それでもテニス界は彼女に敬意を表する。ウィンブルドンでのセレナ・ウィリアムズのセンセーショナルな復帰は失敗に終わった。

4年間のブランクを経て44歳でシングルスに復帰した彼女を、ファンは勇気があると称えた。米国の元女王が取るポイントひとつひとつに歓声を上げ、点差を追いかけられる場面では後押しした。しかしその努力は実らなかった。とはいえ、ウィリアムズは姉ヴィーナス（46）とペアを組んでダブルスでコートに復帰する予定であり、観客は次の試合を楽しみにしている。

火曜の夜、聖地では緊張感が漂った。スタンド、コート、マイクの前、誰もが同じ疑問を抱いた。「このレジェンドは、お気に入りの舞台でまだ通用するのか。それとも自らの伝説に傷をつけるのか」。 その疑問にセレナは即座に答えた。最初のサービスゲームをラブゲームで奪い、いくつかの疑念を一掃した。

こうした疑念や批判は、彼女を取り巻く環境としてつきまとっていた。とりわけ、1991年ウィンブルドン優勝者のミヒャエル・スティヒは『プライム』で「理解できない」と不満を漏らし、他の選手にとっては「注目を奪われるだけなので良いことではない」と語った。さらに、ウィリアムズには「ウィンブルドンで優勝するチャンスなど微塵もない」と言い切った。