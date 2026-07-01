月曜日、1. FCケルンの19歳攻撃選手がTikTokにドイツ代表ユニフォーム姿の写真を数枚投稿。その下に「これ、やってよかったのかな？」と考え込む絵文字を添えた。
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「それだけの価値はあったのか？」 ワールドカップでドイツ代表が大敗した受け、サイード・エル・マラが送った隠されたメッセージとは？
多くの人がこの投稿をナゲルスマンへのメッセージと解釈した。ナゲルスマンは、昨季フランクフルトで好パフォーマンスを見せたエル・マラスを、米・加・メキシコ開催のW杯代表26人から外した。
ナゲルスマン監督は、19歳のエル・マラが前監督ルーカス・クヴァスニオク体制下で出場時間が不足し、守備意識も未熟だったと説明。「バイエルンとケルンでは状況が異なる。彼はケルンでより多くプレーする必要がある」と3月初めに語った。
その後、バイエルンのレナート・カールが負傷で辞退した際も、追加招集されたのはライプツィヒのウエドラオゴだった。
投稿はまもなく削除され、ケルン側が騒動を受けて削除したと見られている。
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ドイツ、W杯で予想外にパラグアイに敗れる
ドイツは月曜日のワールドカップ16強戦で、エル・マラ不在の中、ダークホースのパラグアイに敗れた。120分間は1－1の引き分け。PK戦ではハヴェルツ、ウォルテマデ、ターが失敗した。
それでもエル・マラにとってこの夏は波乱含みだ。19歳の彼には移籍の噂が絶えない。リヴァプールFCはヤン・ディオマンデの獲得が破談になった後、攻撃陣補強候補として彼を指名したとされ、それ以前にもブライトン・アンド・ホーヴ・アルビオンやブレントフォードFCが関心を示していた。
ケルンとの契約は2030年までで、違約金条項はないとされ、移籍金は約5000万ユーロと報じられている。