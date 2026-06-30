引退から復帰した元名選手は、ウィンブルドンのセンターコートでたびたび往年の輝きを見せ、粘り強く戦った。しかし24歳年下のオーストラリア選手マヤ・ジョイントに2時間22分の末、3-6、7-6（8-6）、3-6で敗れた。
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それでもテニス界は彼女に敬意を表する。ウィンブルドンでのセレナ・ウィリアムズのセンセーショナルな復帰は失敗に終わった。
4年間のブランクを経て44歳でシングルスに復帰した彼女を、ファンは勇気があると称えた。米国の元女王が取るポイントひとつひとつに歓声を上げ、点差を追いかけられる場面では後押しした。しかしその努力は実らなかった。とはいえ、ウィリアムズは姉ヴィーナス（46）とペアを組んでダブルスでコートに復帰する予定であり、観客は次の試合を楽しみにしている。
火曜の夜、聖地では緊張感が漂った。スタンド、コート、マイクの前、誰もが同じ疑問を抱いた。「このレジェンドは、お気に入りの舞台でまだ通用するのか。それとも自らの伝説に傷をつけるのか」。 その疑問にセレナは即座に答えた。最初のサービスゲームをラブゲームで奪い、いくつかの疑念を一掃した。
こうした疑念や批判は、彼女を取り巻く環境としてつきまとっていた。とりわけ、1991年ウィンブルドン優勝者のミヒャエル・スティヒは『プライム』で「理解できない」と不満を漏らし、他の選手にとっては「注目を奪われるだけなので良いことではない」と語った。さらに、ウィリアムズには「ウィンブルドンで優勝するチャンスなど微塵もない」と言い切った。
セレナ・ウィリアムズは、まるで何年も離れていたかのような様子ではない
スティッチの予想は当たったが、ウィリアムズは圧倒的なプレーを見せた。ブランクを感じさせない時間帯もあったが、彼女がウィンブルドンで最後に試合をしたのは2022年だった。出産や投資会社「セレナ・ベンチャーズ」の経営でコートから離れた4年間、彼女は試合のスリルを恋しく思っていたようだ。
そのスリルをセンターコートで味わった。遊びではなく、彼女は良いショットを打つたびに声を上げ、動きは完全ではないものの、オーラとサーブは健在で、フットワークも健闘した。
ウィリアムズのボックスでは、娘たちのアレクシス・オリンピアとアディラが父アレクシス・オハニアンに寄り添い、家族全員で試合を楽しんでいた。一方、ウィリアムズが2度目のウィンブルドン制覇を果たした2006年に生まれたマヤ・ジョイントは、自由自在にプレーした。オーストラリアのベテラン、サム・ストスールが彼女を指導していた。
それでもウィリアムズは簡単に諦めない。第2セットで2度ブレークを挽回し、タイブレークではマッチポイントを凌いだ。しかし世界87位のジョイントが再上昇し、ウィリアムズの奇跡的カムバックの第1幕は幕を閉じた。