多くの人がこの投稿をナゲルスマンへのメッセージと解釈した。ナゲルスマンは、昨季フランクフルトで好パフォーマンスを見せたエル・マラスを、米・加・メキシコ開催のW杯代表26人から外した。

ナゲルスマン監督は、19歳のエル・マラが前監督ルーカス・クヴァスニオク体制下で出場時間が不足し、守備意識も未熟だったと説明。「バイエルンとケルンでは状況が異なる。彼はケルンでより多くプレーする必要がある」と3月初めに語った。

その後、バイエルンのレナート・カールが負傷で辞退した際も、追加招集されたのはライプツィヒのウエドラオゴだった。

投稿はまもなく削除され、ケルン側が騒動を受けて削除したと見られている。