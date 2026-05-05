「それでは事態は好転しない！」ルイス・エンリケ監督がPSGのスターたちにバイエルン戦の危険性を警告。

パリでの5-4の接戦後、PSGはアリアンツ・アレーナでの引き分けでも満足だ。 「我々の目標は常に勝利だ。結果を守り抜くつもりはない」とスペイン人監督は語った。彼は「今回も記憶に残る試合になる。どちらのチームも相手に負けているとは認めないだろう。並外れた状況が生まれるはずだ」と述べた。

PSGは昨年ミュンヘンでインテルを5-0下しチャンピオンズリーグを制した。5月30日のブダペスト決勝へ「わずかなアドバンテージ」があると語り、「準備はできている」と続けた。

ただし右SBハキミは負傷欠場。代役はMFザイール＝エメリで、20歳の若手も「またクレイジーな試合になるかもしれない。冷静さが大切だ」と語った。