「それならもうやめよう！」歴史的降格を受けたVfLヴォルフスブルクが、審判ツヴァイヤー氏に不満を漏らした。

ヘッキング監督は「私はこの場面について全く異なる見解を持っている」と語った。メーレは「3度攻撃され、さらに3選手が詰め寄ってきた。これがビルビヤの暴行でなければ議論する意味はない。抗議しても無駄だ」と述べた。 試合はすでに決着がつき、延長戦の末1-2（1-1、1-1）で敗れたパダーボルンの昇格を祝福すべきだと語った。

29年ぶりの2部降格が自身の将来にどう影響するかは明言を避けた。 「目標を達成できずに失望している。1、2日かけて現実を受け止め、その後話し合う」とヘッキング監督。監督会のベナリオ氏は「この失望と向き合い、再び立ち上がらねばならない」と語った。ロッカールームには涙が溢れた。