「それともレオン、君は？」バイエルンのゴレツカはパラグアイ戦のPKで責任を避けた。

ドイツは最初の2PKを失敗し絶体絶命だったが、パラグアイの1本目が外れて希望が蘇った。センターサークルで短く喜んだ後、2人目のキッカーとしてPKを決めたキャプテン、ジョシュア・キミッヒが指示を始めた。

彼は残る選手を一人ずつ呼び、キッカーの順番を決めた。スパイダーカムのマイクがその声を拾い、テレビ中継で明瞭に流れた。

「ネネ、8番？」と周囲に尋ね、うなずいたナサニエル・ブラウンを8番目のキッカーに指名した。続けてベテランのレオン・ゴレツカに「それともレオン、君は？」と尋ねた。

だが31歳のベテランは頬を膨らませ、首を横に振って辞退した。