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「それでは事態は好転しない！」ルイス・エンリケ監督がPSGのスターたちにバイエルン戦の危険性を警告。

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バイエルン 対 パリ・サンジェルマン
バイエルン
パリ・サンジェルマン

パリ・サンジェルマンのルイス・エンリケ監督は、FCバイエルンとの大一番を前に、テニスレジェンド、ラファエル・ナダルの言葉を引用し、選手たちを鼓舞した。

エンリケ監督は、水曜日21:00（DAZN）のチャンピオンズリーグ準決勝2ndレグを前に語った。「スペインの同胞である彼はかつて、『キャリアのある時期、フェデラーやジョコビッチとの対戦は特別なモチベーションになった。それほど強い相手との試合では、さらに力を引き出せるからだ』と語っていた。私も選手たちにそう伝えた」

CLのバイエルン対PSGはDAZNで独占配信、月額24.99ユーロから。

  • 「バイエルンは素晴らしいサッカーをするので、我々は彼らを尊敬している。これは大きな挑戦だ」とPSGの監督は付け加えた。「しかし、それは同時に、自分たちにさらなる高みを目指し、成長するための特別なモチベーションにもなっている」

    ただ、ウスマン・デンベレらスター選手には逆に冷静さを求める。「やる気が過剰すぎると逆効果だ。感情をコントロールしなければならない」とエンリケ監督は強調した。

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  • Achraf HakimiIMAGO / PsnewZ

    PSGはハキミを欠くが、FCバイエルン戦では「わずかな優位」にある

    パリでの5-4の接戦後、PSGはアリアンツ・アレーナでの引き分けでも満足だ。 「我々の目標は常に勝利だ。結果を守り抜くつもりはない」とスペイン人監督は語った。彼は「今回も記憶に残る試合になる。どちらのチームも相手に負けているとは認めないだろう。並外れた状況が生まれるはずだ」と述べた。

    PSGは昨年ミュンヘンでインテルを5-0下しチャンピオンズリーグを制した。5月30日のブダペスト決勝へ「わずかなアドバンテージ」があると語り、「準備はできている」と続けた。

    ただし右SBハキミは負傷欠場。代役はMFザイール＝エメリで、20歳の若手も「またクレイジーな試合になるかもしれない。冷静さが大切だ」と語った。

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