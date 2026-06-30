カイ・ハヴェルツ、ニック・ウォルテマデ、ジョナサン・ターの3人が6人のドイツ人キッカーのうち3人としてPKを失敗したため、ノックアウトステージ第1ラウンドでの歴史的な敗退が決定的となった。ドイツ代表監督、選手、専門家たちは口を揃えて失敗した選手たちを非難しなかったが、センターサークルで行われたこの決戦の最中にテレビに映った一瞬の映像が、疑問を投げかけている。
AFP
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「それともレオン、君は？」バイエルンのゴレツカはパラグアイ戦のPKで責任を避けた。
ドイツは最初の2PKを失敗し絶体絶命だったが、パラグアイの1本目が外れて希望が蘇った。センターサークルで短く喜んだ後、2人目のキッカーとしてPKを決めたキャプテン、ジョシュア・キミッヒが指示を始めた。
彼は残る選手を一人ずつ呼び、キッカーの順番を決めた。スパイダーカムのマイクがその声を拾い、テレビ中継で明瞭に流れた。
「ネネ、8番？」と周囲に尋ね、うなずいたナサニエル・ブラウンを8番目のキッカーに指名した。続けてベテランのレオン・ゴレツカに「それともレオン、君は？」と尋ねた。
だが31歳のベテランは頬を膨らませ、首を横に振って辞退した。
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ターはこれまで一度もPKを蹴ったことがない
キミッヒはゴレツカの反応を明確に理解し、間を置いてから彼を指差し「9番」と宣言。左サイドバックのブラウンに次ぐ位置とした。直後にはセンターバックのヴァルデマー・アントンに「10番」を与えた。
ゴレツカはPKのスペシャリストではなく、プロでは2017年にシャルケ04で1度だけ蹴っただけだが、3番目以降という起用法は驚きだ。 他のキッカーにも大きなリスクがあった。6人目のターはキャリアでPKを蹴ったことがなく、代表8試合目のブラウンもPK経験なしだった。
ゴレツカはPKを蹴りたくなかった
さらにフォワードのヴォルテマデも、イングランドでの後半戦が不振でW杯グループステージでは1分も出場できず、パラグアイ戦では自信を欠いていた。
経験豊富なゴレツカが重要な局面で準備不足だった理由については、試合後も明快な説明はなかった。しかし、この姿は彼の主張と矛盾する。昨秋、このMFは公の場でリーダーシップを強調し、若手選手をチームに巻き込み、先頭に立って導くと語っていた。