止め、その後話し合う」とヘッキング監督。監督会のベナリオ氏は「この失望と向き合い、再び立ち上がらねばならない」と語った。ロッカールームには涙が溢れた。